仲點論政｜沙特經濟轉型　對香港需求增加

來稿作者：劉仲恒



獅子山下這片土地，是我們心愛且悉心守護的家園。香港，作為國際金融、貿易及航運中心，近年卻面臨諸多經濟挑戰。地緣政治局勢緊張，中美博弈升級，香港難以置身事外。加之全球數位化轉型迅猛，氣候變化又增添了諸多不確定性，香港能否順利適應，備受關注。

突破困境的有效途徑，在於開拓新的發展路徑。不可否認，香港具備眾多固有優勢，恰似一家擁有高品質貨品的商店。面臨經濟困境時，只要找到契合的顧客，自然不愁銷路。然而，尋找和篩選合適顧客至關重要，且需「投其所好」，提供他們真正所需。否則，若找錯顧客，便會事倍功半。譬如，在沙漠銷售空氣乾燥劑，生意成功的機率自然不高。

上月末，香港特區政府「一帶一路」辦公室與沙特阿拉伯投資部簽署合作諒解備忘錄，不僅加強了基礎建設及相關領域的資訊交流，更關鍵的是，沙特投資部將助力香港相關專業服務進入其本地市場。近年，香港特首曾率高級別代表團訪問沙特阿拉伯，此次備忘錄的簽署，可謂進一步鞏固了雙方合作基礎。這也是香港在相關合作領域，與海外經濟體簽署的首份備忘錄，意義非凡。

筆者認為，將沙特視為合作夥伴，是極具遠見的選擇。提及沙特，多數人腦海第一反應便是石油。但近年來，沙特經濟發展呈現多元化趨勢。2024 年，在零售、酒店及建築業推動下，沙特非石油領域的實際國民生產總值增長 4.5%。受石油輸出國組織政策限制，沙特石油產量被控制在每日 900 萬桶，致使石油領域國民生產總值下降 4.4%，沙特亦在積極尋求出路。儘管石油產業有所收斂，但沙特經濟「底氣」十足。其通貨膨脹得到有效控制，失業率創歷史新低，經常帳戶赤字從 2023 年佔國民生產總值的 2.9% 降至 0.5%。沙特央行淨外國資產穩定在 4,150 億美元，相當於國際貨幣基金組織儲備充足率指標的 187%。此外，沙特銀行業表現強勁，不良貸款水平處於 2016 年以來最低點。

沙特經濟實力雄厚，更重要的是其非石油經濟活動不斷拓展，這與香港的發展方向高度契合。在全球不確定性加劇、外部衝擊頻繁的背景下，沙特經濟依然亮眼，且全力推進以「2030 願景」為核心的改革，實現經濟多元化是其中關鍵環節。香港作為國際金融、航運及貿易中心，可成為沙特經濟向非石油領域拓展的「最佳搭檔」，在金融、科技、建築、工程、法律等眾多領域提供專業服務。這既能全方位助力沙特實現「2030 願景」，也能推動香港經濟邁上新台階，無疑是雙贏之舉。

作者劉仲恒是香港全球專業青年倡議行動創始召集人、放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



