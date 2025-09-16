劉暢｜以色列越境打擊多哈　中東保護費時代終結

9月9日，卡塔爾首都多哈發生的定向爆炸襲擊，表面上是以色列對哈馬斯領導人的精確打擊，實質上卻暴露了當今世界秩序中最危險的一種共謀關係——美國霸權與以色列猶太復國主義在特殊歷史節點下的利益媾和。這起發生在第三國領土上的暗殺行動，不僅違反了國際法基本原則，更預示着中東地區乃至全球秩序將面臨深刻的信任危機和權力重構。



內塔尼亞胡的豪賭

表面看，這是以色列對哈馬斯高層的「斬首行動」；深層看，這是一場由以色列總理內塔尼亞胡主導的政治自救。自2020年因貪腐案被起訴以來，內塔尼亞胡始終處於司法審判的陰影之下。2023年10月7日「阿克薩洪水」行動爆發後，他迅速將國家帶入戰時狀態，藉此擱置司法程序，獲取無限權力。每一次出庭延期，幾乎都與新一輪軍事升級同步發生。

當以色列司法系統在7月末宣佈不再給內塔尼亞胡延期時，多哈襲擊隨之發生，再次以「國家安全」為由延緩了司法程序。這一切都表明，戰爭狀態已成為內塔尼亞胡政治生存的關鍵。作為「戰時總理」，他可以獲取以色列的一切權力，一旦和平到來，就是他下台之日。與此同時，與利庫德集團一道執政的以色列極右翼勢力，正希望通過戰事合法吞併巴勒斯坦領土，推進「大以色列計劃」。個人政治生存與極端民族主義的結合，構成了這場持續戰爭的內在動力。

美式雙標的縱容

美國在此事件中扮演了複雜角色。白宮表示，美軍是在以色列對卡塔爾發動襲擊「前一刻」才接到通知。特朗普在其社交平台Truth Social發文稱，襲擊是以總理內塔尼亞胡單方面的決定，而不是他的決定。然而，一名以色列高級官員告訴以色列第12頻道，美國總統特朗普「批准」了以色列在卡塔爾針對哈馬斯領導層的襲擊。

這種矛盾說法揭示了美國在中東的雙重標準。一方面，美國高調宣稱維護國際法和人權；另一方面，卻公然縱容盟友在第三國領土上實施暗殺行動。這種赤裸裸的雙重標準，暴露了帝國主義霸權的本質特徵。美國不僅為以色列提供政治保護，更在每次「和平談判」期間為其補充彈藥裝備。特朗普甚至不惜動用本土防禦的薩德系統填補以色列防空漏洞，形成了「談判—補給—再戰爭」的惡性循環。本次多哈轟炸，更是美國允許甚至暗中支持以色列在和談期間襲擊美國自己盟友的首都，暗殺談判對手，這種做法完全違背了調停者應有的中立立場，實際上是在為戰爭火上澆油，也是對自己盟友的背刺。

以色列在美國庇護下，以「國家安全」為盾牌，行劫掠與屠殺之實。加沙地帶已被夷為廢墟，超過四萬人死亡，數十萬平民流離失所。即便如此，以色列議會仍通過決議，意圖正式吞併約旦河西岸。這不是防禦，是赤裸裸的土地掠奪，是二戰後最為猖獗的殖民擴張，這些行為完全違背了《聯合國憲章》的基本原則。

美國保護費的幻滅

多哈襲擊事件最深遠的影響，是中東各國對美國安全保障承諾的根本性質疑。卡塔爾作為美國的重要盟友，擁有美製愛國者防空系統，但面對以色列的襲擊卻毫無反應。這一事實向所有中東國家傳遞了一個清晰的信號：無論向美國交多少「保護費」，華盛頓都可能在關鍵時刻背叛盟友。

這種恐懼絕非杞人憂天。沙特阿拉伯向美國支付了6,000億美元的「保護費」，卡塔爾計劃向OpenAI中東版項目投資2,000億美元，但這些巨額投資在真正的威脅面前顯得如此脆弱。當導彈在多哈爆炸時，所有的安全承諾都化為泡影。更具諷刺意味的是，襲擊發生時哈馬斯領導層正在討論特朗普提出的停火提案。這種在談判桌上殺人的行為，徹底摧毀了任何政治解決方案的可能性。中東各國將會意識到，在美國主導的「和平進程」中，他們隨時可能成為犧牲品。

中國和平發展之可貴

多哈襲擊事件表明，世界正在進入一個新的動盪期。「80年後的今天，世界變亂交織，叢林法則抬頭、戰火硝煙頻仍，人類再次走到歷史的十字路口，何去何從？」這句九三閱兵解說詞，如今更顯深刻。 中東亂局正是這一變局的縮影。

與美國的帝國主義路徑不同，中國走的是和平發展道路。中國的立場是明確而堅定的：在感情上同情、支持巴勒斯坦人民的正義鬥爭，堅決反對帝國主義霸權和一切屠殺無辜民眾的卑劣行徑。中國既講道義，也講利益。國無德不興，人無德不立，任何國家都不應該為了利益而泯滅良心。否則必將重蹈帝國主義的覆轍。這種將道義與利益相平衡的外交理念，正是中國在世界舞台上贏得尊重的關鍵。正如習近平主席在九三閱兵講話中所強調的：「歷史警示人們，人類命運休戚與共，各個國家、各個民族只有平等相待、和睦相處、守望相助，才能維護共同安全，消弭戰爭根源，不讓歷史悲劇重演！」

多哈襲擊不是孤立事件，而是當前世界秩序深刻變化的一個縮影。它提醒我們，在「叢林法則」重新抬頭的時代，人類必須在弱肉強食的黑暗與和平正義的光明之間做出選擇。這個選擇，將決定人類文明的未來走向。歷史的正義或許會遲到，但絕不會缺席。

作者劉暢博士是「香港新方向」總召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



