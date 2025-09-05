梁海明｜港鐵口岸爆炸案判決引關注　應從國安角度審視處理

2020年初發生的明愛醫院及羅湖港鐵車廂爆炸案日前完成審理，8名被告中，3人被裁定交替控罪「串謀導致爆炸」罪罪成，其餘5人則被判無罪。案件涉及公共安全，性質較為嚴重，但整體定罪率較低，結果引發社會關注與討論，部分意見指出，若相關行為未能依法有效遏制，可能對維護法治權威和市民安全帶來潛在風險。



就此而言，建議律政司與警方可基於法庭判詞進行深入研究，全面檢視案件中法律適用與證據評價，並審慎考慮是否提出上訴。同時，亦可從維護國家安全的角度重新審視案件性質，適時評估是否援引《香港國安法》、《維護國家安全條例》相關規定處理，從而更有效保障社會穩定，彰顯本港堅守法治、維護公共安全的決心與責任，展現香港對反恐行為零容忍的明確立場。

案件定性清晰

恐襲性質不容忽視

根據庭上證據，本案由一個名為「九十二籤」的本地暴力組織策劃，於2020年1月至2月期間，先後在明愛醫院急症室及港鐵羅湖站放置土製炸彈。明愛爆炸案雖未釀成人命傷亡，但濃煙迫使急症室疏散，嚴重影響緊急醫療服務；而羅湖案中，一名清潔工人誤將炸彈移至無人月台，幸運避免炸彈在載客車廂內引爆，從而避免一場悲劇。

更令人憂慮的是，團夥原擬於同年3月8日，在將軍澳一場約500人參與的公眾活動中，引爆重達20公斤的自製炸彈。該計劃若落實，後果將極其嚴重。所幸警方及時行動，成功拘捕多名涉案成員，並在多個地點檢獲威力極大的炸彈成品及炸藥原材料，成功阻止一場可能造成大規模人命傷亡的恐襲。

本案審訊歷時逾160日，控方證據顯示，多名被告曾進出涉案單位、搬運爆炸品，甚至親赴爆炸現場「踩線」，庭上亦確認所有被告「表證成立」。然而，最終僅裁定3人交替控罪罪成，其餘主控罪和其他指控均不成立。據悉，首被告何卓為、次被告李嘉濱及第四被告張家俊，被大比數裁定「串謀導致性質相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」罪罪成，面臨最高20年刑期；對於其餘5名被告被裁定無罪，警務處國家安全處警司張伯傑9月4日表示，警方會就無罪裁決涉及的法律議題，與律政司進行研究。

值得注意的是，根據《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，該團夥針對公共場所與人群所實施的無差別暴力行為，已構成國際公認的恐怖主義行為。案件不僅針對港鐵及醫療設施，更試圖藉暴力手段製造社會恐慌，其性質與國際標準下的恐怖活動無異，理應依法從嚴處理，以彰顯法治威嚴。

國際標準明確

香港反恐需要接軌

放眼國際，對恐怖主義行為的處理，多數國家採取極為嚴厲的法律措施。以美國為例，《愛國者法案》授權政府可對涉嫌恐怖活動者實施廣泛監控與拘留，並對恐怖罪行施以終身監禁甚至死刑。紐約州更將恐怖行為列為A-I級重罪，可判處終身監禁。英國方面，《2000年反恐怖主義法》、《2005年預防恐怖主義法》等法例明確將恐怖行為定義為有政治動機、針對平民的暴力行為，刑期高達終身監禁。德國、法國等國亦有類似立法，反映國際社會對恐怖主義行為的共識：必須堅決遏止、依法重判。

香港作為高度國際化城市，理應與國際反恐標準接軌。尤其在經歷多次本地暴力事件後，更須劃清法律與道德界線，杜絕任何形式的恐怖行為。通過嚴格執法與高壓政策，既可維護社會秩序，也能教育公眾，特別是年輕一代，明確反恐與守法的重要性。

在這一背景下，警務處國家安全處警司張伯傑強調，案件所涉暴力組織具高度隱蔽性與組織性，其爆炸技術在短時間內迅速升級，若非警方果斷行動，後果將不堪設想。他表示，警方未來將積極引用《香港國安法》及相關條例，加強調查與檢控機制，確保執法工作與時俱進，進一步鞏固社會安全防線。

值得注意的是，本案與「屠龍案」均屬適用《聯合國（反恐怖主義措施）條例》的案件，兩案均在潛在災難發生前被成功制止，充分彰顯警方的專業與果斷。此類行動不僅保障市民生命財產安全，更為香港的法治與穩定構建起堅實屏障，展現出維護公共安全的執法決心。

刑罰設防未來

防止重犯維護法治

古希臘哲學家普羅塔哥拉曾言：「誰要是以理智來處罰一個人，那並不是為了他所犯的不法，因為並不能由於處罰而使業已發生的事情不發生，刑罰應為着未來而處罰，因此再不會有其他人，或被處罰者本人，再犯同樣的不法行為。」此即「目的刑論」之源，後由龍勃羅梭、李斯特等西方學者發展成為現代刑事政策的理論基礎。

對於恐怖主義這類高風險、高社會成本的犯罪，刑罰不僅在於懲治既有行為，更重要的是警示社會、預防再犯。若本案處理寬鬆，恐將誤導公眾對法治的認知，特別是對青少年價值觀產生負面影響。近年來，特區政府高度重視青年教育與法治意識建設，若未能有效彰顯案件的法律與道德約束力，將不利於年輕一代對法律的尊重與守法精神的養成。

綜觀本案，涉案人數眾多，行動具備組織性與計劃性，且針對公共場所與人群，對社會安全構成嚴重威脅。盡管部分被告被判罪成，但整體定罪率偏低，社會各界普遍關注。此案既是對公共安全的挑戰，也是一場檢驗香港法治與防恐能力的實戰測試。若將案件升格為國安案件，由指定國安法官審理，相信既符合社會期望、法律邏輯，亦有助於深化社會對國家安全的認識。香港應繼續優化執法與檢控機制，依法懲治恐怖活動，鞏固社會安全防線，讓市民安居樂業，讓法治精神在香港持續發光發亮。

作者梁海明是絲路智谷研究院院長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



