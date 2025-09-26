方國珊｜「海綿城市」有效蓄洪　「超前部署」減低損失

超強颱風「樺加沙」襲港，中心風力達每小時195公里，高於「山竹」的每小時175公里，十號颶風信號維持近11小時，狂風暴雨為全港多處帶來水浸，將軍澳沿岸商戶亦遭海浪衝擊。「樺加沙」強度高、環流大、影響範圍廣，香港更是自1964年颱風「露比」及颱風「溫黛」後，61年以來首次於同一年內兩度發出十號熱帶氣旋警告。



相較「山竹」、「天鴿」襲港，是次損毀情況較少。政府各部門汲取了多次應對極端天氣的經驗，提早進行全方位部署，由政務司司長領導的應對極端天氣督導委員會統籌，跨部門嚴陣以待，部署應對風暴方案，向市民發放風暴資訊。各部門提早巡視社區設施，安排防風防洪措施，例如在海濱長廊架設沙包及水馬、安排向沿海鄉村派發沙包、提早清理渠道及危險樹木等。

跨部門全方位提早部署

在風暴期間，各紀律部隊增派人手，為市民開通道路、處理全港多處榻樹疲於奔命，渠務署亦提早安排了吸水機械人到水浸黑點待命，同時通過互聯網和手機應用程式發佈各區水浸和榻樹清理情況，盡早讓市面復常。

將軍澳南海濱長廊分別被2017年的「天鴿」及2018年的「山竹」重創，其後土木工程拓展署進行強化海堤工程，並興建擋浪牆，增強排水和渠務設計，路磚改以混凝土固定在路面，有效減輕損毀情況。

「海綿城市」蓄洪見成效

在十號颶風信號生效期間，高達7米的越堤浪湧向岸上，沿岸的部份餐廳遭海水夾雜砂石破門湧入，商戶損失慘重。筆者建議政府研究在將軍澳灣加建離岸防波堤，進一步減少海浪衝力。

除了沿岸的餐廳遭海浪衝擊，水淹6月底才開放的將軍澳南公園，更被居民戲稱為「將軍澳南泳池」。幸而，公園引入了「海綿城市」設計概念，透過公園內的雨水花園、蓄水池、草地、透水物料等收集雨水，有效防止海浪湧入將軍澳南住宅社區和區內地下停車場，大大減少居民損失。

另外，康文署計劃興建的水上活動中心，位處將軍澳海濱長廊近日出康城段，顧問公司亦已研究把地基升高五米，減少受風暴潮影響，同時方便風帆、獨木舟等下水。

