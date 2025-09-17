楊莉珊﹒澳門立法會選舉｜雙城故事與國家復興的法治紐帶

澳門特別行政區第八屆立法會選舉於9月14日順利舉行，這是澳門特別行政區全面落實「愛國者治澳」原則，推進符合澳門實際高品質民主的又一標誌性成就。澳門修訂健全和完善了對立法會參選人的資格標準和審查機制，進一步落實「愛國者治澳」原則，並對選舉各環節程式作出優化，以確保選舉公平、公正、公開、廉潔進行。直選投票率為53.35%較上屆的42.38%高出近11個百分點，共有超過17.5萬人投票，投票人數創歷來最多，充分說明澳門社會具有成熟的政治文化和法治素養。



澳門此次選舉的成功，深刻展現了社會廣泛參與和愛國愛澳力量的凝聚，這不僅是特區治理現代化進程中的重要里程碑，更是澳門民主政治發展的生動實踐。澳門居民歷來秉持愛國愛澳的優良傳統，珍視來之不易的繁榮穩定，積極投身於特區公共事務，體現了高度的主人翁意識和責任擔當。在此次選舉中，選民以高度自覺的態度行使民主權利，莊嚴投下選票，既是對「一國兩制」方針的堅定支持，也是對澳門長遠發展的深切期盼。

澳門的民主發展始終立足本地實際，在國家整體框架內穩步推進，既保障居民權利，又維護國家主權、安全與發展利益。此次選舉的順利舉行，充分體現了「一國兩制」的生命力和適應性，也為澳門未來治理體系的完善注入了強勁動力。

澳門立法會選舉的成功實踐，生動展現了具有澳門特色的高品質民主。廣大選民以高度政治熱情行使民主權利，創歷史新高的投票率充分體現了社會對「愛國者治澳」原則的堅定支持。選舉過程嚴格依法進行，公開透明、公正有序，候選人立足澳門長遠發展和民生福祉開展理性競爭，彰顯了澳門民主制度的成熟與活力。這種紮根社會實際、注重治理效能、凝聚社會共識的民主模式，不僅符合澳門根本利益，更為「一國兩制」行穩致遠奠定了堅實基礎，是符合澳門實際情況的優質民主典範。

澳門正迎來前所未有的發展機遇，站在「一國兩制」實踐的新起點上，承載著建設「世界旅遊休閒中心」、「中國與葡語國家商貿合作服務平臺」及「以中華文化為主流、多元文化共存的交流合作基地」的戰略使命。這一目標不僅關乎澳門自身的繁榮穩定，更是國家發展大局中的重要一環。

澳門新一屆立法會肩負著時代賦予的重任，必須立足澳門實際，胸懷國家大局，以創造性思維開展立法與監督工作，堅定不移支持行政長官和特區政府依法施政，推動具有澳門特色的「一國兩制」實踐行穩致遠，邁向新的輝煌。

中央政府對澳門特別行政區的發展始終傾注深切關懷與全力支援。從粵港澳大灣區建設的宏偉藍圖，到橫琴粵澳深度合作區的深入推進；從融入「一帶一路」倡議的廣闊平臺，到對接國家「十四五」規劃的重大機遇，一系列國家戰略為澳門提供了前所未有的發展空間。新一屆立法會當以積極主動的姿態，推動澳門精准對接這些國家戰略，將中央的支持政策轉化為發展實效，充分釋放澳門聯繫廣泛的獨特優勢，在服務國家改革開放大局中實現澳門的更高層次發展。

在中華文明偉大復興的歷史征程中，香港和澳門作為「一國兩制」方針下的特別行政區，猶如雙子星座，交相輝映，以其獨特地位和功能為國家發展注入了不可或缺的動力。近年來，香港完善選舉制度，落實「愛國者治港」，展現出由亂到治、由治及興的嶄新氣象；澳門則持續發揮中葡平臺優勢，社會和諧穩定。兩地行政立法良性互動，治理效能不斷提升，社會各界團結奮進，共同繪製出繁榮發展的生動圖景。

港澳兩地雖有不同的歷史背景和發展路徑，但都在「一國兩制」框架下找到了適合自身的發展道路。當前，港澳兩地都面臨著新的發展機遇。香港正全力對接國家「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設和「一帶一路」倡議，發揮自身在金融、專業服務和創新科技方面的優勢；澳門則積極推進橫琴粵澳深度合作區建設，探索經濟適度多元發展的新路徑。兩地社會各界團結一致，集中精力發展經濟、改善民生，全面準確落實「一國兩制」方針，不斷增強發展動能。

展望未來，港澳必將在強國建設和民族復興的征程中發揮更加重要的作用。在新時代征程上，港澳必將繼續發揮不可替代的作用，與內地同胞一道，共同創造更加美好的未來，為實現中華民族的偉大復興作出新的更大貢獻。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



