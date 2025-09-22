來稿｜中美元首通電話　中方掌控中美關係節奏

來稿作者：龍子明



當前中美關係正處於一個微妙而關鍵的轉折點。中國領導人與美國總統特朗普的最新通話，不僅就TikTok出售、峰會安排及特朗普明年初訪華達成共識，更深層地揭示了中方在中美互動中所掌握的節奏與主導權。這場通話不只是一次外交互動，更是一場戰略博弈的縮影，反映出中國在全球格局中日益增強的自信與從容。



TikTok問題成為此次通話的焦點之一。美方以「不賣就禁」的強硬姿態，試圖迫使「字節跳動」出售其美國業務，甚至企圖染指TikTok的核心演算法技術。然而，中方明確表態，尊重企業意願，堅決反對任何損害中國國家安全與利益的交易。

中方與美方達成的是「共識」而非「協議」，意味着交易仍處於框架性討論階段。TikTok的演算法作為核心技術，被視為不可出售的戰略資產；若美方在細節上加入「霸王條款」，中方保留否決權，最終審批仍掌握在中國手中。這一立場不僅彰顯中國在「數字主權」上的堅定，也對美國提出了深刻反諷：美國一方面高舉「自由市場」旗幟，另一方面卻試圖強搶中企資產，暴露出其制度的「雙重標準」。

此次通話更重要的意義，在於為中美關係未來走向提供戰略指引。特朗普急於推動「大交易」，希望藉此挽回面子、收割利益，並在選舉中加分。然而，中方並未隨之起舞，而是堅持「徐徐而行」的節奏。這種節奏的掌控，反映出中國在外交上已不再被動，而是以自身利益為核心，主動設計互動框架。

特朗普之所以急於推動中美協議，背後有三重動機——

挽回面子：自提出「全球關稅解放日」以來，唯有中國敢於硬抗，並成功逼退美方，媒體甚至嘲笑特朗普為「TACO」（Trump Always Chickens Out）（特朗普總是臨陣退縮），使其急需透過協議挽回形象。

收割利益：歐盟被迫購買美國能源與投資數千億美元，特朗普自然希望中國也「進貢」萬億美元利益，藉此紓解美國農業與科技產業的困境；中國停止購買美國大豆、限制稀土出口，對美方造成實質壓力，特朗普希望中方重新開放市場，以解燃眉之急。

遏制中國：特朗普從未放棄遏制中國的戰略目標：經濟上，不容中國GDP超越美國；外交上，反對中國組建「反美聯盟」；軍事上，不容中國威脅美國國安。

這些行動表明，中美關係的本質仍是「以鬥為主」，合作只是策略性手段。

面對美方的急切與施壓，中方選擇「虛與委蛇」，以時間換空間，爭取戰略主動。中國製造業佔全球三成半，科研投入持續增加。在人工智慧、太空科技、生物製藥等領域快速追近美國。在新能源、電動車、電池、造船等領域已領先美國，甚至在高端晶片領域，中國也取得突破：阿里巴巴研發AI晶片性能媲美輝達H20；華為昇騰系列晶片有望追上輝達最強產品；中芯測試首部國產光刻機，挑戰西方技術封鎖。

這些進展讓中方更有底氣在談判中堅守原則，不必屈膝求和。因為在中美關係上，特朗普急，而中國領導人不急。這種從容與堅定，正是中國外交新格局的體現。

所以說，中美關係的未來，由中國節奏決定。中美元首通電話，雖然特朗普展現出一定程度的合作意願，但更深層的訊息是：中國已不再被動接受美方安排，而是以自身利益為核心，主導中美互動的節奏與方向。TikTok問題只是冰山一角，真正的博弈在於制度、科技、產業與全球秩序的重塑。中國的戰略耐心與自信，將成為未來中美關係的關鍵變數。這場持久戰中，唯有堅守原則、厚積薄發，方能在風雲變幻的國際舞台上立於不敗之地。

作者龍子明是香港青年交流促進聯會創會主席兼永遠會長。



