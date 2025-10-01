楊莉珊｜七十六載砥礪前行　中國譜寫世界傳奇

1949年10月1日，毛澤東主席在天安門城樓上向世界莊嚴宣告中華人民共和國成立，開啟了中華民族歷史的新紀元。76年風雨兼程，76年砥礪奮進。從百廢待興到世界第二大經濟體，從封閉落後到開放進步，從積貧積弱到全面小康，中國用不到兩代人的時間，走完了發達國家幾百年走過的工業化歷程，創造了人類發展史上的奇跡。



新中國成立之初，國民經濟瀕臨崩潰，社會百廢待興。當時中國人均GDP僅為119元人民幣，全國居民人均可支配收入僅為49.7元人民幣，是一個典型的農業國。歷經76年的艱苦奮鬥，中國經濟實現了跨越式增長。2024年，中國已躍升為中等偏上收入國家，人均GDP達9.57萬元人民幣，全國居民人均可支配收入達41,314元人民幣，扣除價格因素實際增長70多倍。

中國擁有了41個工業大類、207個工業中類、666個工業小類，形成了獨立完整的現代工業體系。中國是全世界唯一擁有聯合國產業分類中全部工業門類的國家，這在世界工業史上堪稱獨一無二。

近年來，在新科技浪潮的推動下，中國的工業化和資訊化深度融合，高端化、智慧化、綠色化態勢向好，現代服務業蓬勃發展。「以互聯網+」為標誌的新業態新模式層出不窮，新質生產力加快形成，中國經濟正在高品質發展道路上闊步前行。

76年來，中國科技事業從跟蹤模仿邁向自主創新，從積貧積弱到舉世矚目，走過了一條不平凡的崛起之路。天宮、蛟龍、天眼、悟空、墨子、大飛機等重大科技成果相繼問世，標誌着中國在航太、深海探測、量子通信、人工智慧等前沿科技領域已進入世界前列。這些科技成就背後是中國對創新驅動發展戰略的堅定貫徹。中國大力實施創新驅動發展戰略，創新型國家建設成果豐碩。

中國的高鐵、公路、橋樑、港口、機場等基礎設施建設快速推進，創造了眾多世界之最。數字經濟等新興產業蓬勃發展，為中國經濟發展注入了新動力。從科教興國戰略到創新驅動發展戰略，從「科學技術是第一生產力」到建設世界科技強國，中國科技創新的政策體系日益完善，科技投入持續增加，研發經費支出位居世界前列。企業作為創新主體的地位不斷增強，產學研深度融合的創新體系逐步形成。

2015年9月3日舉行的紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大閱兵，是觀察中國綜合實力、見證中國發展成就的最好視窗。中國以一場展示國威軍威、彰顯國防力量的盛大慶典，把一個堅如磐石、立體全面的中國呈現在世人面前。

隨着綜合國力的提升，中國在國際事務中的話語權和影響力不斷增強。今年是世界反法西斯戰爭勝利和聯合國成立80周年，在這個承前啟後的特殊歷史年份，「全球治理倡議」正逢其時，當前，百年變局加速演進，地區動盪頻發、經濟發展受阻、逆全球化抬頭、規則法治缺位，治理赤字不斷加劇。習近平主席鄭重提出全球治理倡議，為加強和完善全球治理進一步貢獻中國智慧、提出中國方案。

76載發憤圖強，76載砥礪前行。中國創造了世界罕見的經濟快速發展、社會長期穩定經濟發展注入了新動力。迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，從「落後時代」到「趕上時代」再到「引領時代」的偉大跨越。

新中國76年取得的光輝成就，是對中國制度、中國之治的最佳詮釋。中國特色社會主義進入新時代，意味着近代以來久經磨難的中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，迎來了實現中華民族偉大復興的光明前景。

中國是國際社會的真夥伴，用實際行動詮釋經濟發展注入了新動力。從科教興國戰略到創新驅動發展戰略，從「大國的樣子」。中國積極踐行四大全球倡議，堅定維護聯合國中心地位，做多邊體系的中流砥柱，做全球南方的正義代言，為世界注入更多穩定性和確定性。在中國式現代化的新征程上，這片古老而年輕的土地將繼續書寫屬於自己也屬於世界的傳奇。

習主席在慶祝中華人民共和國成立76周年招待會上明確指出，要「堅定不移貫徹『一國兩制』方針，支持港澳更好融入國家發展大局，更好發展經濟、改善民生。」這一表述再次明確了中央對港澳工作的大政方針，為港澳發展指明了方向。在「一國兩制」實踐進入新階段的關鍵時期，中央對港澳的支持已從保持社會安定轉向全面推動融合發展，讓港澳在服務國家大局中實現自身更好發展。「一國兩制」偉大構想進入新時代，其內涵已從保持港澳社會制度不變，昇華至促進港澳與內地共同發展的新境界。

