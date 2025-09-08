筆凱．傑語｜別讓「縮班潮」變成「叢林法則」競賽

來稿作者：郭凱傑



新學年伊始，校園裏充滿了興奮的喧鬧聲，家長們忙着目送孩子進入校門。然而，在這熱鬧的同時，社會卻在關注學校縮班潮的最新消息。根據教育局最新一份《小學概覽》，2025/26學年全港53間需要縮班；計及加開小一的數字，全港小一淨減13班。新學年有47間小學僅開辦一班小一，多於2024/25學年的45間；78間小學只開辦2班小一。



本港小一適齡人口下跌，加上受移民潮夾擊，令學校面對縮班殺校危機。（資料圖片）

教育界普遍預期2019年起的小學縮班「殺校潮」會蔓延到中學。教育局今年5月宣布，提高官津中學「開班線」，即由現在每班25人（即取錄26人便可開兩班），到今年9月提升至每班27人，明年9月進一步提升至29人（即30人可開兩班）。小學的開班門檻目前維持在16人一班不變，但已有預期或有機會上調。

提高「開班線」加速汰弱留強

學生人口下跌為結構性趨勢、源於生育率低迷和人口流動：據教育局推算，2025年至2031年本港6歲小一適齡人口將會由4.86萬名降至3.75萬名，學位需求將持續減少。若不妥善規劃，學校將陷入惡性競爭，影響學生發展。

上文提及47間小學只有一班小一，即每級人數應處於16-23人之間，因為24人已經能開兩班；去年的《中學概覽》則顯示有7間中學只開兩班中一。看官試想像：一間僅開一班小一或者兩班中一的學校：學生人數少意味着社交機會減少：兒童在小班環境中更難培養團隊合作和人際技能，課外活動和科目選擇也必將受限，影響全人發展。故此，減少學校數目實際上可謂勢在必行，但關鍵在於用何方法為宜。

提高開班線當然會加速汰弱留強，但這種方式是否最佳選擇？它無異於加劇學校之間的「叢林法則」：學校為了生存，教師可能更專注於推廣招生，如舉辦開放日、宣傳活動，而非教學質素。實際上，收生較少的學校不一定辦得差——有些小校因師生比例低，反而能提供個性化教學，也有部分學校是本身緣故，如處於離島地區等。高門檻下，這些學校容易被邊緣化。校本管理下，每所學校的教育理念及手法都有其特色；如果隨殺校而自然消失，殊為可惜。

統整規劃全面提高教學質素

面對開班線上調，學界當然會各施各法，例如部分地區的學校校長就一同約定不開第五班，以避免惡性競爭；但這只是權宜之計。與其讓教育局與學校「斗智鬥勇」，最終學校被動縮班，不如及早開誠佈公、統整規劃，讓殺校成為提高質素的契機，也讓學生及家長及早有所預算。

教育局就每一區的學童數字有全面的統計，實際上要估計能負荷多少學校並非難事。局方可統計並公佈目標學校數目（即需要減少多少學校），並積極協助學校合併校舍、資源，而非等到跌出開班線再處理，避免殺校過渡期帶來的混亂。殺校當然會令校長、教師擔心飯碗不保，但若超前規劃，則可統計數年後退休人數等因素，確保平穩過渡。

更重要的，是利用統整學校成為提高學習質素的契機。合併後省卻的人手可用來減少每個教師的教學時數，讓教師有更多時間備課、輔導學生；例如將節省的資源投入小班教學或師生輔導計劃，助學生發展社交能力和個性成長。

適度開放建設基礎教育樞紐

另外，與其讓學校因人口下跌而自然「凋零」，不如借此開放部分學位予海外學生，將香港打造成基礎教育樞紐。官津直資學校可效仿新加坡模式，收取略高於單位成本的學費，如年約10-12萬港元，吸引內地和東南亞學生。這不僅填補學額，還帶來多元文化，提升本地生視野。為便利海外學生，可改建部分校舍為寄宿學校，提供安全環境和舍堂活動，如體育、文藝等，幫助適應文化、也避免詐騙風險。

中小學在提供非本地學生的同時可設立陪讀簽證，讓父母來港照顧，也能增加勞動力貢獻；同時，由於香港並不像外國一般有寄宿家庭的設置，應鼓勵私營開發商業宿舍。上述一方面能舒緩縮班殺校難題，另一方面還能還貢獻經濟，融入國家「一帶一路」教育合作。

縮班潮是人口結構性變化的必然，但不應變成叢林法則的競賽。透過統整規劃、減少教學負荷和開放海外學位，筆者相信當局可將危機轉化為提升教育質素的契機。教育局應與學界携手合作，務求讓每位學生在穩定環境中茁壯成長，讓香港教育體系更具韌性之餘也讓我們的下一代更具國際視野。

作者郭凱傑是團結香港基金副研究總監，全國青聯委員，政府諮詢委員，大專講師及顧問。文章標題為編輯所擬，原題為「中小學縮班須超越叢林法則、提升教育質素」。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



