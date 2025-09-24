楊華勇｜福地香港的韌性考驗——颱風樺加沙下的城市應對哲學

9月24日淩晨2時40分，香港天文台發出10號颶風信號，超強颱風樺加沙攜帶每小時超過195公里的風速逼近香港。這是繼今年7月熱帶氣旋韋帕以來，天文台年內第二次發出10號風球，使得2025年成為自1964年連續受到熱帶氣旋露比和黛蒂吹襲之後，逾一個甲子再次出現一年兩發10號風球的年份。翻開香港氣象史，10號風球始終是衡量颱風威力的最高標準。自1884年開始記錄以來，香港僅發出過29次10號風球。2025年將因一年內兩次十號風球而被載入史冊。這一現象再次出現，折射出氣候變遷背景下極端天氣事件頻發的趨勢，也考驗香港能否展現出驚人的城市韌性。



相關文章：颱風樺加沙｜「超前部署」考驗香港「城市韌性」

面對被形容為「西太平洋風王」的樺加沙，特區政府展現出與以往不同的應對策略。「超前部署」成為本次防風工作的關鍵詞。政務司司長陳國基於樺加沙來襲前主持「應對極端天氣督導委員會」會議，協調各部門的風災應對工作。這個委員會的名稱在今年7月首次出現，反映政府在天災應對機制上的制度化努力。教育局罕有地提前宣佈全港學校連續兩天停課，巧妙地避過了過往懸掛8號風球的時間爭議。這不僅防止了可能引發的家長怨氣，更體現了風險預防思維的轉變。基礎設施方面，渠務署增設200支緊急應變隊伍，排查240個水浸黑點，並投入10部強力排水機械人。這些硬體投入顯示政府試圖從工程層面提升城市抗災能力。

香港雖然多次遭遇強颱風襲擊，但確實屢次倖免於最嚴重的破壞。1962年颱風溫妮、2017年天鴿、2018年山竹，這些強颱風要麼路徑偏移，要麼強度略減，使得香港多次避過毀滅性打擊。天文台前助理台長梁榮武指出：「樺加沙非常非常的強，近年山竹、天鴿都沒有這個風力。」 不過，樺加沙最後選擇在香港南面100公里左右掠過，而非直接登陸。

香港社會流傳著「李氏力場」的都市傳說，暗示某種「神秘力量」保護香港免受颱風直接襲擊。雖然天文台多次否認這一說法，但從氣象學角度，香港確實具有某種地理優勢。香港位於珠江口，地形以山地為主，新界和離島的山丘在一定程度上起到了屏障作用。同時，香港雖處沿海，但並非颱風最易直接登陸的點位，多數強颱風會在海南、湛江或汕頭一帶登陸。不過，香港也不應因此而掉以輕心，因為氣候變遷之下極端天氣頻發，我們更須構建真正具備韌性的城市，特區政府可考慮以下方向：

第一，建立科學透明的決策機制。在停課、停工等決策上形成一套清晰、透明、開放的風險評估模式，而非僅僅依靠官員的「臨場判斷」；第二，完善法律保障體系。針對極端天氣工作安排進行立法，為最脆弱的勞動群體提供最基本的法律保障，確保勞工在災害天氣下的工作安全與權益；第三，推動防災教育普及化。將防災知識融入學校課程，定期進行社區演習，提升市民的自救互救能力。防災不應只是政府的責任，更是每個公民的必備素養；第四，強化社區網絡建設。鼓勵社區形成自組織系統，在災害發生時能夠第一時間啟動應急響應。香港紅十字會建議的「社區備災網絡」值得推廣。第五，基礎設施韌性升級。對全港建築物進行抗風能力評估，特別是老舊樓宇的窗戶、冷氣機支架等潛在危險點。同時，擴大「海綿城市」（一種在都市中建設防洪防澇並兼有生態環保功能的新型都市模型）的應用範圍。第六，區域協作機制建設。加強與澳門、廣東等周邊地區的氣象災害聯防聯控，共用數據資源，協同應對區域性氣象災害。

隨着樺加沙逐漸遠離香港，風暴過後的恢復工作即將展開。天文台表示，當樺加沙開始遠離時，10號颶風信號會維持一段時間，因與其相關的颶風仍間中影響本港西南部。每一次極端天氣事件都是對城市韌性的壓力測試。香港的幸運在於其地理優勢和日益完善的應急機制；而香港的韌性，則源於一個科學透明的決策機制、一套涵蓋公私領域的系統性預防措施、一份保障所有勞動者尊嚴與安全的法律承諾，以及一個由下而上、全民參與的防災文化。

「無侍其不來，侍吾有以待也。」這句古訓在今天聽來格外意味深長。城市的真正安全不能僅寄望於「福地」的庇佑，更需要通過系統性的韌性建設來實現。

相關文章：颱風樺加沙｜「超前部署」考驗香港「城市韌性」

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留文章最終編輯權。