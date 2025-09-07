送澧手記｜打造國際體育盛事之都的關鍵——檢視康體設施規劃標準

早於2016年，我曾與瑞士一間體育管理公司合作，就香港體育設施的配套及質素進行初步研究，並推廣與體育相關的文化與旅遊，希望將本地打造成國際體育盛事中心。體育盛事與城市發展、經濟、文化及旅遊息息相關，當中規劃則尤為重要，以有效串連不同活動，推動多元發展。



筆者當年亦有幸參與造價超過300億港元的啟德體育園部分項目規劃，並就酒店及辦公室等設施配套，向中國香港體育協會暨奧林匹克委員會徵詢意見，同時參考國際多用途體育園的規劃準則。時至今日，啟德體育園已正式投入運作，並舉辦多場國際體育盛事，帶動本地經濟。筆者現時亦參與其他公共體育設施的重建及優化規劃，留意到政府積極了解本地運動習慣及設施需求，為日後發展鋪路。

隨着香港體育正逐步走向普及，越來越多精英運動員以成為職業運動員為目標，而在規劃過程中，明顯見到政府正緊貼文化體育及旅遊局的普及化、精英化、盛事化、專業化及產業化等五大體育發展政策方向。不過，若要實現這五大政策，應先推教育、設施配套，還是着眼於成績？長遠而言，又應如何塑造屬於本地的運動項目，而非只是追隨國際潮流？正值本地經濟踏入新一輪創新，政府應思考如何有效提升體育設施質素，甚至讓未來城市規劃，包括街道、康樂用地、公共空間等均能配合體育發展。

與以往相比，政府近年顯然更願意投放資源於具發展潛力和國際競爭力的體育項目，例如香港單車隊衝出國際後，當局旋即興建符合國際標準的室內單車場館；劍擊隊於奧運奪牌後，政府亦計劃興建劍擊館。這種模式是以「精英化」為起點，培養有潛力的運動員，透過專業化訓練再推向普及，帶動全城體育氣氛。每當有運動員能在國際賽事勇奪獎牌，便會吸引更多市民支持，進一步擴大消費群，為體育盛事及產業化帶來機遇，令體育與經濟深度融合。

我一直認為體育行業具投資前景，政府投放資源也講求數據分析，包括預期參與者、觀眾數量、相關經濟效益等，以計算有多少人會為體育「埋單」，做到所謂「有根據的投資決定（Informed Investment）」。啟德體育園除了爭取香港成為亞太區國際體育城市外，亦積極吸引國際級表演者來港，發展盛事經濟，可謂「一雞兩味」。

從城市規劃角度來看，發展體育設施的關鍵在《香港規劃標準與準則》第四章：康樂、休憩用地及綠化。多年來，政府部門一直按這些「硬指標」規劃各區設施，結果體育設施往往只針對熱門運動，較為單一。事實上，政府可定期檢討標準，增加規劃彈性，配合社會趨勢發展戶外健身場等更多新型設施，只要有政策空間，相信許多體育團體均願意投入商業運作。很多人以為康文署只是政府開支部門，但只要換個角度，相關轄下設施亦可成為當局收入來源。

隨着香港越來越多區域性及國際性比賽，各類體育項目都值得加強曝光。只要政府持續檢討《香港規劃標準與準則》，適時開放新興運動設施的空間，香港便可打造更具活力、多元互動的體育文化，推動城市可持續發展。

作者黃仲澧是打鼓嶺鄉事委員會顧問、香港地產專業發展中心規劃及發展委員會主席。文章標題由編輯所擬，原題為「體育盛事背後 香港規劃助力經濟新引擎」。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



