來稿｜從韋帕到樺加沙　攜帶兒童觀浪追風　終於響起犯法警鐘

十號風球懸掛，電視螢光幕上的畫面總叫人揪心。兩個月前颱風「韋帕」襲港時，天文台發出今年首個十號風球信號，我曾見過一對父母抱着兩名幼童在狂風中自拍，孩子的小臉埋在父母肩上，連身帽被風掀翻，父母卻笑得輕鬆。那時我心想：若連十號風球都無法讓某些人清醒，社會該如何保護這些毫無自保能力的孩子？



兩個月後，天文台第二次發出十號風球信號——颱風「樺加沙」——襲港後，新聞報道中，警方拘捕了兩名涉嫌帶八歲男童到海怡半島岸邊觀浪的女子。巨浪將三人沖倒的畫面在網絡瘋傳，男童手腳擦傷的結果，正是對「追風」行為最直接的警示。更重要的是，警方明確指出此舉涉嫌觸犯《侵害人身罪條例》第27條「疏忽照顧兒童罪」，可被判監。

劃清法律底線保護兒童安全

「韋帕」吹襲香港期間，那些將孩子置於險境的父母未曾被追究，社會只能以道德勸喻表達不滿。但「樺加沙」引起的執法行動，終於讓我看見公權力的決心：保護兒童安全，不能只靠自覺，更需要法律劃出底線。據報道，警方強調將會繼續在網上搜集證據——這意味着，「追風打卡」不再只是個人選擇，而是可能背負刑責的社會議題。

或許有人認為「觀浪無害」。「樺加沙」襲港期間，在電視驚見有人無視自身或兒童安全的行徑：柴灣一家四口在防波堤觀浪，母親與五歲兒子被大浪捲走，最終獲救，一度昏迷。這實在令人痛心：當「樺加沙」的風速達12級颶風，陣風甚至達14級，成人尚且難以站穩，幾歲的孩子，又如何抵禦數米高的浪濤？

警方執法行動明確父母責任

警方行動的意義，在於明確責任：當家長明知危險仍帶子女冒險，警方必定追究疏忽照顧的責任。這是對整個社會的警示——父母的權利，永遠不應凌駕於孩子的生存權之上。

颱風過去，但法律的警示應該繼續。當「韋帕」和「樺加沙」成為自1964年以來首個一年內兩度懸掛十號風球的超級颱風，我們更該學會與自然災害和極端天氣共處的智慧。但願未來的新聞畫面中，不再有孩童在風雨中瑟縮或受傷的身影，而是更多家庭在安全的角落，嚴陣以待面對風暴可能帶來的威脅，保護好自身，也保護好孩童。

作者筆名明德是退休專業會計師，從事會計和審計工作數十年。退休後，重回大學修讀歷史，閒時聽聽音樂會、看看電影、逛逛博物館。



