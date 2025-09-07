劉暢｜人才政策 ≠ 移民政策　「雙向選擇」才符合香港人才戰略

近年來，香港先後推出「高端人才通行證計劃」和各行業輸入勞工計劃，試圖緩解人才短缺和勞動力市場緊張的問題。這些政策引發社會廣泛討論，也暴露現行人才引進機制面臨的挑戰。香港需要的人才政策，應當不止停留於「搶人才」，更應該根據人才引進情況及本地勞動力就業情況，建立一套能夠實現「雙向匹配、動態調整」的長效機制。



「假才產業鏈」損害香港聲譽

近期入境處搗破跨境造假團夥，揭露一條從偽造學歷、工作證明到出入境記錄的「一條龍」造假產業鏈，涉案金額高達5,500萬港元。這些黑中介以「包獲批」、「保永居」為噱頭，為每宗造假申請收取高達250萬港元的費用，形成「偽造學歷—虛假證明—協助申請—續簽造假」的完整產業鏈。

然而，截至目前，內地社交媒體平台仍然充斥大量關於香港高才申請的誤導性信息和中介廣告。這種現象不僅擾亂了正常的人才引進秩序，更侵蝕着香港作為國際人才樞紐的公信力。當「花錢買身份」成為潛規則，真正有才華的專業人士可能因此對香港的制度環境產生質疑，最終損害的是香港長遠發展的根基。

重新定義人才政策的成功標準

傳統上，政府傾向以簽證發放數量和續簽率作為人才政策的主要指標。然而，人才政策真正重要的是人才是否真正選擇在香港「落腳」——在這裏生活、工作和參與社會，而不僅僅是持有簽證和是否成功續簽。續簽率不應成為最重要指標​​。真正成功的人才政策，不應只以申請數量或批准率為唯一標準，而應着眼於這些人才能否為香港社會帶來實質性的貢獻——他們是否在香港就業創業？是否帶來了新的技術和知識？是否填補了香港產業發展的關鍵缺口？是否促進了香港與其他地區的聯繫與合作？

雙向選擇的人才流動本是正常現象，政府需要建立更細緻的人才追蹤評估體系，定期收集僱主、人才和社會各界的反饋，及時發現問題並進行調整。這種「試錯—調整」的循環應當成為人才政策的常態，保持政策的高度靈活性，以應對瞬息萬變的國際競爭環境。簡言之，我們需要從單純的「數量導向」轉向「質效導向」，從「搶人才」轉向「用好人才」。

必須釐清：人才政策≠移民政策

對於許多已獲得「高才通」的申請者而言，拿到簽證往往被視為「大功告成」，但這實際上只是與香港建立聯繫的第一步。令人遺憾的是，部分高才僅將香港作為人生發展的「備選計劃」，並未真正付出時間和精力來探索香港提供的機會。簽證到手只是起點，而非終點。香港作為國際金融中心和創新科技樞紐，為各行各業的人才提供了廣闊的發展空間。已獲「高才通」的人才應該積極來港考察探索，深入了解這座城市的產業生態、就業環境和生活方式，看看能否找到適合自己的發展路徑。與其遠程猜測、隔岸觀望，不如親身體驗、實地探索，用兩年時間去嘗試、去評估，看看香港能否從「機會」變成「家」。

同時，外來人才不必過分焦慮續簽問題。對於那些真正在香港工作、生活、創業，並為這座城市做出貢獻的人才，續簽通常不會成為難題。而對於經過認真嘗試後發現香港並不適合自己的高才，也應該有「好聚好散」的胸懷，不必過分執着於續簽，更不應輕信所謂的「掛靠」服務。人才和香港的關係本就是雙向選擇，選擇離開並不意味著失敗，而是人生道路上的一次寶貴經歷。

香港政府也需要加強政策宣導，明確區分「人才政策」與「移民政策」的本質差異。人才引進的核心目標是補充香港發展所需的專業能力和勞動力，而不是提供移民通道。這一定位需要通過官方渠道反覆強調，同時加強與社交媒體合作，大力防止中介機構的不實宣傳和誤導。政策的透明度和信息的準確性，對實現人才與香港的「雙向匹配」至關重要。

雙向選擇：人才戰略正值關鍵轉型

香港的人才政策應被視為一種「雙向選擇」的藝術——人才和香港是雙向選擇的關係。香港需要優秀人才提升競爭力，人才則需要香港提供發展平台和生活環境。只有當這種雙向選擇達成平衡，才能實現真正的共贏。

香港的人才政策成功與否，不應止於引進了多少人才，而在於這些人才能否在香港生根發芽，為香港的未來發展賦能。從「搶人才」的成功，到「用好人才」的發展，從「重數量」到「求實效」，香港的人才戰略正在經歷關鍵轉型。

面對日益複雜的國際形勢和區域競爭，香港必須更加務實、精準、靈活、有遠見地實施人才政策，吸引真正有才華、有抱負、願意與香港共同成長的人才。只有這樣，香港才能在新時代的全球競爭中保持優勢，實現特首李家超提出的「千萬人口大都會」願景，重塑國際金融中心的輝煌。

作者劉暢博士是「香港新方向」總召集人。文章標題為編輯所擬，原題為「雙向選擇：香港需要什麼樣的人才政策？」。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



