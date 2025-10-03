何俊賢｜「人寵共融」須平衡社會多元需求

《施政報告2025》提出推出容許狗隻進入的食肆牌照，對於愛寵人士而言，無疑是一大福音。現在寵物已成為許多家庭不可分割的成員，在打造「寵物友善」城市的趨勢下，筆者認為，允許寵物同主人共享餐飲空間無可厚非。然而，社會普遍支持聲浪中，鮮有聽到為寵物毛屑過敏群體、對寵物恐懼群體的發聲，也少有人提及餐飲從業者要面臨的潛在營運風險。若這些憂慮和風險被忽視，或影響政策的有效落地。



因此，筆者希望在政策落實之前，從不同持分者角度出發，探討「允許狗隻進入食肆」可能引發的問題及可行解決措施，明確飼主、餐飲業者等不同群體的權責劃分，確保政策推行的同時，能夠平衡寵物主人、對寵物毛屑過敏或對寵物恐懼人士、餐飲業者以及普通食客的合法權益。

有效分隔寵物區域

首先，因對寵物毛屑過敏或存在恐懼而無法與寵物共處在同一空間的市民，可能面臨選擇受限。此前輕鐵「貓狗同行」計劃試行期間，已有市民投訴因對貓毛過敏而被迫改乘下一班，也有人因貓狗未被完全裝入寵物袋而遭驚嚇。對這部分市民而言，若餐廳未能將他們與寵物有效分隔，他們將被迫放棄光顧該餐廳。更有甚者，若某類食肆（如咖啡廳）普遍允許狗隻進入，他們無異於被變相限制餐飲選擇。

其次，對餐飲業者而言，寵物的進入或會帶來更高的營運風險：寵物毛髮、排泄物或其攜帶的細菌和寄生蟲會對消費者造成健康威脅，而寵物在餐飲區的活動，如突然跳上餐桌、衝撞送餐人員，亦可能導致客人、員工或者其他寵物受傷，引發法律糾紛，而現時餐廳購買的保險未必能涵蓋上述意外，亦可能為餐廳帶來經濟損失。

+ 2

發牌明確權責劃分

因此，在交由餐廳自己決定是否申請牌照允許狗隻進入之前，政府可作出一定的發牌要求及權責劃分，令餐飲業者明確自身責任，並在自行評估風險後作出負責任的決定。同時，給予從業人員充分的指引及培訓，令其具備一定能力去處理上述可能出現的問題，減低營運風險。

舉例而言，在寵物食肆發牌及管理的問題上，除要求已申請牌照的食肆在門口顯眼位置張貼「寵物友善」標示，相關部門應基於食肆運營需求及安全考慮制訂合理的發牌條款，審視食肆面積、衛生狀況等條件，對室內區域的寵物密度、寵物行動自由（是否須放入手推車）進行適當限制，批出牌照前亦要考慮食肆本身所在的處所（如公共街市、私人商場）本身是否對寵物進入有所限制，避免互相矛盾。在保障食物安全及食客體驗上，政府可提前制定相關指引，對寵物餐廳各區域的清潔、消毒、廚房管理等提出明確要求，確保食物安全、衛生。

平衡社會多元需求

另外，為保障寵物毛屑過敏或怕狗人士的正常用餐權益，可採取分區域試點的方式，指定某些地區（如人口密度較高的地區）的寵物餐廳僅允許在室外區域接納寵物狗，降低對該部分市民的影響。同時，政府應定期檢視各地區不同類型食肆的申請比例，收集當區居民的意見，避免剝奪該部分食客的餐飲選擇。

政府解除狗隻進入餐廳禁令是平衡各方需求、打造「寵物友善」城市的必行之路，期望政府政策推行期間應做好監測和評估，包括可探討是否先在指定地區進行試點，了解不同類型食肆的申請意願以及在試行過程中出現的困難，主動收集餐飲業界、食客、寵物主人及相關團體的意見，視情況調整政策執行細節，探索出能夠最大限度迎合社會不同持分者需求的方案，實現多方共贏。

作者何俊賢是民建聯立法會（漁農界）議員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，並附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留文章最終編輯權。