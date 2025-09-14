送澧手記｜「自掏荷包」的賠償政策

自7年前起，筆者工作部門主要業務之一，便是協助因政府收地而受到影響的土地擁有人，以及「二房東」、分租客、業務經營者等相關持份者，向政府提出土地及商業損失的賠償申索，而賠償金額動輒以億計。在服務客戶的過程中，我經常聽到他們說：「政府推動北部都會區（北都）和高新科技產業發展，並需收回我們的土地來配合規劃。但我們這些傳統工業要在短時間內該如何轉型？過程中還要面對很多我們無法掌握的問題，真是有如摸着石頭過河般。」



最近，我代表多位來自不同工業類型的客戶，就申索事宜與發展局及地政總署會面。會議中討論到，根據現行規定，受影響人士在搬遷廠房時，需先自行墊支新廠房建造費用，並提供賬單證明，方可向政府申索賠償；惟實際賠償金額需視乎情況而定。

廠家是廠房的運營者，而非建設者，對建設成本的了解有限。如果在資訊不足的情況下，貿然承擔無法逆轉（Irreversible）的財務負擔，往往會陷入財困。儘管受影響人士可以找顧問協助，但究竟該找哪類顧問呢？他們也難以掌握。當前經濟下行，當局怎能假設受影響人士擁有足夠現金流來應對搬遷和建設費用？若賠償金額未如理想，導致搬遷過程中入不敷支，一間原本經營穩健、為社會帶來稅收的公司，可能因此陷入困境，甚至倒閉。

相比住宅，廠房投資風險更高。「分層工廠大廈」（Flatted Factory）相對較好，因為可以分租或出售，市場價值較高且風險更低。然而，若廠房是「度身訂造」（Build-to-Fit），僅能用作特定用途，其估價則會以「折舊」計算，難以用作銀行抵押申請貸款。此外，廠房營運需要多年經驗打磨，才能達到最佳生產水平。其中，回本期的頭幾年尤其關鍵，稍一不慎便可能使企業陷入困境。

另外，政府的收地程序提前通知收地時間，但實際執行卻常有延誤，導致受影響人士難以提早進行財務規劃，而這些計劃往往關乎企業的存亡。筆者建議，政府可考慮預早確定收地計劃及賠償條款，並利用現有銀行體系，協助受影響人士進行貸款、籌集短期資金，待賠償發放後再本利歸還。這樣的安排既不會令政府額外承諾，亦可避免香港工業因資金不足而流失，還能促進本地工業向高科技化、系統化方向發展。

目前本地建築成本高昂，規範要求嚴謹，要求受影響人士自掏腰包重置業務，實在過於理想化。回顧以往可負擔的建設成本，如今又有多少廠家仍願意承擔如此高風險，並繼續經營？政府不應輕易放棄多年來辛苦建立的工業經驗，更不應扼殺傳統工業的生存空間。相反，政府可考慮在收地賠償政策上作出微調，為現存且對城市發展至關重要的工業提供適度的財政支持。如此一來，不僅能推動收地發展，也能保障受影響人士的業務生存空間，實現穩健且可持續的工業發展，達至雙贏的效果。

作者黃仲澧是打鼓嶺鄉事委員會顧問、香港地產專業發展中心規劃及發展委員會主席。文章標題由編輯所擬，文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



