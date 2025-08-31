送澧手記｜深圳河未來30年的構想：從邊界之河變融合之河

筆者在早前文章《走出單一規劃 重塑多元主題休憩空間》中，與讀者探討香港休憩用地的發展，不僅需反思設施在本質上的提升，更可從價值觀上轉變，透過以人為本、多元共融的理念，實踐「主題式」設計的區域休憩用地。此前，朋友閒談間提及深圳河具有巨大的發展潛力。我經過一番反思，構想深圳河沿岸一帶如何在30年後從「邊界之河」轉化為「融合之河」？



長達28公里的深圳河已完成治理，是一條分隔香港與深圳的河道。「已治理」是什麼概念？即河道經過整治，建設防洪結構以管理洪水，並採取措施防止岸邊侵蝕。在香港，任何新發展區的城市設計均以河岸為焦點。然而，為何港深兩地政府多年來投入巨額資源整治的河道，卻僅被用作保護區、禁區或阻隔形口岸？歷史因素固然影響深遠，但展望30年後的發展，今天就應開始「醞釀」。

在粵港澳大灣區及港深融合一體化的背景下，我認為深圳河正面臨「重新定義」的契機。縱觀香港一方在深圳河沿岸的規劃，特色包括米埔自然護理區、擬議的三寶樹濕地保育公園、港深創新及科技園，以及多條歷史悠久的傳統鄉村。從更廣闊的環境看，沿河現有及規劃中的人口或超過200萬。具體的土地規劃暫且不論，但文化旅遊、教育、住宅、商業等主題均可進一步探討，其具象徵意義的規劃意向已初現端倪。

從規劃層面看，香港不乏「線性城市」（Linear City）的例子，例如沙田、粉嶺北，沿河道中線分隔60米內設有發展項目，形成開放式河濱空間供公眾使用。更極端的例子是沙地阿拉伯長達170公里的「THE LINE」城市，整合住宅、商業和娛樂空間——值得一提的是，該項目有香港建築師參與設計。

若深圳河沿岸發展「線性城市」，可視為城鄉共融的「試驗田」。若發展直線延伸的低密度社區，街區（Street Block）大小可參考洪水橋／廈村新發展區，沿河街區面積約1至2公頃；休憩用地比率（例如50%）需避免過度開發，並要求發展商在自身地塊內提供休憩空間。此舉能更靈活運用珍貴的土地資源，同時提升整體休憩用地的比例。

為服務超過200萬人口的社區，政府可考慮設立類似「共建維港委員會」或「市區重建局」的決策及執行機構，賦予實權負責規劃、土地用途及發展，並接受政府監察。營運方面的細節是另一議題，暫不贅述。

30年後的深圳河沿岸或不再是「禁區」，而是一條生機勃勃、文化交織、市民歡聚的河濱社區，河濱空間日夜均充滿活力。大前提是設立具決策及執行能力的河濱社區機構，對深圳河沿岸進行適切的空間規劃，逐步實現港深兩岸一體化的未來。

作者黃仲澧，是普縉控股集團規劃及發展部董事總經理、打鼓嶺鄉事委員會顧問，以及香港地產專業發展中心規劃及發展委員會主席。文章標題為編輯所擬，原題為「深圳河未來30年的構想：重塑深圳河沿岸一帶」。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



