鄭彥鈞｜九三閱兵：憶反法西斯歷史　展捍衛和平實力

9月3日，中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念大會（下稱「九三大會」）在北京舉行。其中的閲兵儀式不僅引起國内人民群眾的巨大反響，亦吸引了國際上不少眼球。



閲兵式上，我們人民子弟抖擻的精神，整齊的步伐，令各國觀眾感受到我國軍隊紀律嚴明且執行力强大；秀出的新兵種，如軍事航天部隊，以及新型武器，如東風—61， 讓全世界看到了一個高科技、現代化的中國軍隊——在國内能搶險救災、保家衛國，在國際上也能救死扶傷、維持和平。

這場全球矚目的大會，其實作用還遠不止展現我們的軍事實力。對内提振了民眾對國家發展的信心，對外展現了我們有能力在全球範圍保護中國的海外利益，并且將繼續協助聯合國執行維和任務，同時重新掌握歷史的話語權，通過重溫共同的經歷，聯合國際上其他反法西斯的力量，呼籲我們身處地球這個共同家園，要珍惜和平。

隨着經歷過反法西斯戰爭的老一輩退出歷史舞台，新一代難免因對歷史不了解而被誤導。近年國内外亦有很多陰陽怪氣的論調，意圖淡化侵略、甚至篡改歷史。筆者去過南京大屠殺遇難同胞紀念館，館内陳列的各種證據，皆控訴着在1937年那個冬天，南京城内超過30萬手無寸鐵、無辜的百姓，包括嬰兒和孕婦，被無差別地奸淫燒殺，慘無人道。侵略者直到今天還未作出深刻的反省及正式道歉，如我們現在就開始忘記這段歷史，甚至任由有心人篡改，都是對在抗日戰爭中慘死的冤魂不尊重。

在過去幾年，我國的發展，特別是高科技方面，在國際上頻頻被無理打壓。例如，華為被制裁，光刻機和芯片對華出口受限制等，讓很多民眾有錯覺，認為我國的科技發展將長期落後。然而，很多新科技和新技術的研發，首先由保障國家安全的軍事需求驅動，再慢慢「軍轉民」、被大規模生產作商業及民生用途。九三閲兵式上展現的先進軍事裝備和武器，並不輸世界上任何一個軍事强國，很多新型作戰場景中的軍備，更是全球領先。這證明，雖面對種種的掣肘，我們仍能依靠自主開發，讓科技發展一日千里。因此，我們應對祖國的發展前景增强自信。只要我們對前景有信心、努力不懈，定能完成民族復興，成為世界上一流的國家。

另外，九三閲兵展示的軍事實力，體現了我們有能力去保障我國海上貿易路線暢通，以及保護中國企業在海外的投資及利益。近年，世界地緣政治風險不斷升溫，中國企業出海面對的困難，不亞於唐僧取西經。如果沒有堅實的軍事和安保實力在背後撐腰，中國企業在海外的資產猶如羊羔待人宰割，如去年11月紫金礦業在哥倫比亞的金礦遭受掠奪。然而「一帶一路」是國家戰略及實現中華民族偉大復興的重要部署，九三閲兵正好對那些覬覦中國海外資產的勢力起到了震懾作用，將陰謀扼殺在萌芽階段。

九三大會很好地提醒了全世界，亞太地區的反法西斯戰爭並不是從珍珠港事件開始。在此之前，四萬萬中國士兵和同胞，已經在中華大地上負隅頑抗逾10年，並鼓舞和援助其他國家進行反法西斯鬥爭。在1931年已經打響世界反法西斯第一槍的中國，軍民傷亡人數達3,500萬，佔世界總傷亡人數過一半，是二戰中付出代價最高的國家之一。中華兒女前赴後繼，不惜犧牲血肉和生命，才成功牽制住日本軍國主義擴張，消耗了其兵力，減輕了其他反法西斯戰線的壓力。中國在世界反法西斯鬥爭中所作的主要貢獻，一早已在1945年美、中、英聯合簽署的《波茨坦宣言》中，被眾多同盟國承認和確立，因而獲得二戰後聯合國安理會「五常」地位。過去我們並沒有刻意强調中國在反法西斯戰爭中的巨大貢獻與犧牲，但不等於可以容忍對侵略的美化和對歷史的扭曲。當今世上，極端民族主義，甚至是軍國主義都有抬頭的跡象，作為受過侵略的大國，我們不能不重新掌握歷史的話語權，帶大家重溫歷史真相，提醒各國要以史為鑒、珍惜和平。

閲兵式上亮相的維和部隊，亦體現了隨着國家在國際上地位不斷的提升，為實現人類命運共同體，我們亦逐漸肩負起越來越多維護世界和平的責任，近年更成為聯合國安理會常任理事國中的第一大出兵國，協助聯合國在各地執行維和任務，在國際上得到充分的肯定。隨着科技與軍事力量的不斷提升，中國定能更高質量地執行人道主義救援及維和任務，與各方愛好和平的力量，携手完善全球治理。

九三大會應令各國都感受到中國要維護和平的決心、誠意和能力。同時，世界上任何一個理性的國家看到我國軍事實力後，都應重新評估侵犯中國主權和利益會帶來的代價和後果，不要妄想以軍事挑釁去達到目的，造成無謂的衝突和傷亡。任何分歧和誤解，大家都應本着務實、相互尊重的態度，將問題帶到談判桌上，求同存異，通過和平和理性的方式去溝通、協商和解決，這是我們想通過閲兵帶來的效果。

九三大會不只是中國紀念抗日戰爭的大會，也是世界反法西斯同盟的大會，國家藉此機會給世人一個很好的機會去重新正視歷史，亦讓大家看到我捍衛和平的能力和決心。作為中華民族的一份子，我們應為祖國有帶領世界走向大同的擔當和格局而感到鼓舞自豪。

作者鄭彥鈞工程師是屯門區議員，清華大學高級公共管理碩士EMPA香港政務人才項目在讀生。文章標題由編輯所擬，原題為「9.3重溫反法西斯歷史 鑄實力為和平保駕護航」。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



