來稿｜靈魂拷問：颱風下追風觀浪為那般？

當颱風「樺加沙」襲港期間，香港政府嚴陣以待，呼籲市民留待安全地方，避免外出。而粵港澳大灣區多個內地城市更是實行「五停」政策，部分城市的交通燈全部變為紅色，以禁止社會車輛外出。無論港澳政府還是內地政府，無一不是呼籲甚至要求市民在颱風期間不要外出，以減少意外發生。



然而，在香港卻有那麼一班人，他們逆風而行，有的單獨暢泳，好不得意；有的全家出動，帶同幾歲的小孩，一起沖向岸邊；有的高舉相機，做直播，把照片發到社交媒體，炫耀一番。他們視生命安全如無物，為尋求刺激和博取關注鋌而走險，於是，悲劇發生了：柴灣一觀浪家庭被風浪捲走，獲救後母子情況危殆，父親情況嚴重。

市民幾乎一邊倒譴責這種不負責任的自私行為，有學者甚至提出父母這種行為是否涉嫌疏忽照顧兒童罪。

即使撇開法律問題，我們無論從哪一方面去考慮，颱風期間的追風觀浪行為都是自私透頂的。

你帶着家人去尋求刺激，萬一發生意外，政府救援人員就要冒着生命危險去救援，請問一下：你的命是命，人家的命是不是命？如果救援人員發生意外，你良心是否過意得去？

如果觀浪者被風浪捲走，政府飛行服務隊多半要出動，而直升機的出動成本，以每小時20到30萬元港幣計。若然搜救一兩天未果，那麼政府花費的公帑是數以百萬元計。到時候，受害者會不會道德綁架政府：人命關天，繼續搜救多幾天啊！

撫心自問，你去玩的時候有沒有想過人命關天？假若觀浪者被救起，算是撿回一條人命，我們都暗自慶幸，但是入住ICU數天，一人的醫療費用也得幾十萬元吧？誰支付呢？是納稅者！當你看看香港有些低收入家庭連買一塊豆腐、連買一斤菜都感到囊中羞澀的時候，你為了觀浪而花政府幾十萬甚至上百萬元的醫療公帑時，會不會感到臉紅呢？

令人感到不解的是，當那些追風家庭，觀浪者面對記者的鏡頭提問時，竟然表現得那麼理所當然，輕鬆自如，完全沒有羞恥感。這是不是在挑戰香港人的道德底線呢？但令人欣喜的是，今天打開媒體，已經看見幾起政府檢控颱風下觀浪者的新聞了。

如果，政府的勸喻，輿論的警告也不能遏止這些自私和危險的個人行為時，政府只能考慮用法律來規管了。

