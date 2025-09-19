陳錦雲｜香港發展正插上教育、科技、人才翅膀

9月17日，行政長官李家超在立法會宣讀了《施政報告2025》，推出香港未來一年各方面規劃發展和重要措施。這是現屆政府第四份《施政報告》，香港的發展方向已經很清晰，行政長官和執政團隊也越來越自信和堅定。從今年的《施政報告》來看，政府施政比以前更加堅定、更加揮灑自如了，特別是推進教育產業發展的措施令人眼前一亮，看得出政府正推動教育科技人才策略性地結合香港經濟產業一體化發展。



教育再出新措施

教育政策方面，從2026-27學年起，每所政府資助的專上院校非本地生自費就學人數上限將由現在的40%增至50%；政府資助高校的研究院研究生課程超額收生自資學額上限，由100%增至120%，即政府資助的研究生課程可以超額招生多20%。

除了收生比例提高，也有具體行動跟進。政府將成立「留學香港專班」，匯集教育局、大學資助委員會、創科局、香港人才服務辦公室、各高校、政府駐海外經貿辦和駐內地辦事處等，加強推廣香港高等教育，並推出「Hong Kong: Your World-class Campus」大型宣傳計劃；撥款 4,000萬港幣，支持八所政府資助大學加大國際和內地宣傳及師生招攬。同時推動各高校舉辦更多高增值的「遊學香港」活動。在增加學生宿舍供應方面，今年7月已推出「城中學舍計畫」，便利市場把現有商業大廈（包括酒店）改作學生宿舍時免去改劃手續、而且可以保留過剩地積比；這次《施政報告》再宣佈即日起，拆卸原有商廈後重建的全新學生宿舍也能受惠于「城中學舍計畫」優惠措施，進一步鼓勵市場建設學生宿舍，增加供應。

策略性科研撥款方面，除了早前已經宣佈推出的30億元「前沿科技研究支援計劃」，再預留10億元，於2026年成立「香港人工智慧研發院」。香港中學文憑考試DSE已經獲得全球1,100所高校認可，正逐步成為重要的國際升學考試之一。《施政報告》提出，香港教育局將以試點形式容許直資中小學（即政府資助的中小學），可以申請上調班級數目及每班學生人數，通過學生自資入讀模式，加大錄取持有學生簽證的非本地學生，等於為中小學對外招生邁出突破性一步，這一系列措施將有利於將進一步吸納國際優質師生來港。

北都升格展承擔

提升北部都會區的決策層級是很具魄力的舉措，香港政府宣佈將成立新的「北都發展委員會」並且由行政長官親自掛帥；同時簡化行政流程，拆牆鬆綁，並訂立「加快北都發展」專屬法例，授權政府為加速北都發展制定簡化法定程式，為北部都會區發展踏上快車道提供堅實保障。

北部都會區規劃了四個發展板塊，我認為其中的科技城（包括港深河套科技園區、新田科技城）和國際大學城極之重要，是未來教育、科技、人才、產業相結合一體化發展甚至跨境聯動發展的重大地理空間。北都作為與深圳接壤的香港最重要的新發展區，不但承擔著為「南金融、北創科」這樣新的產業空間佈局提供土地，更是催生香港未來新興戰略性科技產業的重要基地、是聚集香港和海內外著名高校、著名科技企業和大量高端科研與產業人才的重要基地，也是聯動深圳等大灣區內地城市優勢產業資源的跨境基地，牽一發動全身，其重要性不言而喻。

《施政報告2025》堅定地在教育、科技、人才方面推出有力措施和設立工作機制，並且持續投入財政支持，值得讚賞，行政長官親自主持北部都會區的發展，不但有利於拆除北都建設過程中的諸多疑難雜症，也有利於推進銜接粵港澳大灣區發展以及國家重大發展規劃，中長期有利於推進香港自身產業經濟發展，造福香港社會。

作者陳錦雲是大灣區教育融合發展智庫主席、全國港澳研究會會員。



