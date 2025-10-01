方國珊｜優化大廈管理　加快滲水檢測程序　化解小業主心頭大石

李家超特首上周發表的《施政報告2025》，以「深化改革、心繫民生、發揮優勢、同創未來」為主題，除了闡述一系列的增加房屋供應措施、豐富置業階梯外，在改善大廈管理措施亦有著墨。



《施政報告2025》提到將進一步推廣「聯廈聯管」試驗計劃，亦會檢視建築物管理條例。此外，特首宣佈將優化處理樓宇滲水問題的檢測程序，利用科技加快確定滲水情況及責任誰屬，要求業主在指定時間內自行檢查和糾正，否則政府會採取進一步行動並向其收回費用。措施促使業主履行妥善保養物業的責任，積極推動以調解方式解決住戶之間的爭議。

環境及生態局謝展寰局長在立法會食物安全及環境衞生事務委員會中提到，滲水辦明年上半年推出的先導計劃將在首階段調查中新增紅外線測試，先確認上層單位是否有滲水情況，證實後將立即向該業主發出「建議維修通知」，要求限期內自行檢查和維修。若業主逾期未行動及滲水持續，聯辦處將同步展開第2、3階段調查，並向責任業主收回兩階段檢測費用。

筆者歡迎環境及生態局以科技儀器縮短滲漏個案處理時間，簡單個案有望縮短至14個工作天。如個案檢測結果顯示並非單一滲水源頭，筆者建議設上訴機制，部份涉及大廈外牆滲水的個案，建議按比例攤分收費。

筆者在接觸居民的個案中發現，部份單位經滲水聯合辦多輪測試未能確定滲水源頭，另有個案因源頭單位未有妥善作出跟進維修，令不少業主飽受滲水問題困擾。筆者亦會協助求助的居民進行紅外線熱能探測，了解其單位滲水情況。除了利用科技加快檢測滲水的流程，筆者同時歡迎政府對源頭單位採取進一步行動，以加快維修進度。

物業管理業監管局亦發表了「處理物業滲水情況」良好作業指南，以推動管理公司按指引適時介入處理樓宇滲水問題。

《施政報告2025》彰顯政府改善民生和大廈管理的決心，筆者期望部門和物管公司加強介入和協調的工作，積極向有關住戶解說，讓維修工作順利開展，令居民安居。

作者方國珊是西貢區議員，屋宇工程師。



