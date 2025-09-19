容永祺｜欣見特首採納建議　期望着力改善民生

香港專業及資深行政人員協會（專資會）一直致力關注社會公共政策，支持特區政府施政，早前經詳細討論後，已就經濟、房屋及土地供應、北部都會區、社會福利政策、法律、教育、青年議題、醫療、文化藝術、銀髮經濟等十大政策範疇向行政長官提出建議。喜見行政長官於新一份《施政報告》採納專資會11項建議，反映政府切實回應社會訴求。專資會認為，內容具體全面且精準應對，多項政策切合香港發展所需，在政府治理、經濟金融、文化旅遊、醫療、社會民生都作出詳細規劃，反映政府着力改革、發展經濟及改善民生的決心。



為推動部門首長建立有效管理團隊與運作系統，專資會歡迎政府宣布建立「部門首長責任制」，加強高級公務員管理責任，銜接司局長政治問責與執行政策的公務員行政問責，相信可以持續優化工作流程，不斷提升部門效率。

北部都會區是香港的戰略發展區域，具有巨大經濟價值和發展潛力。支持政府成立由特首領導的「北都發展委員會」，並下設三個工作組，分別負責設計發展營運模式、籌建大學城及規劃發展。為加快推進北都發展，欣見政府將拆牆鬆綁、簡化行政程序，除了加快發展訂立北都的專屬法律，亦會引入快速審批制度，以降低工程成本並縮短工期。專資會早前提出加強北都高等院校與創新產業交流合作，例如學生可到研發總部實習。喜見政府接納，提出研究把香港優勢學術領域與產業深度結合發展的路徑，相信可以打造北區成為科研及創業的搖籃，以吸引年輕人和專業人才在區內定居，提升區內的經濟活力。

政府銳意推動文化、體育和旅遊協同發展，提升香港作為中外文化藝術交流中心的地位，為經濟注入新動力。樂見政府在此範疇著墨甚多，包括重塑表演場地功能布局，推廣演藝盛事，又發展遊艇經濟，增加約600個遊艇新泊位、放寬遊艇訪港要求，並與廣東省政府商討「港艇北上」及「北艇南下」措施。此外又積極開拓中東及東盟旅遊市場，促進清真認證，提升香港旅遊吸引力。

專資會支持政府為了讓市民安居生活，着力增加市民的幸福感和獲得感，會在未來10年準備足夠土地以滿足私營房屋12.6萬個單位的需求，並且會繼續造地，未來10年將準備好約2600公頃可供發展土地。而值得嘉許的是，本屆政府經過3年多的努力，公屋綜合輪候時間已縮短整整1年至5.1年。

為提升公營醫療服務的質素及效率，政府宣布將逐步根據國家認證標準，推展建設中風中心和「心血管疾病綜合醫療中心」，可望改善病人存活率，後者更能透過跨專科協作，為需要跨專業支援的心血管疾病患者提供一站式綜合心血管疾病診療服務。政府接納專資會建議，擴闊中醫服務範圍，分擔西醫的工作量，例如推進醫管局中西醫協作服務發展以探索涵蓋更多中醫優勢病種範圍。

政府同時不忘保障勞工及持續推動經濟發展，除了額外預留300億元在未來2至3年加大工程項目開支，以支持本地建造業，又確保本地勞工優先就業，提出優化「補充勞工優化計劃」下輸入侍應生及初級廚師的資格要求，包括實行更嚴格的人手比例，由現時以每名申請僱主的所有職位為基礎計算，改為以申請職位計算，此舉可望在僱主輸入外勞與本地勞工之間取得一個平衡點，並且緩和本地勞工失業問題。

香港經濟正處於轉型狀態，面對國際政經環境轉變及科技迅速變革帶來的挑戰，冀望政府繼續着力改善經濟及民生狀況，開拓更多新經濟增長點，並繼續把握自身「背靠祖國、聯通世界」的雙重優勢拓展機遇。展望將來，期望政府能盡快落實並公布施政報告各項政策及措施的具體安排。深信在行政長官及團隊的帶領下改革創新，香港的未來發展定能更具競爭力、市民生活更美好。

作者容永祺是香港專業及資深行政人員協會創會會長、政治及公共行政委員會主席。



