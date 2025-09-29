來稿｜超越「碼頭建設」　遊艇旅遊開拓「盛事經濟」新想像

來稿作者：吳家俊



特首公佈新一年度的《施政報告2025》提出發展遊艇旅遊，值得業界探討。香港旅遊業正站在「質」與「量」的十字路口。2024年遊客量達4,500萬人次，恢復至疫情前 68%，卻深陷「旺丁不旺財」的困境——餐飲零售業呈現倒閉潮。此時，遊艇旅遊可能是香港旅遊業轉型的契機，開啟高端旅遊的全新篇章。



「溫布頓效應」意指並非依賴本土資源的絕對優勢，而是以專業管理、品牌塑造與國際化運作，將一項活動打造成全球矚目的年度盛事。英國溫網雖非英國選手常年壟斷，卻憑賽事的嚴謹性與儀式感，成為網球界的「聖杯」；香港國際七人欖球賽堪稱本土典範 —— 欖球並非本地主流運動，卻能吸引全球球迷齊聚，帶動中環、灣仔的「派對經濟」，讓賽事本身成為城市名片。

這一邏輯恰恰切中香港遊艇旅遊的發展痛點：過去談及遊艇，多聚焦於泊位數量等硬體，卻忽視了「軟體」的價值。現在正是要讓遊艇旅遊從「碼頭建設」升級為「盛事經濟」。

從「碼頭建設」到「盛事經濟」

香港發展遊艇旅遊，本來就具備先天優勢。從資源看，香港擁有眾多海島與優質海岸線，赤柱、西貢鹽田梓等地的海景資源遠超新加坡，完全能實現「有船就能探索全港」的體驗。從政策看，粵港澳遊艇自由行方案的突破尤為關鍵：「兩套牌」管理模式讓港澳遊艇可直入大灣區碼頭，考慮「免擔保」政策解決了過去高達船價40%的保證金難題。更值得期待的是，香港在硬體佈局上已邁出實質性一步，「SKYTOPIA」遊艇港灣項目計劃 於2028年建成，將提供超500個泊位，成為全港最大遊艇停泊設施；發展局亦正着手紅磡水域專案，預算容納200艘遊艇，緩解當前本港泊位緊張問題。

這些基建並非孤立的「碼頭」。香港的遊艇泊位若配套維修、保養、高端補給等服務，便能滿足超豪遊艇的需求，為國際盛事提供幕後支援。

從「專業領域」到「全城參與」

推動遊艇旅遊升級，第一是打造國際級遊艇盛事，讓香港成為全球遊艇界的「年度焦點」。參考新加坡本年舉辦遊艇節的成功經驗——吸引1.3萬人參與，參會者多為行業巨頭，隨團職員幾十人，且均入住五星酒店；展出70艘遊艇，包括56米長的澳洲雙體船——香港可舉辦「香港國際遊艇交易會」或「亞洲遊艇巡迴賽香港站」，不僅展示頂級遊艇，更聯動岸上活動：在維多利亞港畔舉辦高端遊艇展會，結合美食節、海上音樂會、遊艇拉力賽，讓賽事從「專業領域」走向「全城參與」。如此一來，遊艇節便不再是小眾活動，而是像七人欖球賽那樣，成為全球遊客專程赴港的理由，帶動酒店、餐飲、奢侈品零售的高端消費，破解「旺丁不旺財」的困局。

第二是「社區參與」拓展遊艇旅遊的內涵，讓盛事效益惠及全港。讓本地居民與外地遊客形成雙向互動。香港發展遊艇旅遊，不應局限於中環、啟德等核心區，而應將西貢、南丫島、長洲等離島納入航線設計。遊客乘遊艇登島後，可體驗漁村文化、徒步郊野、潛水觀海，既豐富了旅遊體驗，也為離島經濟注入活力 —— 這恰如七人欖球賽帶動灣仔商圈，遊艇旅遊能讓離島的小店、民宿、海鮮餐廳受益，實現「旅遊紅利共用」。

從「本地旅遊」到「灣區聯乘」

第三是借大灣區協同放大聯乘效果，讓香港成為國際遊艇進入內地市場的「橋頭堡」。當前，廣東海事局已推動遊艇檢驗標準逐步統一，建立資訊化管控平台，實現「全航程動態感知」；深圳、珠海等地的遊艇設施也日趨完善。香港若能與大灣區城市聯動，打造「一程多站」的海上旅遊圈——遊客從香港登艇，途經深圳灣、珠江口，停靠珠海萬山港或中山口岸，體驗不同城市的濱海風情——便能形成「1+1>2」的效應。屆時，香港不僅是遊艇盛事的舉辦地，更成為國際高端客群進入大灣區的「門戶」，其「亞洲盛事之都」的定位將更加穩固。

當然，香港仍需破解幾大挑戰。一是人才短板，當前香港欠缺遊艇管理、維修等專業人才，需聯合院校與業界推出培訓計畫，打造與國際接軌的服務團隊；二是配套完善，遊艇灣旁的海濱餐廳、休憩空間營造了休閒氛圍，泊位周邊規劃商業、娛樂設施，避免「有碼頭無人氣」；三是跨部門協調，單是本港都至少要發展局、文化體育及旅遊局、民政及青年事務局和運輸及物流局等通力合作，跨境協調就更不簡單。

從「無處不旅遊」到高端轉型，遊艇旅遊是香港旅遊業的一個「大有可為」選擇， 它不僅能讓遊艇旅遊成為拉動經濟的新引擎，更能重塑香港的城市形象：從「購物天堂」升級為「海上高端旅遊樞紐」。當全球遊艇愛好者每年期待着香港國際遊艇節，當大灣區的海上航線串聯起不同城市的風情，香港必將在遊艇旅遊打出另一個品牌。

作者吳家俊是「城市智庫」研究員。



