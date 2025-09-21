鄉野漫談｜《施政報告》錨定北都提速　專業力量助推文化科技協同

來稿作者：香港城鄉可持續發展促進會（HKURSDA）



北部都會區的規劃建設，是香港推動區域融合與提升國際競爭力的重要契機，也是探索產業升級與可持續發展的關鍵依託。新一份《施政報告》將北都建設定為重點，提出更完善的治理架構與制度創新，推動市場參與及產業多元發展，加速北都建設，構建更具活力的發展生態。



行政層面上，施政報告提出由行政長官主持「北都發展委員會」，並設立多個專責小組，統籌土地、基建及產業等重大議程。市場層面則建議以「政府引導、市場主體、專業運營」的模式降低進入門檻，吸引多元產業與人才參與。制度方面，強調以創新法規應對開發瓶頸，容許分階段調整土地用途，更靈活地滿足產業需求。在產業定位上，北部都會區被視為香港未來創科發展的核心區，特別是河套深港科技創新合作區與新田科技城的規劃，將成為香港強化全球科研合作與其他粵港澳大灣區城市互補發展的重要支點。

總體而言，施政報告展現了特區政府對北部都會區發展的系統性謀劃與務實推進。通過強化頂層治理、創新開發模式、突破制度瓶頸、聚焦產業引入，推動北都從「土地開發與基建先行」階段，全面邁向「營運導向與產業集聚」的新階段，致力構建一個政策引導有力、市場運作高效、跨界協同暢通的可持續發展生態。

香港城鄉可持續發展促進會（HKURSDA）自成立以來，始終立足香港，推動香港城鄉融合發展、推動北部都會區建設。在歡迎施政報告北都戰略部署的同時，本會將保持專業和建設性的態度，計劃透過多方面行動發揮作用：一是深化智庫功能，就涉及北都發展的重大問題開展專題研究；二是推動跨界合作，加強與政府、企業、學術機構與民間組織的交流合作，共同探索有別於傳統模式的創新發展路徑；三是開展項目試點，為北都的在地科技創新應用、文化遺產保護、城鄉融合發展提供創新方案；四是加強國際經驗交流，借鑒海內外文化保育與智慧城市建設的成功案例，提升香港在全球可持續發展治理中的影響力。

本會認為，北都發展是香港空間拓展與產業升級的戰略選擇，也是推動香港文化傳承創新與社會深度更新的重要契機。我們相信，憑藉制度創新、市場活力與社會各界的合力參與，北部都會區必將成為香港高質量發展的新引擎，為「一國兩制」實踐注入更強動能。

本文作者香港城鄉可持續發展促進會（HKURSDA），由一眾熱心青年發起，致力推動香港城鄉融合，促進經濟社會、生態環境、歷史文化等領域的均衡可持續發展。



