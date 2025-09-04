來稿｜保障權利，不損價值：理性看待同性伴侶登記條例草案

來稿作者：邱銘諾



《同性伴侶關係登記條例草案》所引發的爭議並不意外。有人憂慮會動搖婚姻制度、導致價值崩壞；而然從法理與各地經驗細加辨析，便會明白承認與保障同性伴關係，既不會威脅傳統家庭，更是體現社會公義的重要一步。

不少反對聲音源於保守價值觀和對性少眾的偏見。在法案委員會收到的反對意見書中，主要理由是與傳統價值觀不符及有違個人宗教信仰。香港作為世俗社會，宗教自由保障每位市民的信仰權利，但這並不意味公共政策要遵循任何特定教義。實際上，在承認同性婚姻的地區，宗教自由依然獲得保障。以加拿大為例，《民事婚姻法》明文規定宗教團體有權拒絕主持與信仰相抵觸的婚禮，足證平權與宗教自由並非矛盾，而是可以並行。

制度隨時代演進，是現代會的常態。歷史上，婚姻制度曾禁止跨種族婚姻，限制婦女的產權與離婚權，這些如今均被視為違反人權。香港於1971年廢除中國傳統的一夫一妻多妾制度，本身就是改革傳統、邁向平等的里程碑。若以維護「中國傳統價值」為由拒絕改革，那是否也要重拾「男尊女卑」的舊習？真正的傳統精神，在於能隨時代演繹仁愛與公義，而非墨守成規。正如學者鄺雋文所言：「『繼承傳統』更重要的是重新思索傳統的意義，並使之能在新環境得以實現。」

國際經驗亦顯示，婚姻平權對社會並無不良影響。2024年由加州大學洛杉磯分校與蘭德公司聯合發表的研究指出，美國承認同性婚姻對當地異性婚姻率、離婚率與同居模式並無造成任何負面影響。

而在經濟層面，婚姻平權更可創造實質效益。例如美國同性婚姻合法化以來，同性婚禮為州與地方經濟帶來約59億美元收入。另一項研究則預計，泰國推行同性婚姻後的兩年內，旅遊收益將增加20億美元。作為國際金融中心與旅遊城市，香港亦可藉此吸引多元人才與消費。

根據港大、中大及美國北卡羅萊納大學於2023年發布的調查，有六成市民支持同性婚姻，反映社會已有一定程度的共識。

更關鍵的是，草案是政府履行岑子杰案裁決的回應方案，其範圍極為有限，主要涵蓋醫療決策和身後事處理兩大範疇，與推動同性婚姻是兩回事。

草案快將恢復二讀，屆時議員應以理性和實事求是的態度審議。須留意，提交予法案委員會的逾萬份意見書，並非隨機抽樣，不能視為具代表性的民意。在公開可查閱的反對意見中，約半數來自九種標準化表格及範本，反映的主要是特定團體的動員，而非廣泛公眾意見。

草案雖非完美，卻是香港邁向更公平社會的一步。任何迴避承認同性伴侶關係的方案，不僅與裁決背道而馳，更隱含矮化與排斥。讓法律照亮每一段真摯的關係，不會削弱傳統價值，反而彰顯社會的仁心、公平與公義。

作者邱銘諾是婚姻平權協會共同發起人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。