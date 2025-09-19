筆凱．傑語｜從内地、中東到歐洲：在全球變局中尋找新機遇

來稿作者：郭凱傑



行政長官李家超公佈最新《施政報告》，將香港定位為「高增值供應鏈服務中心」，並成立「內地企業出海專班」，協助內地企業利用香港平台拓展海外市場。《報告》指出，香港可發揮自身優勢，提供跨境金融、稅務優化和碳排放核算服務，助力企業滿足國際綠色貿易要求；亦提到將於今明兩年舉辦多場國際會議，並成立「一帶一路」可持續綠色發展培訓中心，為沿線國家人員提供培訓。



上述措施反映香港在「一帶一路」上的機遇處處，涵蓋能源、數字經濟和綠色轉型等領域。日前，第十屆「一帶一路高峰論壇」就在香港盛大舉行，促成近50份合作備忘錄，總值約10億美元。早前上海復旦大學泛海國際金融學院綠色金融與發展中心和澳大利亚格里菲斯大學聯合發布的《中國「一帶一路」投資報告（2025年上半年）》顯示，今年上半年中國在倡議下的項目金額達1,240億美元，超過去年全年總額，創歷史新高。作為國家對外開放的門戶，香港應如何在「一帶一路」進一步深化合作，把握歷史性機遇？

強化專業服務優勢

開拓伊斯蘭金融

筆者認爲，香港首先應把握自身在專業服務，包括融資、法律和會計等領域的優勢。目前已有超過100家共建「一帶一路」企業在港交所上市。香港與中東的經貿往來日益緊密：以國泰航空為例，今年開通了香港至沙特阿拉伯利雅得的直航航線，下月更將升級至每日一班。在此基礎上，香港大可推動伊斯蘭金融發展。目前，倫敦是全球伊斯蘭金融中心之一，資產規模在2023年達426億美元；但亞洲穆斯林人口眾多、發展空間巨大，香港無疑應加快發展伊斯蘭債券和基金產品。

亞洲金融數字化進程領先全球，對國際投資者極具吸引力。香港今年發布《數字資產發展政策宣言2.0》，期望鞏固香港作為數字資產創新中心的地位；可借此機會推動與中東合作，如透過代幣化政府債券和現實世界資產，為中東的轉型提供融資方案等。筆者相信，專業服務能讓香港在中東市場脫穎而出，成為連接亞洲與中東的金融橋樑。

發揮國際教育及人才樞紐作用

培養沿線新一代領袖

第二，香港應推動人才交流及培訓，發揮教育樞紐的作用。「一帶一路」沿線多為發展中國家，對新一代人才需求殷切。香港的教育質素世界知名，擁有五所世界百強大學，在最新《2025年世界人才排名》中躍升至全球第四、亞洲第一。香港可把握優勢，吸引沿線國家青年來港就讀。這些人才部分會留港發展，貢獻創新科技和未來產業；部分返回原生國家，也會帶回香港及中華文化的影響力，強化香港作為文化交流中心的地位。《施政報告》提出放寬大學的非本地生自資學額、以試點形式上調直資中小學的非本地生人數等，都為人才發展創造了條件。

香港應積極與沿線國家政府對接，設計專門課程，培養專業人才：例如因應沙特阿拉伯的「願景2030」計劃強調可持續發展，香港可在金融科技、綠色能源和數字經濟等方面滿足其人才需求，同時讓本地青年通過聯合項目拓寬國際視野，在輸出教育服務同時還能深化與中東的戰略夥伴關係。

掌握地緣政治形勢

推動多邊合作

最後，香港須更掌握國際形勢變化，把握機會説好自身故事並推動合作。不是所有西方國家都視香港為「不可打交道」之地：以歐盟為例，它依然是香港第三大貿易夥伴。筆者日前在歐洲旅遊時曾親身經歷：當地人雖視中國為競爭對手，但認同可既有競爭又有合作；對香港，他們則仍視為訊息流通、法治健全的商業樞紐。

在美國總統特朗普政策朝令夕改的背景下，歐洲與美國越行越遠，從俄烏戰爭發展可見端倪。這為香港與歐盟合作創造了空間，包括在碳交易、可持續發展和醫療創新等領域。香港正致力成為醫療創新樞紐，例如組建香港藥物及醫療器械監督管理中心，這也與歐盟的醫療創新需求相契合。

歸根究底，「一帶一路」的重點不只在於「賣產品賣服務」，而在於利用本身經驗與優勢，推動當地創新發展，在過程中各取所需。展望未來，香港應積極作為，從中東的能源轉型到歐洲的綠色合作，成為全球合作的典範，並為國家發展貢獻力量。

作者郭凱傑是團結香港基金副研究總監，全國青聯委員，政府諮詢委員，大專講師及顧問。



文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留文章最終編輯權。