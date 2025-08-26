楊莉珊｜簡約公屋如何重塑香港住房正義

行政長官李家超說希望以「早一日、得一日」的精神繼續興建簡約公屋。他宣佈建的3萬個單位中，9500個今年會落成啟用，剩下2萬個在未來一年半完成。李家超與剛入住簡約公屋的基層家庭親切交談，傾聽他們對新生活的感受。這一幕發生在施政報告諮詢的最後階段，象徵著香港房屋政策正在經歷一場靜默革命。兩年多來，從攸壆路到彩興路，13個簡約公屋項目如春筍般破土而出，不僅以「少於一年半」的速度創下香港高層建築最快興建紀錄，更以實實在在的成效將公屋綜合輪候時間從6.1年高位拉至5.1年，向著4.5年的目標穩步邁進。



香港住房問題的嚴峻性不言而喻。曾幾何時，劏房、籠屋成為這座國際金融中心的暗面，無數家庭在擁擠不堪的環境中掙扎求生。根據2022年資料，全港約有超過22萬人居住在不適切住房中，其中兒童在劏房中度過的童年，不僅空間狹小，更伴隨著安全隱患與心理壓力。一對住在深水埗劏房的夫婦曾告訴記者，他們最大的願望就是孩子能有一張屬於自己的書桌。這種樸素的心願，背後折射的是香港住房問題的深層次矛盾——在繁華都市的表像下，住房權利的不平等正在侵蝕社會公平的基石。

簡約公屋政策的創新價值首先體現在「速度革命」上。傳統公屋建設往往需要五年甚至更長時間，而彩興路18層高樓僅用一年半就交付使用，這得益于「組裝合成」建築法的全面應用。這種創新建築技術將房屋部件在工廠預製，再到現場組裝，不僅大幅縮短工期，還能保證品質標準化。更重要的是，這種提速不是以犧牲安全為代價的——所有簡約公屋專案均符合香港建築條例及安全標準，通過了嚴格的消防、結構及環境評估。速度的背後是政府各部門的協同創新：規劃署加快審批流程、土木工程署提供技術支援、房屋署優化分配機制，形成了一套高效運轉的系統工程。

然而，簡約公屋的真正意義遠不止於建造速度，更在於其傳遞的「政策溫度」。當李家超長官與居民一同「開箱」新居時，我們看到的不僅是一個行政程式，更是一種治理理念的轉變——住房政策從追求數字指標轉向關注人的生活品質。彩興路項目住戶分享的感受令人動容：不僅租金負擔大幅減輕（較同類地區私樓租金低約50%），更重要的是獲得了尊嚴的生活空間。孩子有了玩耍學習的獨立區域，老人有了安全舒適的起居環境，家庭恢復了正常的生活節奏。這種轉變對兒童發展的影響尤為深遠——研究顯示，居住環境改善後，兒童學習成績平均提升約30%，行為問題發生率下降約25%。

簡約公屋的成功實踐還體現了「以人為本」的政策設計理念。專案選址充分考慮交通便利性，彩興路專案毗鄰港鐵站和多條公交線路；社區配套逐步完善，增設了便民商店、兒童遊樂設施和社區活動中心；物業管理服務專業且回應迅速，建立了居民回饋機制。這些細節看似微小，卻直接影響基層市民的生活品質，展現了政策制定者對社會需求的深刻理解。

從更宏觀的視角看，簡約公屋代表了一種務實創新的治理哲學。它既避免了傳統公屋建設週期長的瓶頸，又區別於臨時性安置措施，提供了適切且可持續的住房解決方案。這種「中間路徑」的創新在於，它承認問題的緊迫性而不犧牲長期品質，追求效率而不忽視公平，創新技術而不脫離人文關懷。正如房屋局局長何永賢所言：「簡約不簡單，速度有溫度」——這或許是對這一政策最精闢的詮釋。

當然，簡約公屋只是香港住房難題的系統解決方案中的一環。它與傳統公屋建設提速、打擊濫用公屋行為、過渡性房屋計畫等舉措共同構成了多層次住房保障體系。資料顯示，2023年上半年，透過加強執法共收回約2,200個濫用公屋單位，較去年同期增加15%；未來五年公屋建設量將較過去五年增加30%。這種多管齊下的策略正在產生積極效果：預計到2025年，公屋綜合輪候時間將進一步降至4.5年以下。

香港的住房改革啟示我們，超大城市的治理需要同時具備技術理性與人文關懷。一方面要敢於創新方法、突破常規，以工程技術創新和管理流程優化提升公共服務效率；另一方面要始終牢記政策的最終目的是人，是讓市民生活得更有尊嚴、更有希望。這種「速度與溫度」的平衡，正是現代治理藝術的精髓所在。

隨著更多簡約公屋項目的落成，數以萬計的家庭將告別不適切住房，重拾正常生活的節奏與尊嚴。這種轉變不僅關乎居住條件的改善，更關乎社會公平的實現——在這座舉世聞名的國際都市里，每一個努力工作的市民都應當擁有體面的居所，每一個成長中的孩子都應當享有陽光充足的生活空間。

施政報告諮詢期間增加一成的意見書數量表明，市民對住房問題關注度持續高漲，對政府施政抱有更高期待。簡約公屋的成功實踐證明，只要堅持以創新思維解決老問題，以人民為中心制定政策，以堅定不移的決心推動改革，哪怕是最棘手的住房問題也能找到破解之道。香港的住房革命仍在進行中，但方向已經明確，路徑已經清晰，未來值得期待。

當新一批住戶拿到彩興路簡約公屋的鑰匙，開啟他們新生活的大門時，香港也在開啟住房正義的新篇章。這不僅是政府的政績，更是整個社會向著更加公平、包容方向邁進的有力證明。在這條路上，速度與溫度並存，效率與公平共進，最終將實現讓每個香港人都能安居樂業的共同願景。從劏房到簡約公屋，變的不僅是居住空間，更是孩子們成長的道路和夢想的天空。

