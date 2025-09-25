馮煒光｜陳方安生不安生

2020年6月，前政務司司長陳方安生發表聲明指自己年屆80，會從公民及政治工作退下來。陳方安生當時表示，她在很久以前曾答應過家人，滿80歲便會從公民及政治工作退下來，過較平靜生活。言猶在耳，陳方安生蟄伏5年後，似乎還是耐不住「寂寞」，在上周五（9月19日）現身中環美國會，出席新任美國駐港澳總領事伊珠麗（Julie Eadeh）的新上任招待會。



據悉，陳方安生以接受當年「朋友仔」如今變為美國駐港總領事的伊珠麗邀請。表面上是兩位「老友」重逢，實情是互相圍爐取暖。隔了一個周末的本周一（9月22日），伊珠麗又舉辦了第二個新上任招待會，這次則有民主黨前主席劉慧卿出席。這兩位泛民政治元老的舉動，引起不少猜測，令人擔心「攬炒派」又再蠢蠢欲動。

事實上，美國對香港的「垂青」，由來已久。涉嫌勾結外國勢力的「壹傳媒」創辦人黎智英，在逾120多天的審訊中，由他本人供認到控方提出的確鑿證據，在在證明美國官員肆意插手我國香港事務，意圖借此攪亂香港，擾亂我國偉大復興。而由陳方安生和黎智英之流，則為虎作倀，甘當其馬前卒，實在對不起國家民族，將會被釘在歴史的恥辱柱上。

今年初，黎智英出庭自辯時，承認他於2019年3月向《蘋果日報》社長張劍虹及副社長陳沛敏下達編採指示，要求《蘋果日報》把前政務司司長陳方安生與美國時任副總統彭斯會晤的新聞做到「最大效果」，以達到充分顯示美國當局對香港的「高度重視」，從而激勵港人一定要站出來抗爭的社會效果。因為他相信，只有美國強力支持出手干預，才能讓反中亂港勢力看到希望。由此可見，陳方安生在「攬炒派」中的旗手效應，彰彰明甚。

黎智英亦透露，陳方安生與彭斯會晤前，曾於2019年3月19日與時任美國駐港澳總領事郭明瀚會晤，其一焦點就是《逃犯條例》修訂。控方在法庭展示的證據顯示，當日黎智英向郭明瀚傳遞訊息指，很高興郭明瀚和陳方安生共進晚餐，認為陳方安生可以告訴郭明瀚更多關於香港的事情，「會尋找每一個機會，讓你們（指美國當局）幫助我們的鬥爭，幫助台灣與北京的鬥爭。」郭明瀚亦建議陳方安生與美國國家安全委員會討論時以「修例」為主軸。據悉，陳方安生在會面中亦信誓旦旦地向美國保證，要「擊敗」政府修例。

這難免令人質疑，美方和黎智英在當年3月便討論如何利用修例契機，製造一場對抗中央政府的社會動亂，迫使政府做出重大讓步，並藉機讓反中亂港勢力操控香港。

2020年6月30日，《香港國安法》生效前夕，眉精眼企的陳方安生立馬「走頭」，以其逝去的女兒為由，宣佈引退。不少聲音質疑，實情是懼怕法律的利劍。1962年，陳方安生22歲，香港大學一畢業便加入政府任政務官（AO)，直至2001年4月退休。她一生的事業都是在香港政府內工作，她的一切和香港納稅人的公帑，有千絲萬縷的關係。她以往和今天的錦衣玉食、她頭底上的「光環」、她今天安逸的退休生活，都是香港這地方給她的。但她卻甘為美國的馬前卒，在2019年時甘當「吳三桂」，引入外力干預香港。

蟄伏5年後，以85歲之齡，享受着香港納稅人以公帑供養她的退休生活時，瓜田李下卻毫不避嫌。這樣的一個人，「良心」何在？她心中究竟有沒有國家？有沒有港人的福祉？2019年之亂，餘痛猶在，難道陳方安生仍嫌當年對香港的傷害還不夠深？

美國領事今次招待會的名單，也有值得批評之處。美國政客習慣了唯我獨尊，完全不顧其所在國家和地區的感受。有高人指出，如果中國駐美大使謝鋒在美國搞招待會，公然招待那些支持巴勒斯坦的反猶份子，美國總統特朗普會否坐視不理？美國國務卿魯比奧會否默不作聲？己所不欲，勿施於人吧。

作者馮煒光是全國港澳研究會會員、特區政府前新聞統籌專員。



