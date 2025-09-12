來稿｜體驗的魔法：香港如何向全球旅遊業展示新典範

來稿作者：莫偉庭



香港正處於旅遊業發展的關鍵時刻。透過政府資助、大型盛事，以及宣傳推廣，我們的城巿正努力推動旅遊業，重燃旅客對香港的興趣。然而，如何確保這個反彈可以成為一個長期的真正復興，才是我們必須繼續深思的課題。問題的關鍵不在於折扣優惠，而在於為旅客創造終生難忘的回憶。



香港以活力、多元和國際聯繫聞名，如今更應發揮自身獨特優勢——為旅客帶來情感共鳴、文化豐富且難以忘懷的體驗。現今旅遊業，「體驗」已成為新價值，而最珍貴的體驗，正是能夠激發喜悅、創造回憶，並燃起他們日後多次訪港的渴求。

香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼) 見證了以「體驗」為首的策略的成效與優勢。於2024年財政年度，我們創下開園以來最亮麗的成績——不靠減價促銷，而聚焦提升賓客體驗。我們細心聆聽賓客需求，貼合他們不斷轉變的喜好，提供沉浸式兼貼心的旅遊體驗，引發共鳴。從廣受歡迎的「森林河流之旅」 與船長互動，到全球首個及最大型的「魔雪奇緣世界」 隆重登場，我們的策略就是把歷久彌新的奇妙體驗帶給每一位賓客。

今年正值香港迪士尼慶祝20周年，這個重要里程碑正好提醒我們：香港迪士尼不單與本港旅遊業發展同根同生，亦深入社群，一同成長。我們不僅是一個旅遊景點，更加是一個讓賓客和演藝人員實現夢想的地方。我們紥根香港，引發文化共鳴，積極參與社會事務，確立對香港的承諾，建立信任和良好信譽，並非任何金錢補貼能夠替代。

即使在經濟不明朗期間，我們對持續向團隊和旅遊產品投放資源的理念，始終如一，從不間斷。近年來香港迪士尼銳意打造嶄新體驗，例如華麗變身的「奇妙夢想城堡」、日間城堡表演「迪士尼尋夢奇緣」、晚上的「迪士尼星夢光影之旅」，還有「魔雪奇緣世界」登場。每一個里程碑，都展示我們推動賓客再訪和吸引更多環球旅客到訪的不懈努力。

旅遊業的真正韌力在於人才，他們每天把奇妙體驗帶給每一位賓客，正是這個行業的動力所在。

我們投資在員工培訓和照顧他們的身心健康，不純粹只為做好業績，更重要的是讓演藝人員呈現我們作為頂級旅遊景點的標記。香港迪士尼的演藝人員同時是迪士尼的品牌大使，也是展現我們融入本土文化的象徵。我們為演藝人員積極裝備，並且尊重他們，讓大家一起齊心協力提升賓客體驗，以助鞏固香港作為一個讓旅客賓至如歸的世界級城市。

我們吸取的經驗是簡單直接的：非凡的體驗不僅能帶動收益，更能強化業務的韌性。

《香港旅遊業發展藍圖2.0》 聚焦於盛事經濟和打造旅遊目的地品牌，實屬明智之舉。香港若要從毗鄰城市脫穎而出，必須將這些盛事結合沉浸式旅遊產品，彰顯香港的獨特個性。換言之，要勇於攜手、凝聚力量，再加上時刻準備就緒、共同創新，一同把這個城市的故事娓娓道來，觸動旅客。

事實上，從互惠合作中，我們已樂見美滿的成果。香港迪士尼透過與香港國際機場和港鐵攜手加強推廣效應，又與旅行社和航空公司合作推出捆綁式的樂園門票與演唱會門票，以及其他體驗，讓旅客延長留港時間。透過這些共同努力，除了能令訪港旅客人數節節上升，更加深他們對香港的投入感。另外，我們還有與昂坪360聯乘推出的主題纜車、與香港管弦樂團和香港芭蕾舞團的文化音樂合作，以至在全城起動舉辦一系列20周年紀念的奇妙派對，這些活動均一一證明，與各行各業聯手，凝聚各界一同為旅遊業打拼，定能為本港旅遊業帶來難忘的體驗。

全球旅遊市場正朝向有利於香港的方向發展。來自內地、東南亞、中東以至各地的旅客，他們出遊是追求一個獨特而地道的經歷，而不光是價格上的優惠。如果香港能夠本着創意為先、多方合作的方向推動旅遊業，我們絕對可以在體驗式旅遊上滿足旅客的需求。

也許有人會問，香港旅遊業能否重拾昔日的光芒？我深信，我們不單能做到，更可以做得更好。我們定能為香港旅遊業重新定位，重塑未來。

要成就香港在未來數十年成為旅遊可持續發展的典範，必須透過將本土文化融入全球品牌，擁抱創新精神，促進跨行業界別協作。這不僅是為經濟復甦，更加是重燃旅客對香港的情感。我們要給他們一個理由重拾信心、重遊香港、重新發現香港那令人難以忘懷的面貌。

華特迪士尼先生曾經說過：「我們所成就的一切，屬於整個團隊。 」對香港而言，這個團隊包括政府、業界、社會各界，以及全球旅客。只要大家同心協力，必能夠將此時此刻的發展勢頭，延續下去。

只要同心同德，必定能照亮香港旅遊業的未來！

