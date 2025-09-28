來稿｜從《大狀王》看香港的文化自信

來稿作者：麥俊豪



日前，李家超行政長官在《施政報告2025》中對香港如何進一步建設中外文化藝術交流中心作出部署，其中特別提到「籌劃《大狀王》進行更多內地巡演，將其打造為經典常演音樂劇」。作為一部戲劇作品，《大狀王》能夠在《施政報告》中被點名提及，既說明其作為香港原創音樂劇精湛的藝術造詣，更說明香港在創新發展中華優秀傳統文化，打造中外文化藝術交流中心上的成果和潛力。



《大狀王》以歷史上真實存在的「廣東四大狀師」之一的方唐鏡為原型，講述了方唐鏡最初助紂為虐、顛倒黑白，在死去好友阿細鬼魂的復仇下驚醒良知，轉變成為民請命、伸張正義的故事。演出共3個小時，以粵語為唱詞、西方音樂劇為表演形式，包含19首曲目，集演、唱、形體、舞台美學等元素為一體，感染力十足。

堪稱「現象級」華語音樂劇目

該劇2022年9月正式公演以來就得到極高的評價，2023年至2025年期間獲得24個本地和內地的音樂劇創作和演出獎項，其中在2023年第三十一屆香港舞台劇獎頒獎典禮上一舉拿下10個獎項，並成為創辦以來獲提名最多的作品，被譽為華語音樂劇「頂流」。前段時間在北京、上海巡演，場場爆滿，第三度在香港展演時加演至30場，依然一票難求，堪稱現象級劇目。

《大狀王》的火爆並非偶然，其背後是主創團隊深入挖掘香港的中華優秀傳統文化，古為今用、洋為中用，以西方音樂劇的形式實現了傳統戲劇的創造性轉化和創新性發展，並秉持着工匠精神精雕細琢、反覆打磨。堅持傳統，大膽創新。它以起源於十九世紀歐洲的音樂劇為展現形式，內核卻突出中國傳統戲的民間性、世俗性和歌唱性。

以西方形式活化中華優秀傳統

舞台設計上，以中國山水畫的「東方寫意」美學為創作追求，構建一個觀眾與舞台之間的「留白」空間。舞美展現上，現代與清代交織設計，如服裝和布置仿制清代外形，但衣服布料、剪裁等細節仍按現代方式處理。音樂搭配上，加入中式音樂風格展現清代感，如劇中群眾評論事情時加入戲曲小調，在激昂的歌曲中加入京劇元素，並以粵劇的唱腔展現西方歌劇的宣敘調，巧妙融合。潛心創作、精心打磨。

《大狀王》從2014年開始醞釀到2022年正式演出歷時8年，其中3年寫曲詞、2年寫劇本，並在2019年進行大規模預演，結合演出後收集到的2,000多份觀眾問卷和業內人士專業意見反覆打磨，僅劇尾使用的一首歌曲前後就修改了20多個版本。同時，演職人員主要為香港本地專業人士，素養過硬，如劇中長達18分鐘的「申冤」段落，通過粵劇唱白、數白欖（粵語快板）與多聲部合唱的穿插，實現台詞與音樂的流暢切換，十分考驗功力，由演員完美呈現。

不斷深化「融貫東西多元共生」

近年來，香港在文化藝術領域不斷推陳出新。除《大狀王》外，呈現道教喪禮科儀法事的電影《破•地獄》打破9項票房紀錄，首屆「中華文化節」吸引超90萬人次參與，首屆香港國際文化高峰論壇成功舉辦等等。其背後共同的動力是香港的文化自信。

香港有着深厚的中華優秀傳統文化根基，擁有507項非物質文化遺產，粵劇、武術、傳統節慶等傳承良好。作為中西文化匯集地，香港一直在探索形成「融貫東西、多元共生」——從初期的嘗試摸索，到如今《大狀王》這般「以西方形式活化傳統」，正是香港文化自信不斷深化的體現。

文化自信是更基礎、更廣泛、更深厚的自信，也是香港打造中外文化藝術交流中心的底氣與源泉。若沒有對中華優秀傳統文化的堅守，香港在中西文化碰撞中容易失卻自我；而正是這份紮根傳統、勇於創新的自信，讓香港既能守護自身文化特色，又能成為中華文化與世界對話的橋梁。《大狀王》的爆火證明：當傳統文化被賦予創新表達，當本土特色與國際視野相遇，便能孕育出既有文化深度、又具傳播力的作品——這既是香港文化自信的生動實踐，也是其在中外文化交流中持續發揮作用的核心優勢。

作者麥俊豪是全國港澳研究會會員。



