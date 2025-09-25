仲點論政｜重視人才是正確之舉

來稿作者：劉仲恒醫生



人才的重要性不言而喻。回顧歷史，諸多傑出人才憑藉一己之力改寫歷史進程。史蒂夫・喬布斯（Steve Jobs）便是典型例子，他憑藉在電子工程領域的天賦，創造出用戶友好型電子設備。這不僅助力「蘋果公司」成為風靡全球的商業巨頭，更通過創新設計與營銷模式，深刻變革了科技行業。眾所周知，蘋果引領的智能手機潮流，徹底改變人們的生活方式，喬布斯也因此成為改變歷史的關鍵人物。



在最新發佈的《施政報告2025》中，政府明確表示將持續推進「搶人才」戰略。正如特首所言：「政府重視青年發展，也會優化人才政策，吸引特定技術專才來港，促進產學研人才流動，強化人才辦的招攬與支持工作，進一步打造國際高端人才集聚高地。」

對於政府這一戰略，筆者深表認同。從歷史上看，無論是蒸汽機到半導體的跨越，還是智能手機的誕生，人類每一次重大進步都源於思想的驅動。而這些開創性思維並非憑空產生，其源頭正是人才。頂尖人才往往能突破種種限制，創造全新未來，這使得人才成為世界上最為寶貴的資源之一，成為推動創新與增長的核心力量。因此，能夠培育並吸引到優秀人才的國家，將在國際競爭中佔據優勢；反之，無法孕育和留住人才的國家，不僅進步速度會放緩，還會承受相應經濟損失。無論是全新疾病治療方法，還是智能手機這類革命性技術，下一個突破性創意通常出自傑出人才之手。由此可見，特區政府重視人才的戰略，無疑是正確之舉。

不久前，瑞士洛桑國際管理發展學院發佈《2025年世界人才排名》，令人欣喜的是，香港排名躍升至全球第四、亞洲第一，達到歷史最高水平。這表明香港在教育、創新科技及人才引進方面的政策舉措已初見成效。既然人才至關重要，那麼這一排名無疑是我們手中的一張王牌。香港正步入「由治及興」的新階段，要持續鞏固在國際金融、貿易、航運中心等領域的現有地位，就離不開人才的有力支撐。目前，相關數據表現良好，截至今年8月，已有超23萬人通過香港各項人才入境計劃來港，本地及非本地公司在港註冊數量也創下歷史新高。

儘管我們在人才工作方面已取得不錯成績，但絕不能因此自滿，需不斷尋求優化，以保持優勢。國際貨幣基金組織經濟學家指出，人工智能既能放大人類潛力，也可能壓縮創新空間。若運用得當，人工智能能夠以前所未有的規模賦能人才、催生創新。因此，特區政府在重視人才的同時，必須持續加大對創新科技的投入，使兩者相輔相成，為香港未來發展貢獻最大力量。

作者劉仲恒是放射科專科醫生，香港全球專業青年倡議行動創始召集人，團結香港基金顧問。



