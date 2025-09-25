我的九龍城｜容許狗隻進入食肆　符合社會發展需要

來稿作者：李超宇



根據現行的《食物業規例》，任何人都不得將除導盲犬外的狗隻帶進任何食物業處所內，過往亦有一些餐廳因容許顧客攜帶犬隻而遭罰的情況。但在行政長官早前發布的《施政報告2025》中，宣布了將放寛寵物狗進入餐廳的禁令。近年飼養寵物的市民數量有增無減，不論是從民生又或是經濟角度，放寛限制均有百利而無一害，政府能適時就此調整政策是有為的表現。



政府數據顯示，全港飼養貓狗作為寵物的住戶超過24萬，佔所有住戶的9.4%。可見寵主已是香港社會的重要持份者。然而，相信有飼養貓狗的朋友也知道，現時帶着寵物，除了去寵物公園，可去的地方並不多。

儘管不少商場已經變得相對「寵物友善」，但只要去到食飯時間，可供選擇的餐廳其實屈指可數。寵主可以去一些餐廳的戶外區域與寵物一起就餐，但如遇天氣不佳，又或是太冷太熱，這就變得不實際。也有一些商場中的餐廳比較巧妙地將餐枱略略放外一點，處於商場區域而不在餐廳區域，儘管可以規避法律風險，但往往一家餐廳最多也就只有一兩張枱可放在商場區域，即使平日要剛好有枱也是全憑運氣；久而久之，不少寵主寧願周六周日留在家中叫外賣，下午再去一去寵物公園。

既然寵主已是社會重要持份者，推出措施便利這群體亦是情理之中，而允許狗集進入餐廳將是一有效舉措。無可否認，不是所有人都喜歡寵物，也不是每個人都可以接受狗隻進入餐廳，寵主的利益也不應凌駕社會中其他持份者的利益。然而，這措施本質上並非要求所有餐廳都必須允許狗隻進入，而是容許各方都可以作出最有利於自己的決定：餐廳可以按照它的經營需要決定是否允許狗隻進入，而不喜歡與狗隻共同用餐的市民則可選擇不允許狗隻進入的餐廳，各方都是有決定權的。因此，有說法指「有市民不想在餐廳中見到狗隻而不拆牆鬆綁」，是站不住腳的。

對商場和飲食業界而言，允許狗隻進入餐廳這一措施也是一件好事。現在愈來愈多的商場變得寵物友善，但商場中的餐廳卻因法例所限而無法寵物友善，這絕對影響了寵主去到商場消費的意欲。拆牆鬆綁後，相信寵主會更願意外出消費。對飲食業界而言，則是選擇權變大了。正如上文提到，餐廳並非必須要變得寵物友善，如一些傳統酒樓，大部分顧客都並非寵主，允許狗隻進入甚至會對其生意造成負面影響，自然也就不需要，也不會作出改變。其他的一些餐廳，如在寵物友善商場的餐廳、又或是海濱長廊旁邊的一些餐廳，毋庸置疑允許狗隻進入會對其生意有正面影響，令其更易於生存，那自然就會作出改變。所以，對於商場和業界而言這亦是一件好事，理應支持。

如上所述，這項措施是考慮了寵主作為社會持份者的利益，而並非將寵主的利益凌駕於任何社會其他持份者之上。整項措施是給予所有持份者選擇權。餐廳可以選擇開放，寵主可以選擇去，而非寵主則可以選擇不去。所以該項措施只是根據社會變化作出合理調整，考慮實際情況拆牆鬆綁。只要理解其中邏輯，相信所有人都可看到該項措施所帶來的益處。

作者李超宇是九龍城區議員，動物福利諮詢小組成員。



