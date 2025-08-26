來稿｜人才輸入重量更要重質　設居港要求合情合理

來稿作者：袁順圍



高才通計劃截至上月底，有近1.4萬人簽證期滿，當中54%決定申請續簽，政府認為續簽率理想。前特首梁振英早前就質疑，絕大多數人才家庭根本沒有落戶香港，而是「拿了身分證後全家返回內地」。政府至今沒有交出一個具說服力的回應，在無實質數據下就聲稱全靠這批新客源，才令私樓空置率幸保不失。筆者認為，梁振英的質疑正好令政府反思人才計劃目的，要確保他們在港有居所並落地生根，這才能真正對社會及經濟有貢獻，同時當局應盡快檢討計劃成效，適當加入留港期限要求，以防只有「攞著數」者延續簽證。

現時各項人才入境計劃共收到約51萬宗申請，其中約34萬宗獲批，逾22萬名人才已經抵港，政府指已超出原來目標，並多次強調「搶人才」計劃十分成功，又推算高才通每年為本港帶來數百億元經濟貢獻。不過，梁振英引述差餉物業估計處統計數據指，2020年至2024年間，全港私樓的入住量維持在每年2萬個以下，沒有大變化，反映很多數人才家庭沒有真正居港。勞工及福利局局長孫玉菡解釋，2024年本港20至34歲年齡層的人口約115萬，較10年前下降約24萬，令住宅物業需求減少，現時空置率大致平穩，全賴搶人才措施帶來的新客源。

孫局長的說法值得相榷，因為私樓空置率受落成量、供應量等很多不同因素影響，很難斷言近數年來撐住空置率的就是這批人才。其實要知道這逾22萬名人才及家人有否在港租樓或置業，最簡單做法就是要求他們如實申報居住狀況，這可以由高才通協會理事會用問卷調查方式進行，如要更可信，就在他們辦理續簽時要求填報，並要列明那些家庭成員為主要住客。當政府有這些數據在手，才能真正了解人才們有否租樓或置業，而這些數據不但能回應社會人士的疑問，更重要是當局可以此制定更好的房屋供應政策。

事實上，立法會的《研究簡報》指出，2010至2019年獲批的內地人才，僅12%在香港工作、居住滿7年成為香港永久居民。香港高才通人才服務協會創會會長尚海龍也曾指出，以高才通為例，獲批者可能不足兩成是定居香港，因為很多人都抱觀望態度，他也認同不應讓高端人才通行證變成了旅遊簽證。筆者認為，如果人才們只是來港找一份工作或開辦業務，自己與配偶其實仍長居內地，在家工作為主，其子女則寄宿在親友家中，這對本港的實質經濟貢獻不大。政府應該盡快訂立一些人才留港的基本條件，正如很多外國簽證，當中都會規定申請者每年不可離開超過某個日數，通常是180日，這個要求合情合理。

有了留港限制規定，人才們要每年留港時間最少半年，他們順理成章要在本地找個穩定居所，需要租樓或置業，同時一家人留港半年，基本消費金額也不會少。這樣一來可促進本地經濟，同時也令人才們有更多時間投入本港生活，了解本地文化，這對他們的工作有利，而子女與父母也有更多相處時間，日後他們願意落地生根的機會就更大。當然，要人才願意留港發展，政府也要給予適切協助，筆者建議，當局可擴大現時的「香港人才服務辦公室」的規模，提供更多不同種類的支援，尤其對於人才的子女，因為這批年輕人是幫助香港長遠發展的新力軍，他們如能成功融入，成為未來的高端勞動人口，絕對可以緩解本港人口老化問題。

無論如何，高才通的續簽率僅僅過半，正如浸大學者葉偉光所言，數字反映計劃有如漁翁撒網，未如想像中吸引。筆者相信，這是一個很好的時機去為高才通以至整個人才計劃，進行階段性檢討。當局要明白，獲批的人才如果沒有留港居住，不打算長遠在港發展並落地生根，即使數量龐大也是徒然，所以因應情況加入限制條款，既能保障本港資源不被濫用，也能產生過濾作用，吸納到真正有心留港的人才，而這亦是輸入人才計劃的初衷。

