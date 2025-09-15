帶．路共享｜帶着「GX寶寶」走進慈善世界

來稿作者：柯嘉雯



從前我對「慈善」並沒有太多的理解，大概只停留在「捐款幫助別人」的層面；對於捐款以外的方式，以及慈善機構如何實際運作，並沒有清晰概念。直至我加入共享基金會後，才慢慢體會到：原來每一份工作、每一個崗位，都能成為改變世界的一部分。



剛加入基金會時，機構主要在老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞推動白內障手術，讓因白內障而失明的人重見光明。隨後又開展了蟲媒病防控和天災應對準備、人居環境的項目。這些聽起來屬於醫療或公共衞生領域，似乎與我這位會計專員相隔甚遠；然而我漸漸發現，正因為有我們在後方的財務支持，項目才能順利推進。

作為會計專員，我負責處理各類物資與設備的貨款，確保物資能準時送達項目地點；同時也要安排同事及醫療團隊的機票、住宿以及交通等費用。每一筆資金，都關乎一場手術、一個村莊的淨水設施，或一個社區的防疫行動。我還需要準確記錄並管理所有捐款、贊助及營運支出，確保機構穩定運作，並依照捐贈者的意願善用資金。

然而，項目地點大多位於偏遠地區，挑戰不少。當地企業規模較小，銀行在處理跨境匯款時更加謹慎，令資金轉移難度增加；再加上各地時差，與外地合作夥伴的溝通也常遇挑戰。此外，運輸途中亦可能因交通或天氣延誤，令成本上升。為此，我們必須提前規劃資金安排，確保關鍵資金能如期到位。

工作縱然充滿挑戰，卻也有許多溫暖而有趣的時刻。記得有一次參與機構的一個活動，我負責製作項目地點的模型。雖然未曾親身到訪，但透過同事的描述，我一點一滴地拼湊出當地景象。完成後的模型栩栩如生，彷彿自己置身其中，還成為了活動中的「打卡點」，很有滿足感呢！

去年11月是基金會成立六周年的大日子，我們舉行了頒獎儀式，表彰同事及義工們的辛勤付出。我有幸參與籌備，與同事一同模擬頒獎流程。雖然我的崗位不是直接在項目前線，但通過這些有趣的活動，我深切感受到自己同樣是團隊不可或缺的一部分，也加深了我對機構的認識和歸屬感。

最近，我成為了一名「媽媽」，這不僅帶來無限喜悅，也讓我的身份有了全新的轉變。這位「寶寶」更是我們機構總部的第一位「GX寶寶」！在過去十個月裏，我帶着他參與各種活動與工作。這不僅僅是一份工作體驗，更成為了一種與眾不同的「胎教」。

產假期間，我常常懷念與同事並肩作戰的日子。如今，當我回到工作崗位，看到同事們忙忙碌碌的身影，那份熟悉的感覺也回來了，這就是我工作的原動力！

共享基金會是一家於2018年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提及中老鐵路等。

作者柯嘉雯是共享基金會會計專員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。