張美雄、招國偉｜「手指指」何罪之有？關愛隊「打卡」背後的意義

超強颱風「樺加沙」過後，將軍澳南海濱長廊成為重災區之一。雖然相比「山竹」影響範圍較小，但風暴潮仍在長廊上留下大量石塊與雜物。為響應西貢民政事務處呼籲，環保南關愛隊當晚立即聯同一群年輕義工趕赴現場清理，其間更獲熱心市民加入協助，最終令路面得以迅速恢復基本通行。



事後我們將清理過程的影像分享至將軍澳地區群組，引發熱烈討論。多數留言讚揚此舉體現了「獅子山精神」，也有個別聲音嘲諷「影相當做嘢」、「點解唔手指指」。隨着近日網上出現針對關愛隊的誇張改圖，作為關愛隊團隊的其中一份子，筆者認為必須闡明這些被忽略的現場實況，解說「打卡」背後所承載的真實意義。

影像紀錄正能量

感染更多人加入

自關愛隊成立以來，偶有聲音針對資助撥款，忽略了這些撥款全部作提供地區服務的用途。關愛隊在工作或巡視期間拍照記錄，這些影像正正是最直接的工作憑證，不單回應了那些聲音，也是確保公共資源在公開透明下運用。

另一方面，這些真實的畫面也是社區動員的催化劑，能夠感染更多人加入關愛社區的行列。正如當晚我在將軍澳群組發貼匯報了本關愛隊清理工作後，翌日隨即有更多義工與關愛隊主動投入海濱清理工作。將影像中的「正能量」轉化為實際行動，有效推動社區在風災後的復原進程，這就是打卡背後的意義。

不同黨派皆「手指指」

還看巡視匯報初衷

近十年前，我剛擔任區議員時，觀察到當年不同黨派的區議員，他們與部門巡區、處理地區事務的過程中，「手指指」的場景可謂屢見不鮮，不論是規劃分工還是經驗指導，那都是地區工作的常態。令人不解的是，為何當年這種工作模式能被理解，如今同樣的行為出現在關愛隊身上，卻遭到少數網民放大與嘲諷？

單純的地區服務，不應被蒙上一層有色眼鏡。關愛隊巡視與匯報的初衷，在於發掘安全隱患、向政府部門如實反映情況以根治問題，這就是地區治理中不可或缺的一環。必須理解的是，全港452隊關愛隊涵蓋逾五千名成員與義工，處事方式難求一致，工作紀錄的呈現也自然各異。為持續提升服務水平，民政及青年事務局已陸續提供專業調解、屋苑管理等培訓。相信未來也將因應需求，逐步加強巡視工作相關的指導，讓關愛隊在實踐中不斷進步。

「不完美」的普通人

在風雨中守護社區

地區工作既是最基層的任務，往往也最為艱辛。關愛隊的工作包羅萬象，從風暴前後冒雨巡邏、為獨居長者清潔家居及簡單維修，到隊員與義工無私奉獻個人時間，這些點滴都刻劃出關愛隊最真實的面貌：它不需要完美無缺、善於在照片上呈現的「超級英雄」，而是依靠無數願意付出的普通人。

一個優秀的制度，正在於能讓平凡人在其中發揮不平凡的力量；關愛隊的價值，搭建了一個讓地區上不同背景的居民得以參與服務、貢獻所長的平台。這個平台或許尚未完美，但它持續進步；它的存在，讓更多平凡人有機會為社區盡一分力。正是這些被視為「不完美」的普通人，在風雨中默默守護着我們的社區，這份純粹的初心與努力，值得我們多一分理解，少一分責難。唯有如此，香港的地區基層工作才能真正邁向團結與共融。

作者張美雄是西貢環保南關愛隊副隊長、西貢區議員；作者招國偉是西貢環保南關愛隊隊員、公屋聯會總幹事。



