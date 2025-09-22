思哲研究所｜從日本「反移民潮」爭議——看社會撕裂的教訓

來稿作者：李冠儒



8月末，網傳日本政府計劃引入大量非洲及印度移民的信息，反移民群體對政府口誅筆伐，認為政府出賣國家利益，但支持移民團體認為引進移民才能緩解人口老化，確保日本持續發展。直到這一刻，日本社會都未能對何謂「對日本好」達成共識，因而嚴重撕裂。



筆者有幸得到日本友人們所提供的正反雙方信息，儘管他們的立場、年齡層各異，但均指出日本主流媒體極少呈現「反移民者」的真實心聲，更有人提及外國KOL頻道「Tousi TV」等反而可以突破日本國內「政治正確」的論述框架，堅定聲援反移民群體。鑒於目前尚未見主流媒體同時梳理支持與反對雙方的觀點，筆者希望在力所能及的範圍內還原事件全貌，也提煉一些可供香港參考的教訓。

為何反移民者要發難？

8月21日，日本負責對外援助等國際合作項目「國際協力機構」（JICA）在第九屆非洲開發會議（TICAD9）上公布「非洲家鄉倡議」，提及希望千葉縣木更津市成為西非國家尼日利亞（Nigeria）人才的「家鄉」。同時，日本首相石破茂亦表示：「日本將與非洲朋友同笑、同泣、同流汗，逐一解決（非洲各國的）課題。」此後，日本民間廣泛流傳「JICA推進尼日利亞革新人才赴木更津市工作的特別簽證項目」的新聞，當中提及尼日利亞政府於8月22日發布宣佈將提供特別簽證的公告，連BBC News Pidgin亦轉載此消息。

反移民團體猛烈批評政府「出賣日本」，但外務省與JICA等堅稱並無擴大接收移民或提供特別簽證的計劃，官房長官林芳正也表示已要求尼日利亞方面更正說明。因此，一些不反對也不支持移民問題的日本人也陷入了混亂，例如有科企員工向筆者反饋：「先前木更津市稱不會推進，尼日利亞官方卻稱會推進，我們根本分不清真假。如今政府出來辟謠，也不知是否可信……反移民者的恐慌，是完全可以被理解的，據聞近日他們頻繁致電木更津市政府投訴。」愛媛友人亦表示，當地盛傳今治市將引進莫桑比克人才，自己也對此感到不安，「主要是因為我不太會外語，而且他們確實很吵，看到他們大概會繞道而行。」

除非洲外，8月27日，NHK報導也稱石破茂與印度總理莫迪討論要草擬五年內實現兩國人員交流規模突破50萬人次的協議。這些引進移民的消息持續刺激反移民群體的神經。同日，JICA就TICAD9倡議指出，BBC News Pidgin已更新早前「日本政府將為尼日利亞人推出特殊簽證類別」的報導，補充說明日本政府無意推動移民或簽發特殊簽證，並稱經日方說明後尼日利亞政府已修正信息。JICA表示：「將繼續與日本政府協同合作，採取適當措施確保該倡議相關報導與信息傳播的準確性。」8月29日，JICA再度發布類似聲明。

然而，筆者訪談的多數反移民日本民眾，都質疑JICA說謊。反移民者認為，日本政府與JICA的辟謠「絕對是因輿論壓力所致。官方稱是謠言，但非洲政府先前說法截然不同，可見兩國政府早已談妥簽證事宜。若未引發輿論反彈，計劃必然實施！」反移民群體間還流傳一種說法：8月25日，JICA日文網頁否定「非洲家鄉」計劃，但英文版完全未否定。此舉被視為JICA「欺瞞國民」的鐵證。至於8月27日JICA發布的英文通告，則被認為是「迫於輿論壓力惺惺作態」。由此可見，這些反移民群體眼中，日本政府的信用經已破產。

反移民JK：外國人=強姦

一名看似怯生的日本女高中生（JK）參加反移民示威並發表自白的影片在日本廣為流傳。她表示：

「這是我第一次參加（反石破遊行）……我們不得不示威，雖然參與（示威的）青年不多，但我真的很害怕……擔心若放任移民，日本會成為強姦問題嚴重的國家。無法讓父母安心讓我痛苦，也不知下一代會如何。日本是單一民族國家，因石破擅自決策，我們再也不能這樣說了！很可怕！」

「國民在糟糕政策前無力，被政府任意擺布。但現在（覺醒的）人民很多，政府（仍堅持）推出讓0.0000001%的人得益的政策，實在奇怪！若我們99.9999%的人發聲，就能100%獲勝，以五億%的優勢贏！我意識到這點，所以我要戰鬥，也告訴朋友們要戰鬥！我們這代人被政府宣傳淹沒，真實感受日本嚴峻形勢的人很少。我邀請了很多朋友參加遊行，但多數因天氣炎熱而拒絕，或表示更關心為何不能夫婦別姓等問題，也有人認為總理大臣本就要挨罵。但作為同代人，我們有責任改變這一切。」

該名女子高中生的邏輯是：日本有少數精英在出賣國家利益、大多數國民的利益，堅信移民只對少數精英有利。她後續在社交媒體X請求刪除影片，因發現影片在SNS擴散後感到恐懼，也遭父親訓斥。此舉進一步令部分反移民者認為他們的言論自由及空間受打壓。

然而，支持移民者普遍質疑該女生的說法。專研日本國際合作的支持者A分析：「JICA日、英文官網所側重信息本來就不一致。考慮到日本人英語能力普遍較弱，而JICA作為對外機構，目標受眾是以外語閱讀資訊的受援國民眾，因此JICA官網除英語外還有西班牙語及法語版本。歸根結底，日本對外援助的成功離不開因地制宜。這些反移民者或許大多不懂外語，就在此指手畫腳。」

「國家利益」定義大撕裂

來自東京大學的支持者B明確指出：「她很真摯。可支持移民者肯定不止0.0000001%，我自己就是，我東大的許多同學也是。我們對移民較寬容，這源於我們接受高度國際化的教育。我們或許是少數，但絕非壓倒性少數。我尊重她的發言，但請容我引用她的話：『真實感受日本嚴峻形勢的人很少』——她正是典型例子。日本護照持有率僅17%，未來必在國際競爭中落後。人口老化如此嚴重，難道不需要外國人填補勞動力？你來自香港，我們NHK World也有專門介紹新香港人，直到你們即便面臨嚴峻的的人口老化，尚有內地提供大量人口作為支撐。而日本呢？如JK所言是單一民族國家，國民不生育則只能依賴外國人。怎能斷言石破的做法害了日本？作為首相，他正是要以長遠眼光領導缺乏遠見的國民邁向可持續未來！這些自稱愛國的反對者大規模排外，實則自斷日本前程！」

反移民群體中亦有人理解支持者B的觀點。一位在日本外企工作的受訪者表示，Tousi TV反映許多外國人支持日本人反移民，這些外國人指出已大規模引進移民的國家中，外來移民常反過來逼迫當地人配合自己，因此反移民者擔憂移民扭曲日本文化、危害治安有其依據。另一位早稻田大學的學生強調：「我不認為自己排外…除了引進外國人，政府明明可鼓勵本地生育。如今政府明顯未以國民利益為出發點，僅以不生育稅、引進外國移民等困擾國民的方式應對，難怪許多人不信政府辟謠。我身邊許多反移民者甚至懷疑政府已背著國民實施引進外國人才政策，畢竟滿街都是外國人。」他們都指出，日本社會嚴重撕裂，各自活在不同的同溫層，亟需打造一個可以理性討論怎樣做才符合國家利益的平台。

毋容置疑，日本社會正嚴重撕裂。筆者身邊亦有不少日本友人聽聞政府辟謠後就十分放心，甚至理直氣壯指責反移民者：「政府都辟謠了還吵什麼，真惡心！」至9月4日，排外行動還有升級的跡象，SNS已出現提倡隨身攜帶防身道具的帖文。來自科企的受訪者表示：「理解這種帖文出現的原因，現在打開新聞常見外國人針對日本人的犯罪行為。」這亦解釋為何部分日本人將「外國人」與「潛在犯罪者」劃上等號，反移民JK的邏輯亦是「外國人=強姦」。還有一位日本婦女向筆者表示：「確實擔心遭外國人性侵，因此出門常備防狼噴霧，但帶刀具的話可能違法且危險，所以不應這樣提倡！」

支持移民者不乏反華派

上述多種聲音所代表的都是相對真相，在迴聲室效應下大家容易相信自己所想的就是絕對真相，而政府既然代表整體國民，自然有義務在各種相對真相中尋找平衡點。如今香港也有引進大批高才，暫未出現如日本般激烈的反對行動，但這不代表我們不需要認真審視之前曾出現過的反雙非、反水貨客運動。當前香港也有一些前任、現任官員就此公開討論，但未來確實也有必要給予市民更多機會去說明自己心目中的香港願景，或者說香港未來應該主動做什麼事情才能將祖國利益、香港利益最大化。

在深入訪談不同日本人的過程中，筆者還注意到多位日本受訪者支持引進非洲與印度人才卻堅決排華。例如某日本智庫代表指出：「石破引入印度及非洲移民符合國家利益。印度是美日需拉攏的對象，需透過印太戰略遏制中國；同時日本與中國在非洲進行激烈援助影響力競爭，自然需深化日非合作！」

上文那位專研日本對外援助的專家亦持同樣立場：「我們仍記得21世紀初中國人爆買日本貨的日子……2008年是日本排華關鍵轉折點，中國毒餃子害死許多日本人、汶川地震『豆腐渣工程』中希望中學崩塌、毒奶粉事件連本國後代都毒害。我們不信他們會為發展中國家大興基建……我從2008年起排華，此後全力支持以日本高質量基建援助外國發展，抵消中國速度快卻質差的建築。」

可以說，日本人的排外或反排外心態極其複雜，筆者稍後也將撰文分析這批支持移民但反華者的心路歷程。

作者李冠儒是思哲研究所青年事務教育總監。



文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



