街道變革｜樺加沙過後：利用路側空間種樹　緩和酷熱天氣

颶風「樺加沙」襲港，導致超過 1200 棵樹木倒塌。例如愛民邨的大樹，許多伴隨市民成長的樹木已不復存在。極端天氣不僅暴露香港樹木管理存在的諸多問題，亦令人憂慮因大量路旁樹木的損失，面對未來酷熱天氣加劇，街道將更缺乏遮蔭、氣溫更高，市民在街上步行將更加難受。



樹木的存在不僅為環境增添綠化，更能有效為街道降溫，緩解城市熱島效應。研究顯示，有樹木覆蓋的街道氣溫較無樹木的街道可低達5.6度，且濕度較低、空氣污染濃度亦較少。

但由於歷史及城市規劃原因，市區舊區的內街普遍缺乏樹木，亦缺少供市民休憩的綠化空間。這種「樹木不平等」（tree inequity）的現象，甚至可能長遠影響部分社區居民的健康，值得社會認真關注。

面對未來極端酷熱天氣，樹木已不再是可有可無的綠色裝飾，而是減輕市民生活負擔的必需品。因此，政策需與時俱進，認真看待樹木規劃與管理，並將提升氣候抗禦力的考量融入街道設計。

香港市區的人行道空間普遍狹窄，許多樹木缺乏足夠的生長空間，自然難以抵禦強風而倒塌。政府雖經常強調「適宜樹種、適宜位置」（right tree, right place）的原則，但實際操作卻往往以「位置先行」為主。較適宜植樹的地點大多空間有限，且地下設施（如水管、電線）密集。因此，適合這些地點的樹種，往往難以同時成為優質的冠層樹（canopy trees），無法提供足夠的遮蔭及生態效益。

因此，要引入優質的行道樹，充分發揮街道降溫效益，必須首先創造更多「適宜位置」。負責路側空間規劃的運輸署，應積極探索如何靈活運用路側空間（kerbside），即最近行人路旁的泊車或低用量路面，為相關部門騰出更多植樹空間。

例如，倫敦Lambeth區政府於兩年前制定《路側空間策略》（Kerbside Strategy），目標於2030年前將25%的路側空間改為植樹、透水植被、單車泊位或行人空間等可持續用途，預計今年底前進展將達10.2%，成效顯著。

面對颱風及水浸等極端天氣，香港尚且懂得超前部署。對於日益嚴重的酷熱天氣，期望政府能以同樣積極的態度，推動廣泛植樹及完善樹木管理，協助社區抵禦日益嚴峻的氣候變化。

「街道變革」是一個支持人本交通和改變街道設計的倡議組織，由一群從事相關行業人士組成。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，並附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留文章最終編輯權。