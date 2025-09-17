狄志遠｜香港須建真正國際教育樞紐　不是亞洲專上教育樞紐

上學年本港專上教育非本地學生數字錄得顯著增長，教資會資助課程非本地學生人數從23,100人增至26,600人，增幅達15%，學生來自超過100個國家。同時，六間獲批招收內地生的自資院校，非本地生人數也從22/23學年的4,600人大幅增加至上學年的8,300人，這些數字反映香港作為教育目的地的吸引力正在提升，「留學香港」品牌初見成效。



政府一直致力將香港打造成國際專上教育樞紐，教育局局長蔡若蓮表示，八大校長每個國際化小組會向歐美國家招生，同時也會向東盟一帶一路國家特別招生，宣傳「留學香港」品牌。各院校積極拓展海外招生網絡，希望吸引更多國際學生來港求學。

然而，當我們深入分析這些令人鼓舞的數字時，卻發現一個結構性問題——在新增的非本地學生中，七成來自內地。這意味著儘管學生總數大幅增長，但來源地過度集中於單一地區，學生構成缺乏真正的多元化。

過度集中的學生來源會帶來多重風險，首先是教育生態的單一化，當校園缺乏足夠的文化多樣性，本地學生和國際學生都失去寶貴的跨文化學習機會。學生無法在真正國際化的環境中培養全球視野和跨文化溝通能力，這與國際教育樞紐的目標背道而馳。其次是經濟和政策風險，過度依賴單一來源地的學生，一旦出現政策變化、經濟波動或其他外在因素，將對院校財政和發展造成重大衝擊。

香港究竟要建設「國際教育樞紐」還是「亞洲專上教育樞紐」？如何在保持增長勢頭的同時，實現學生來源的真正多元化？現有的招生策略是否足以吸引來自歐美、非洲、拉丁美洲等地區的學生？

真正的「國際教育樞紐」應該具備什麼特質？單純的學生人數增長能否等同於國際化程度的提升？如何平衡地緣優勢與全球多元化的需求？這些問題的答案將決定香港教育國際化的未來方向。

面對這些問題，答案很明確：香港必須建設真正的「國際教育樞紐」，而非僅僅是「亞洲專上教育樞紐」，而目前七成內地生的比例顯示我們距離真正的國際化仍有相當距離。

要解決這個問題，首先需要重新定義什麼是真正的「國際教育樞紐」。真正的國際教育樞紐應該具備三個核心特質：學生來源的全球多元化、教學內容的國際視野，以及文化交流的雙向互動。單純的學生人數增長絕不等同於國際化程度的提升，香港需要的是質量與結構並重的國際化發展。

在此基礎上，香港需要重新思考如何平衡地緣優勢與全球多元化的關係。香港不應放棄地緣優勢，但必須將其作為邁向全球化的跳板，而非終點。我們可以利用與內地的緊密聯繫吸引亞洲學生，同時以此為基礎向歐美、非洲、拉美等地區學生展示香港作為了解中國和亞洲的最佳窗口。

關鍵在於積極拓展不同地區的招生管道，而非限制現有成功的招生來源。政府應該為院校提供更多資源和誘因，鼓勵它們主動開拓歐美、非洲、拉美等地區的招生市場，同時建立多元化招生的績效指標，讓院校有動機平衡學生來源。

在招生策略方面，需要實施針對性方案：對歐美學生強調香港的國際金融地位和雙語優勢；對非洲學生突出「一帶一路」合作機遇；對拉美學生強調香港作為進入亞洲市場的門戶。每個地區都需要專門的獎學金計劃和文化適應支援，讓來自不同地區的優秀學生都有機會選擇香港。教育局提到的向歐美國家和東盟一帶一路國家招生方向正確，但需要更具體的執行計劃和資源投入。

除了硬件建設，更需要提升香港作為國際教育目的地的整體軟實力。這包括建立多語言學生支援服務體系，確保來自不同文化背景的學生都能獲得適當的語言和生活支援。同時要完善簽證政策，為不同地區學生提供更便利的申請流程，並改善畢業後的就業和居留安排。建立真正多元文化的校園環境同樣重要，這不僅需要物理空間的國際化設計，更需要課程設置、校園活動、師資構成的國際化。

在國際合作層面，需要加強與國際組織和海外知名院校的合作，建立更多交換項目、聯合學位課程和研究合作項目。在全球主要城市設立招生辦事處，深耕各個目標市場，讓「留學香港」品牌在不同地區都有具體的推廣策略和在地支援。

香港在「一國兩制」框架下具有獨特優勢，既能讓學生深度體驗中華文化，又能提供國際化的學習環境。善用這個優勢，香港完全有條件成為東西文化交匯的真正國際教育平台。關鍵是政府和院校必須有決心突破現有的舒適圈，真正實現從「亞洲樞紐」躍升至「國際樞紐」。

