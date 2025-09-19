地球之友｜強化氣候韌性　推動低碳轉型　建設可持續香港

來稿作者：洪藹誠



行政長官於周三（17日）發表「2025年施政報告」。香港地球之友對政府將建設可持續航空燃料（SAF）產業鏈、與廣東省共同建設氫能灣區走廊、推動全港首間大型電動車電池回收設施、打造綠色船用燃料加注中心，表示歡迎。然而，過去數月，香港接連出現的多場暴雨。整個八月，天文台共發出四次「黑雨」警告，而在八月五日，天文台總部錄得破紀錄的368.9毫米單日雨量，是自1884年有紀錄以來八月份最高的單日雨量，再次反映氣候變化正加劇全球及本港的極端天氣。政府在建設宜居城市的同時，必須為香港制訂可靠的的碳中和路徑，推動零碳能源轉型，提升氣候韌性，邁向可持續發展的未來。

就本次施政報告，香港地球之友促請政府採納以下建議：

2050年前實現碳中和目標

1、推動零碳能源轉型：

全面檢視與電力公司簽訂的《管制計劃協議》，設立更強的誘因及監管要求，以促進大規模可再生能源接入本地電力系統。同時，政府應以公開透明的方式，適時向公眾說明各項可行的選項，確保公眾擁有知情權。

制訂「氣候—空氣質素」協同行動計劃，並在檢視《管制計劃協議》時納入協同效益評估機制。

積極研究和落實跨境合作，推動可再生能源基建、標準、技術轉移及聯合投資的協同發展。

升級港口基礎設施，以支援潔淨船用燃料及岸電系統的採用。

制訂長遠路線圖及分階段目標，並建立供應鏈及相關金融機制（例如提供降落費減免措施、徵收小額機票附加費），以促進可持續航空燃料的採用。

2、加快發展氫能及其他清潔能源：

制訂涵蓋生產、儲存、運輸、加氫基礎設施及最終應用的技術標準與安全法規。

推動涵蓋運輸、工業應用及儲能等領域的多元化氫能示範項目。

推動其他零碳燃料如綠甲醇、綠氨的發展和應用。

加強與內地在科研、產業發展、市場拓展及能力建設方面的區域合作。

3、降低能源需求支持零碳轉型：

擴展能源審核範圍，涵蓋老舊且能源效益偏低的樓宇。

擴大「強制性能源效益標籤計劃」的涵蓋範圍，納入現時仍屬自願性的設備及電器。

提供針對性財政誘因（例如稅務回扣、低息或零息貸款），支援樓宇節能改造與先進節能技術採用。

4、以碳定價作為有效的減排工具：

引入具效力的碳定價機制（如碳稅或排放交易系統），將碳排放的環境成本內部化，並促進潔淨能源方案的採用。

將污染物納入協同定價，確保定價政策能同時實現最大的氣候效益和健康效益。

以可持續模式建設宜居城市

1、抵禦城市環境中的極端高溫：

與涉及戶外工作的行業合作，保障僱員免受極端酷熱的影響，並在必要時立法制定防暑法規。

透過制定基於科學的城市規劃指引（如使用高反照率／降溫塗層、訂立量化的樹冠覆蓋率目標）、增設降溫設施（如垂直綠化、灑水裝置），以及推動以自然為本的解決方案(nature-based solutions) ，多元化部署降溫措施。

2、以循環經濟提升廢物管理：

盡快實施第二階段管制即棄塑膠餐具的措施，減輕塑膠污染對環境的影響。

支援環保商業模式（例如可重用餐盒、咖啡杯按金計劃），並推動市民實踐可持續生活方式，減少對即棄餐具的依賴。

與內地建立協作機制，分享最佳實踐、交流技術，並推行廢物管理與回收的聯合項目。

3、積極措施限制接觸「永久化學物」：

限制全氟及多氟烷基物質（PFAS）在食品包裝材料及其他消費品中的使用，以保障市民健康並減少環境污染。

與製造商合作，測試並推廣PFAS的生物基替代方案 (bio-based alternatives)。

4、加強《生物多樣性策略及行動計劃》:

強化現行的生物多樣性法規框架，提高環境違規罰則，並設立強制性生物多樣性影響評估。

建立先進監測系統，運用無人機監察、人工智能分析及環境DNA採樣等新技術。

支援將跨學科研究整合至生物多樣性地理信息的中央系統，並與影響評估及保育優次掛鈎。

擴大受保護地區，提升生態系統的連通性與氣候韌性，並與大灣區合作建立生態走廊及庇護棲息地。

在城市發展項目中推動以自然為本的解決方案，強調使用原生物種並建立功能性生態系統。

強化香港可持續金融生態

1、為大型公眾責任實體訂立清晰門檻：

在定義大型公眾責任實體時（PAEs）加入具體量化門檻，例如證監會應將所有資產管理規模超過80億港元的基金經理界定為PAEs，並須在2028年之前全面採用國際財務報告可持續披露準則（ISSB準則）。

2、加強對基金經理的氣候風險披露要求：

所有資產管理規模達80億港元或以上的基金經理，需按進階標準披露氣候風險。

上述基金經理亦應被界定為PAEs，並於2028年前全面採納ISSB準則。

3、推動綠色人才儲備：

將「綠色和可持續金融培訓先導計劃」延續並擴展至2027年以後。

將「綠色和可持續金融培訓先導計劃」下所有認可的可持續發展課程納入「持續進修基金」範圍，支援跨界別人才培訓。

4、為中小型企業開啟綠色金融渠道：

設立專為中小型企業而設的可持續金融資助計劃，大幅降低最低申請門檻。

向中小型企業提供度身訂造的支援，包括綠色貸款擔保補貼、可持續報告技術協助，以及採用綠色科技的獎勵。

香港地球之友期望政府能以務實和前瞻的政策，全面推動零碳能源轉型、提升氣候韌性，同時強化可持續金融生態，積極應對氣候變化，全力實現2050年前碳中和的目標。

作者洪藹誠博士是香港地球之友行政總裁。



