鄭泳舜｜善用市場營運模式　助博物館營舍迎來新機遇

政府近年積極推動體育、文化和旅遊領域的協同發展，惟地方不足常常成為發展的障礙。筆者欣見在特首早前（9月17日）發表的新一份《施政報告2025》中在這方面出現突破，引入多項創新舉措，包括推動市場運模式為博物館探索增值活動、探討邀請市場參與提升鯉魚門公園度假營的營運，以至重新檢視香港大球場的定位。這些新猷都有助進一步釋放現有公共空間的發展潛力，既充份運用珍貴的社會資源，也為未來引入更多文化、體育及旅遊活動，創造無限可能。



過去一年，本港在推動盛事發展方面取得良好勢頭，尤其在體育領域，先後舉辦近三十項大型體育賽事，而今年三月啟用的啟德體育園，也進一步鞏固發展盛事經濟的根基。當然，運動員是本港體育發展的重要支柱之一，筆者樂見《施政報告2025》提到在完成檢討「精英運動員直接財政資助」機制後，政府將繼續透過資助支持運動員的發展。

作為體院副主席，筆者一直參與當中的過程，深刻體會到檢討工作的重要性。特別是在過去一年，本港運動員在巴黎奧運及其後的多項國際大賽中屢創佳績，不少躋身世界前列，提升對運動員在各方面的不同支援，以及引入更公平的制度，建立更好的晉升台階，對運動員來說是莫大的鼓勵和支援。筆者知道，許多運動員都感謝政府的支持，讓他們在生活上減輕後顧之憂，更專注於訓練與比賽。

《施政報告2025》同時提到，通過運動醫學研究成果來提升訓練效能，這在日益著重科技比拼的國際體育舞台上，顯得尤為重要。過去一年，體院先後與香港醫學專科學院、香港物理治療學會、法國國家體育運動學院及香港中文大學醫學院簽署了合作備忘錄。隨着夥伴關係與合作框架得到確立，未來將進一步深化運動科學的措施、醫學支援及發展，為精英運動員提供更全面的支援。

更令筆者產生共鳴的，是《施政報告2025》提出引入市場營運模式，讓康文署在指定設施，例如在博物館閉館日，出租場地供舉辦商業或私人活動、開放更多場地作租用、推出收費的旅客導賞、開發更多文創產品；這不僅提升了設施的經營效能，也為市民與旅客帶來更多元的體驗。

由筆者者擔任主席的慈善體育組織「青途」，早前便在香港故宮文化博物館舉辦了一場名為「劍萃古今·躍動全運」的劍擊表演賽，邀請香港奧運雙金得主張家朗及法國名將拿霍特等六位選手參賽。這次活動正是揀選在博物館閉館日進行，首次將原來一個文化地標，暫時化身為一個體育表演舞台，在多個部門、機構與單位的支持下得以圓滿舉行，不但展現體育與文化的融合，也印證公共空間可以透過創新運用，實現更多可能性。

香港其實有很多不同歷史建築物，以至康文署轄下的博物館，都是豐有類似特色，具有空間探索和引入與建築物主題相呼應的創新或趣味活動。

筆者還記得，香港科學館數年前曾舉辦一次「與龍同眠」留宿活動，讓市民可以遊走於恐龍展覽廳之間解謎尋寶，參與科學示範和輕鬆地欣賞恐龍最後的星夜，活動廣受好評。科學館未來可舉行更多類似活動，助市民和學生在趣味活動中探索科學；近日也有時尚品牌選址郵輪碼頭，選址郵輪碼頭舉行時裝騷，都是值得借鏡的例子，香港藝術館同樣可以探索善用其維港景色舉辦時裝騷，為這些文化建築注入更多活力元素。

然而，在早前參與籌辦劍擊表演賽在過程中，筆者深刻體會到使用文化設施場地舉辦活動的挑戰。由於這些設施本身用作展覽用途，引入活動時需要符合場地使用規定，確保珍貴文物或展品不會受損，或避免影響設施的運作，因此在設計活動和場地配置方面，需要作出調整或配合，這無形中增加了成本；倘若向主辦單位收取過高租金，或提出過高的要求，極可能會削弱不同界別的使用意欲。筆者認為，在引入市場營運模式的過程中，應以用家角度合理地釐定租場費用，並積極協助主辦單位拆牆鬆綁，在保障文物或展品安全情況下，促進更多活動的舉辦。

《施政報告2025》另一值得關注的舉措，是探討邀請市場參與，提升鯉魚門公園度假營的營運。該設施遙望鯉魚門海峽，風景宜人，加上鯉魚門公園本身擁有多座具價值歷史建築，一直被認為有潛質成為吸引旅客的旅遊熱點；在思考如何善用這些設施時，筆者希望能與港島區內的現有旅遊景點，尤其是被譽為「亞洲最佳市區遠足徑」的龍脊，作出更好的串連。

目前，全港有近五十個營舍，各具特色，當中不少正是坐落於山徑熱點，並由非弁利組織營運。筆者近月就一直透過「青途」下設的「好山好徑倡議平台」，聯同營舍業界，跟政府部門探討強化這些營舍的功能，期望提升鯉魚門公園度假營是一個起步點，當局在從中吸引經驗，可應用於全港不同營舍，從而提升市民和遊客的體驗。

筆者亦樂見當局在重新檢視香港大球場的定位方面取得進展，冀與啟德體育園發揮強大的協同效應，並回應了體育界的關注，考慮將部分包廂改裝為辦公空間，供各體育總會使用。隨著本港近年體育發展更趨蓬勃，大球場旁的奧運大樓已漸見不敷應用，撥出空間供體育總會使用，正好滿足體育界的迫切需要。

筆者特別留意到，除了用作比賽，當局也考慮在大球場釋出空間作訓練用途。事實上，本港現時精英訓練設施主要集中在新界和九龍，大球場擁有廣闊的空間，並接近真正的比賽環境，作為訓練設施，具備相當的優勢，當局值得與不同體育總會和體院探討能否為香港大球場賦予另一角色，作為另一個運動員訓練據點，充份發揮大球場的用途。

作者鄭泳舜是民建聯立法會九龍西議員，香港體育學院副主席，大型體育活動事務委員會副主席。



