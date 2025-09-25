羅詠詩｜旅遊創新促經濟轉型　婦幼支援建包容基石

香港正站在「由治及興」的關鍵節點，經濟轉型、旅遊發展與社會福祉的提升成為推動城市向前的重要動力。作為特首政策組社會發展專家組成員，筆者深切體會到香港在挑戰與機遇中展現的韌性與創造力。2025年《施政報告》明確指出，香港需以創新思維推動經濟多元發展，同時深化旅遊業的國際吸引力。這些方向呼應了香港的實際需求，筆者希望從經濟轉型、旅遊創新，以及婦女與兒童支援三大層面，探討香港如何整合資源、突破傳統框架，開創更美好的未來。



經濟轉型與旅遊創新

雙引擎驅動香港繁榮

香港的經濟轉型是不可避免的歷程，從過往的工業化到今天的服務型經濟，每一次轉型都帶來更大的經濟實力與收入增長。《施政報告2025》強調，香港需把握祖國作為世界第二大經濟體的後盾，同時發揮國際機遇疊加優勢，推動金融、科技和綠色產業的發展。這些轉型不僅體現在數字上，例如香港的金融中心地位上升一位，穩居世界第三；整體競爭力連續兩年上升共四位至世界第三；人才競爭力則上升至世界第四；更在於香港人自強不息、改革變通的拼搏精神，這正是香港一直賴以成功的DNA。

香港作為中西文化交流與航運交通的樞鈕，在經濟轉型過程中，離不開大量的人事交流往還，當中旅遊業長期扮演關鍵角色，無論是商務、會議，或是獎賞、消閒，旅遊業皆為住宿、零售、會展、交通等行業帶來實際的推動力。政府提出「無處不旅遊」的理念，透過發展遊艇經濟、盛事旅遊、郵輪旅遊及生態旅遊等，打造高端客首選目的地。輔以逐漸成熟的清真認證和嶄新通關模式提升旅遊體驗，這些「無處不好客」措施能進一步吸引中東和東盟市場的旅客，讓旅遊業成為經濟多元化的核心動力，吸引新市場的旅客，為香港開拓客源。

旅遊創新不僅是經濟策略，更是社會文化的體現，能讓旅客一來再來。香港擁有豐富的自然和文化資源，近在咫尺的山徑、豐富熱鬧的節日慶典，加上例如大坑火龍文化館所傳承的非遺習俗，可凝聚成別具吸引力的深度遊主題，讓旅客體驗本地獨特魅力。同時，「盛事+旅遊」的模式能整合大型活動與旅遊資源，創造協同效應，提升香港的國際形象。這些措施能促進經濟增長，也能創造就業機會，支援中小企業，讓旅遊業成為普惠社會的產業。當然，成功需建基於可持續發展，包括良好的生態環境保育、創新的非遺文創，並確保社區參與，讓旅遊發展惠及所有市民。

婦女與兒童支援

建構包容社會基石

隨着人口結構的轉變，香港必須強化社會支援體系，特別是對婦女和兒童的保障。《施政報告2025》中，政府將「婦女自強基金」的年度撥款增加至3,000萬元，並舉辦第二屆「香港家庭暨婦女發展高峰會」，措施展現了政府對婦女發展的重視。筆者在過去的社會工作中，看到了不少婦女在職場和家庭中的雙重角色，極需更多資源支持其職業發展、心理健康和社會參與。期望基金的「加碼」可幫助婦女實現自我價值，同時推動性別平等成為社會核心價值。

兒童保護與支援同樣關鍵，今時今日「無處不網絡」、「無處不AI」，在海量信息及AI的衝擊下，完善精神健康支援至關重要，學校三層應急機制的恆常化和擴展至小學，能有效支援學童情緒需求。期望透過《4Rs精神健康約章》和社區推廣，我們可建構優秀的關懷網絡，減少不良社交媒體對青少年的負面影響，讓下一代在健康環境中成長。

香港的未來建基於經濟轉型與社會共融的整合發展，我們需要團結一致，把握國家機遇，發揮國際優勢，同時強化對新生代支援體系，讓社會每一位成員都能共同發揮、共享成果。東方之珠的光芒，源自於我們的自強不息與包容之心，只要持續改革創新，香港必能迎來更耀眼的明天。

