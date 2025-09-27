來稿｜提升圖書館服務水平——「高效市場」結合「有為政府」的建議

來稿作者：方曉聰



《行政長官2025年施政報告》提出「把『高效市場』和『有為政府』更好結合起來」的理念，在康樂及文化事務署（康文署）服務中引入市場營運模式，提升服務水平。這一積極有為的理念和措施，非常值得支持，有助提升康文署轄下圖書館的功能和人均電子書借閱的數量。



香港公共圖書館創立以來，不單作為資訊中心，為市民免費提供有關各學科的書籍，而且作為持續教育的工具，讓市民利用圖書館資源去自學進修，一直是傳播文化、促進終生學習和豐富精神生活的重要工具。

然而，過去10多年，香港到訪公共圖書館人次以及圖書館外借書籍量持續下跌，由2011年的4,210萬人次、5,545萬本外借書籍、人均閲讀7.4本，下跌至2024年的2,383萬人次、2,897萬本外借書籍、人均閲讀3.8本，跌幅接近一半。更值得注意的是，電子書2024年的借閱量僅232萬項，人均閲讀電子書0.31本，不單遠遠低於人均閲讀外借書籍，更極度落後於深圳人均閲讀電子書的8.3本。

上述數據清晰顯示圖書館面對兩大問題：一是如何重新定位和提升功能，增加使用人次；二是如何提升人均閲讀電子書的數量。從「用戶導向」及「服務創新」這「高效市場」的兩個特徵來分析，康文署有極大空間提高服務質量，貼近市民需求，改善這兩大問題。

先說電子書的問題。隨着移動互聯網的發展，資訊流通無遠弗屆，圖書館作為資訊中心的傳統功能需面對全球市場化及多工具的競爭，例如亞馬遜kindle電子書或騰訊的微信讀書。圖書館提供電子書的服務對象是香港市民，但完全缺乏「以用戶為導向、以用戶體驗為首位」的營運策略。

圖書館APP對用戶而言存在三大痛點：一是圖書館APP作為用戶入口，純粹是實體書檢索及借還記錄的應用，而不是直接閲讀、推薦及搜索電子書的平台；二是閲讀電子書需要分別額外下載6個APP，對應6個不同電子書供應商，且登入方法不是「智方便」或香港身份證號碼，而是14位數字的借書證號碼，體驗極不友好；三是電子書只有PDF格式，閲讀PDF電子書如同看圖片一樣，在智能手機閱讀需要不停放大縮小，閲讀體驗極不友好。

對比互聯網上眾多的讀書APP，包括深圳圖書館和微信讀書APP，閱讀體驗非常友好，筆者歸納三點建議給康文署。

第一：提供EPUB或MOBI格式的電子書，便利市民用智能手機閱讀，提升用戶閲讀體驗。

第二：整合一個超級APP，收藏香港圖書館所有電子書。首頁是電子書推薦、分類、搜索及閲讀排名，增加用戶閲讀的興趣；次頁是書架，收藏已閲讀、正借閲的電子書；最後是帳戶及康文署等資料。用戶登入用「智方便」。

第三：探討與深圳及大灣區圖書館合作，促進兩地市民可免費借閱兩地館藏電子書的融合，使香港市民可借閲的電子書數量由現時的54萬項飛升至千萬項。

針對增加圖書館使用人次的問題，需分析現況。圖書館的空間主要分為兒童和成人區域。其中，兒童圖書館在營造閱讀環境、培育兒童閱讀習慣方面做得出色，值得讚許，應予保留。而成人圖書館因移動互聯網技術的普及和大眾閱讀方式的改變，已演變為僅存放書籍的場所，亟需進行轉型和服務創新。

因此，筆者建議一項服務創新策略：分析全港71間固定圖書館，將合適的成人圖書館的部分空間，改造為可靈活間隔的多用途活動室，並配備多媒體共享硬件設備，轉型成為社區文化共融學習進修中心。

通過「SmartPLAY康體通」系統進行小額收費預訂管理，圖書館變成一個開放平台，鼓勵市民舉辦各種文化學習活動，包括讀書會、演講會、研討會、工作坊等。如沒有預訂，多用途活動室免費開放給市民使用。

圖書館遍布全港18個社區，是少數真正普惠且可信賴的公共空間。相較於需提前半年預訂、數量稀少的大會堂會議室，圖書館更具靈活性與可及性。只需進行模組化改造——加裝活動隔板、移動桌椅與投影設備——即可實現空間多功能切換，成本低而效益高。

這種服務創新不僅延續了圖書館的知識傳播功能，更將其功能從被動的資訊提供者，優化為主動的學習推動者，有望增強社區凝聚力，更可提升圖書館的使用人次與社會價值。

綜上所述，康文署需要從「用戶導向」及「服務創新」這「高效市場」的兩個特徵，去分析和結合「有為政府」理念的實踐，這不但有望改善圖書館的使用人次及人均閲讀電子書數量過低的問題，更可將圖書館重新塑造成市民終身學習、社區共融的活力平台，成為香港軟實力的亮麗名片。

作者方曉聰是民建聯沙田社區主任。



