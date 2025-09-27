洪錦鉉｜「樺加沙」吹襲香港無大恙　彰顯社區治理關愛力量

來稿作者：洪錦鉉



超強颱風「樺加沙」襲港前夕，風雨欲來的緊張氛圍籠罩全城。面對這場潛在的自然考驗，香港特區政府沒有獨自「戰鬥」，而是以「超前部署」為綱，團結社區力量，將防颱應急的網絡鋪到街坊身邊。其中，「關愛隊」在颱風前後的活躍身影，成為社區治理中最溫暖的「移動防線」。



默默守護關愛鄰里

在特區政府的統籌下，各區民政處早早拉響防颱警報，準備工作陸續鋪開：各區關愛隊義工反覆巡查轄區內的水浸黑點，確保排水設施暢通；依託地區網絡聯動區議員，將防颱資訊與幫扶服務直接送到有需要的居民手中。這種「政府牽頭、社區參與」的模式，打破了傳統應急的「單向輸出」，從政府獨自應對，變成街坊鄰里齊參與、上下一心為社區解困的響應。

關愛隊的義工行動，正是「積小善成大善」的體現。以觀塘寶達關愛隊為例﹐在隊長張佳圓帶領下，一眾隊員義工把「防颱準備」做到了細節處：兩次細緻地巡查社區﹐發現有潛在危險、渠位堵塞或雜物堆積等，便立刻清理或通知管理公司，督促盡快完善防護；通過在社區張貼海報、邨內叫咪呼籲、微信群組通知、電話提醒等方式，務求讓更多街坊做好防風準備﹐注意出入安全；颱風警示降至3號信號後，他們又在確保安全的前提下巡查社區，向管理公司反饋及時的情況﹐力所能及地配合著恢復工作，盡快為街坊出行提供便利。這些微小的舉措，或許街坊未有多大感知，但這些默默的守護的鄰里關愛細節，讓街坊在風雨前後多了一份踏實｡

社區無事就是好事

颱風最終平穩過境，香港之所以能最大限度減少損失，除了政府的有力部署，更離不開關愛隊這類社區力量的「補位」。從社區治理的角度來看，這些微小的善舉恰恰印證了，社區治理不僅是在工作層面要「覆蓋到」﹐同時在人心細微處也要「關愛到」。從應對颱風「樺加沙」的過程中，關愛隊義工既是「宣傳員」和「好幫手」，更是社區應急和響應的「最前線」｡他們用腳步丈量社區的安全，用行動織就一張「橫向到邊、縱向到底」的防颱保護網，讓「社區治理」不再是抽象的概念，而是街坊能摸得到、感受得到的實惠。

筆者常想，「社區無事就是最好的事。」我們每日所做的事，就是在防範於未然﹐讓街坊安然無恙﹐這便是對社區治理的貢獻。關愛隊推行兩年來﹐一直沒有停下腳步，運作日益完善，配合政府把社區關愛服務「做細做實」。他們的行動，也呼喚更多居民加入義工隊伍。在社區這個「共同家園」，無論防颱應急還是日常服務，都需要更多人伸出援手。當越來多人願意為街坊鄰里多走一步、多問一句，「微笑社區」就不再是口號，而是每個香港人都能享受到的美好生活場景。

社區治理的核心永遠是「人」。當政府與社區力量緊密相連，當街坊鄰里願意守望相助，無論面對怎樣的挑戰，香港都能凝聚起暖心的力量，在風雨中茁壯，在團結中變得更強。

作者洪錦鉉是觀塘區議員，城市智庫召集人。



