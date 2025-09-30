楊華勇｜香港在人民幣國際化進程中的關鍵角色

香港作為全球最大的離岸人民幣業務中心，長期以來在人民幣國際化進程中扮演着不可替代的「超級連絡人」角色。近年來，隨着國際地緣政治經濟格局的深刻變革，人民幣國際化亟需突破瓶頸，香港的離岸人民幣樞紐功能愈發凸顯。9月26日，香港金融管理局與中國人民銀行、中國證券監督管理委員會和國家外匯管理局共同推動「跨境債券回購業務」。這一舉措是香港進一步鞏固離岸人民幣業務樞紐地位的里程碑事件。



根據環球銀行金融電信協會（SWIFT）的資料，人民幣在全球支付貨幣中的份額長期徘徊在3%至4%之間，與美元（約40%）和歐元（約30%）相比仍有較大差距。這一比例與中國作為全球第二大經濟體的地位極不匹配。

一系列變動為人民幣國際化提供了新的契機：去美元化趨勢出现，新興市場國家為降低對美元的依賴，開始尋求多元化的儲備貨幣和結算方式。區域經濟一體化，亞太地區經貿合作的深化為人民幣的區域使用提供了土壤。中國金融市場開放：中國持續推進金融市場的雙向開放，為離岸人民幣業務創造了更廣闊的空間。在此背景下，香港作為連接中國與全球市場的橋樑，其離岸人民幣樞紐地位的強化顯得尤為緊迫。

根據金管局資料，香港銀行業的人民幣貸款對存款比率從2022年9月的20%大幅攀升至2025年6月的逾90%。這一資料充分表明：融資需求旺盛——企業和投資者對離岸人民幣作為融資貨幣的需求急劇上升；資金池利用效率提升——香港離岸人民幣資金池的活性顯着增強。

近年來，香港與內地市場的互聯互通機制持續升級，為離岸人民幣業務注入新動力：債券通：優化「北向通」和「南向通」安排，提升跨境債券投資便利性。推出跨境理財通，擴大人民幣財富管理產品供給。

金管局推出的「人民幣業務資金安排」分三階段實施，核心內容包括擴展資金用途、降低融資成本、簡化交易流程，並同步啟動跨境債券回購業務。這一安排具有以下創新亮點：拓展離岸人民幣使用場景，新安排允許香港銀行更靈活地運用離岸人民幣資金池，支持更多元化的人民幣業務，包括：跨境貿易結算方面，優化人民幣結算流程，降低企業匯率風險；投融資活動方面，擴大人民幣在債券、股票、財富管理等領域的應用；金融衍生品交易方面，豐富人民幣避險工具，提升市場風險管理能力。新安排通過數位化和流程優化，減少人民幣交易的中間環節，降低操作成本。

跨境債券回購業務的啟動，是此次新安排的重要亮點。通過債券回購，銀行可快速獲得低成本人民幣資金，提升資產周轉率。投資者可利用回購工具管理利率和匯率風險，增強市場穩定性。

為進一步強化香港離岸人民幣樞紐地位，未來可從以下方面發力：首先，發展人民幣衍生品、綠色金融和數位貨幣等新興領域；其次，深化與東南亞、中東等地區的離岸人民幣合作；第三，加強與內地監管機構的政策協調，提升跨境風險防控能力。為應對風險，香港需堅持市場化和國際化方向，同時強化與內地的政策協同。

金管局推出的「人民幣業務資金安排」，是香港離岸人民幣業務發展的關鍵一步。通過拓展使用場景、降低融資成本和簡化交易流程，這一安排將顯着提升市場活力，推動人民幣國際化進程。未來，香港需繼續發揮「超級連絡人」作用，通過制度創新和政策協同，為全球市場提供更高效、更便利的人民幣服務。在香港與內地的共同努力下，離岸人民幣業務必將迎來新的輝煌篇章。

