葛珮帆｜九三閱兵：中國軍事現代化的全方位展示

9月3日的閱兵式，遠非一場簡單的武力陳列，它是一場精心編排的國家敘事，一次面向國內外的戰略溝通。當受閱方隊在黨旗、國旗下以資訊化、九三閱兵：中國軍事現代化的全方位展示



智慧化的嶄新面貌浩蕩前行時，我們目睹的不僅是一支軍隊的裝備革新，更是一個文明型國家在現代性激流中，對安全、秩序與主體性的深刻重構。這場閱兵宛如一面棱鏡，折射出中國式現代化進程中軍事力量建設的獨特邏輯、內在張力與未來航向，這既是對世界軍事革命浪潮的技術性回應，更是中華文明肌體內部生長出的獨特安全哲學與政治美學的集中展演。

九三閱兵展現現代戰爭不再是單一武器的對決，而是整個作戰體系間的對抗，將坦克、步兵戰車、自行火炮、防空系統、偵察設備、艦載機、殲擊機等按「作戰模組」混合編組受閱，直觀展示了陸軍、海軍、空軍、火箭軍等軍兵種如何協同配合，形成一體化的聯合作戰能力。此次展示的「新域新質戰力」，精准呼應了科技革命與戰爭形態「資訊化、智慧化」的演變，但其終極指向是《中國的軍事戰略》白皮書所明確的「防禦性國防政策」，旨在為「中華民族偉大復興」提供堅實戰略支撐。這種「以技強盾」的模式，追求的是技術賦能下的「有效捍衛」，其力量展示的核心功能在於威懾與防禦，旨在保障發展進程不被中斷，守護一個超大規模文明共同體在轉型時代的穩定與完整。

正如發佈會強調，這是「人民軍隊奮進百年的嶄新亮相」，是「解放軍力量結構新佈局的首次集中展示」。新型作戰力量與傳統精銳並肩受閱，構成了一個極具象徵意義的畫面：它既毫不掩飾對機械化時代「鋼鐵洪流」所代表的體系化、紀律性、大規模動員能力等傳統優勢的繼承，又全力擁抱智慧時代「數位方陣」所要求的網路中心戰、無人化、分散式作戰等新質戰鬥力。

九三閱兵深刻契合中國「守正創新」的哲學底色：現代化不是無根的漂浮，而是在深厚傳統根基上的創造性轉化和創新性發展。軍隊結構的優化調整，成為觀察中國如何在宏大轉型中保持戰略穩定性和歷史連續性的一個絕佳視窗，彰顯出中國式現代化特有的歷史耐心與結構性智慧。

這場盛大閱兵意圖傳達的，不僅是對內的凝聚力工程，更是對外的戰略信號釋放，深刻反映出中國式現代化所秉持的安全觀與世界觀，中國拒絕像歷史上某些崛起大國那樣走「國強必霸」的老路，中國的軍事現代化是防禦性、有節制的，其目標在於保障自身發展權與安全空間，並願為國際體系提供「公共安全產品」。這種「止戈為武」的傳統智慧與「人類命運共同體」的現代理念相交織，共同形塑著中國式現代化面向全球的軍事外交話語體系。

九三閱兵對內，標示著凝聚民族精神，增強國家自信。歷史傳承在抗戰勝利日舉行閱兵，緬懷先烈，警示世人珍惜和平，增強了民族凝聚力和歷史自豪感；安全感與信心，向國民展示強大的國防力量，提供了前所未有的安全感，激發了人民的愛國熱情和對國家發展道路的信心。對外，是要清晰傳遞中國戰略意圖，閱兵明確告知世界，中國有決心、也有實力維護國家核心利益（包括領土完整、發展利益等），任何試圖脅迫或侵犯中國的行為都將付出難以承受的代價。

「國安港安家安」，這六個字對香港而言並非空洞口號，而是從迷茫中尋回的生存座標。心安處即長城，香港市民在閱兵的震撼場景中，觸碰到的是守護的實在溫度。「國安港安家安」，六字如磐石墜地，其聲鏗鏘，其意深遠。國安非抽象之辭，其根系深紮於九州水土，其枝葉舒展於黎民呼吸之間，它最終指向的，是每一個屋簷下的燈火可親，是萬千「家安」構成的不可撼動的文明長城。

家的安寧，絕非飄浮於真空，它必然依附於一個強大而有序的共同體，亦即是國的庇護。回望歷史長河，每一次「國破」之後，接踵而至的必然是「山河破碎風飄絮，身世浮沉雨打萍」的浩劫。這份「國安」是「家安」得以存在的先決條件。

「港安」之謂，在今日中國更具符號意涵。香港歷經滄桑，其命運與國運緊密交織。香港是試金石，檢驗著「一國兩制」的生命力；是瞭望塔，關乎國家開放發展的視野；更是連通中國與世界的血脈橋樑。唯有築牢國家安全的堤壩，堅決挫敗一切分裂、顛覆、滲透與破壞之圖謀，方能確保香港社會免於動盪之苦，使其獨特優勢得以發揮，市民福祉得到保障，使其繼續作為東方明珠熠熠生輝。「港安」是「國安」不可或缺之一環，「國安、港安、家安」，此三者非簡單的線性因果，而是一幅相互嵌套、彼此滋養的共生圖景，構成一個堅不可摧的命運環流。

