黃冰芬｜履新即會「舊友」惹議　伊珠麗焉能不識香港新時勢？

經歷了2019年「修例風波」的動盪後，香港在國安法律護佑下，社會秩序已重回正軌，法治和安定已成為主流共識。在此背景下，美國駐港總領事伊珠麗女士的履新，本可成為美港務實合作的新契機。然而，她抵港不久便先後與陳方安生、劉慧卿等具特定政治標籤且與反修例動盪密切相關的人士會面，引發公眾廣泛關注甚至疑慮。此舉是否符合其促進美港發展友好關係的使命？值得商榷。



外交官員主辦的活動，往往承載着超越簡單禮節性拜會的象徵意義。伊珠麗選擇甫一到任就「做東」邀請前述政治人物會面，這種安排無論初衷為何，都難免讓人就美國對港政策產生疑問，更會憶起「修例風波」的場景。畢竟外部勢力對特區內部事務的介入，曾給香港社會帶來深重的創傷。如今香港好不容易恢復元氣，各界對任何可能引致類似聯想的行為自然格外敏感。

政客言行理應審慎

切勿發出錯誤信號

伊珠麗並非初識香港，她6年前曾擔任美駐港總領館政治部主管，對本港過往的複雜狀況必然體會深刻。正因此，外界對其言行有更高期待，希望她能以更審慎、更合乎當前社會主流民意的態度來處理人際交往與公開活動，切勿發出任何可能被誤讀的信號。

至於陳方安生、劉慧卿等人，過去其政治主張和行為已廣為人知，今次與「舊友」重聚更展露出她們退而不休的一面。但須知，在香港國安法和《維護國家安全條例》實施後，香港的政治生態已發生根本變化，社會普遍期望聚焦發展、彌合分歧。當此之時，外交官員與這些有強烈歷史爭議色彩的人物高調會面，無助於營造包容、建設性的氛圍，反而顯得不合時宜。

務實促進中美友好

發揮香港橋樑作用

香港是中國的特別行政區，香港國安法律的實施有力有效維護了國家安全和社會穩定，得到了廣大市民的支持。作為外交官員，其公開行為應當尊重香港的法律和社會現實，應有利於增進相互理解與合作，而非相反。

中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一，香港在其中可扮演獨特的橋樑角色，而美國駐港總領事館應起到促進中美經貿、文化等多領域互利共贏，增進美國人民對香港實況了解的正向作用。筆者真誠期望伊珠麗能準確把握其職責的核心，將主要精力投入到真正有益於美港關係發展的實質性工作中。正如外交部駐港特派員崔建春日前在接受伊珠麗到任拜會時，明確要求她：以符合外交官身份的方式在港履職，不得干涉香港事務和中國內政，為中美關係、港美關係發展和香港繁榮穩定發揮建設性作用。

香港的未來，繫於國家的支持、法律的權威和港人的團結奮鬥。外國駐港官員的任何言行，唯有建立在尊重中國主權和特區法治的基礎上，才有望為香港繁榮穩定作出積極貢獻。這也理應是美國駐港代表機構存在的真正價值所在。

作者黃冰芬是港區全國人大代表，全國港澳研究會會員，香港再出發大聯盟總主任。



