帶．路共享｜為柬埔寨銀髮撥開白翳　港大學生搭起民心相通之橋

「我唯一的心願，就是能再看清孫兒的臉。」在柬埔寨磅士卑省，一位七旬老人用幾乎被白翳覆蓋的雙眼，緊握着香港中文大學公共衛生學系四年級學生吳巧怡（Annie）的手說道。



七月中，Annie以共享基金會實習生身份參與當地的「消除白內障致盲項目」。當她投入前線篩檢與病患訪談時，手術日清晨老人那緊緊一握，讓她深切體會到，這項工作遠不止於「復明」，更是對一段親情的守護、對長者家庭角色的重建，以及與社區連結的重新點亮。

過程中，她觀察到許多長者因視力模糊無法獨自就醫，必須依賴家人陪同。然而家人往往因工作或學業難以抽身。即使有免費手術的機會，這些現實困難仍令許多長者卻步。此外，部分人對手術存有誤解與恐懼，擔心可能導致完全失明，因而寧願繼續活在模糊與黑暗之中。

這些經驗讓她意識到，長者白內障問題從來不只是一項醫療課題，更涉及資源分配、資訊可及性、文化認知與社會支持等綜合面向；而公共衛生的工作不僅是提供醫療服務，更需從個人、家庭及社區等多層面着手，才能真正實現健康平等。當一位長者成功復明，所重獲的不僅是清晰視野，更是完整的生活能力與社會價值——他能再次照顧家庭，好好生活。

至於香港大學三年級醫科生郭藝研（Marcus）作為基金會今年的青年大使，他在七月已曾前往瓦努阿圖參與人道救援項目。他在八月中亦赴柬埔寨，為病人進行視力測試、操作眼壓機，更透過與病人的深入交流，了解了許多獨特的生命故事。

他印象深刻的一位阿姨，因交通意外導致視力急劇下降，無法下田耕作，甚至不能再為寺廟做飯。即使家人不太支持她接受手術，也無法動搖她復明的決心。為了再看見孩子與孫子、重拾往日生活，手術的風險對她而言微不足道。

他觀察到，病人不僅懷有堅定決心，更有無限的愛心。儘管存在語言障礙，他們仍以雙手合十的感激、甜甜的笑容，或親手織成的圍巾表達謝意，讓他深深感動。他體會到，唯有持續參與服務、運用醫學知識，才能將感動化為真正的回饋。

消除白內障致盲不僅是醫療工作，更是對長者社區角色的支持。許多人以為只有醫護才能參與人道救援，但Marcus與Annie的經歷證明，青年在術前準備、社區宣傳等不同崗位上都能貢獻所長，也成為了連結兩地社區，促進民心相通的青年使者。

共享基金會是一家於2018年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提、中老鐵路及瓦努阿圖等。

