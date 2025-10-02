劉暢｜花蓮堰塞湖潰壩：一面照出台灣政治沉屙的「照妖鏡」

9月23日，一場突如其來的潰壩事件，讓台灣花蓮縣光復鄉頓時陷入一片汪洋。位於馬太鞍溪上游的堰塞湖，在颱風「樺加沙」帶來的強降雨衝擊下，最終不堪重負，1,550噸的湖水夾雜着大量泥沙，如猛獸般奔騰而下，沖毀橋樑、堤壩，淹沒家園，造成17人死亡、7人失聯、78人受傷的慘劇。這場災難，不僅讓花蓮鄉親飽受家園盡毀之苦，更如同一面「照妖鏡」，映照出台灣政治長期淩駕於防災之上，政府失能、互踢皮球的醜陋面貌。



馬太鞍溪堰塞湖的形成，並非一朝一夕。早在今年7月21日，受到颱風「韋帕」外圍環流影響，花蓮縣萬榮鄉上游林地發生大規模崩塌，土石阻塞河道，形成一座壩體高度約200米、體積約2億立方米的堰塞湖。這座堰塞湖位於馬太鞍溪上游，屬高風險地帶，隨時可能潰壩，威脅下游居民的生命財產安全。

人禍甚於天災

在堰塞湖形成後，花蓮縣國民黨籍民代傅昆萁曾建議通過爆破方式引流洩洪，但民進黨當局並未採納。隨後，民進黨當局召開了十餘次會議，甚至請來美軍專家勘察，還專程赴日本考察排險措施，卻始終未採取實質行動解除險情。

這兩個月恰逢島內「大罷免」投票等政治活動，堰塞湖危機似乎被有意無意地擱置一旁。民進黨當局判斷堰塞湖可能會在10月自然溢流，抱持着「且看且等」的心態，冒險拖延。而當颱風「樺加沙」迫近時，一切為時已晚。試問，面對一個隨時可能潰壩的堰塞湖，兩個月的時間足夠做些什麼？如果執政當局能及早採取行動，加固堤壩、疏導水流，或許就能避免這場悲劇的發生。然而，他們卻將時間浪費在無休止的會議、考察和評估上，最終錯失了最佳的排險時機。

政治淩駕專業

更令人寒心的是，災難發生後，台灣當局和花蓮縣政府不是齊心協力救災，而是陷入了互相推諉、黨同伐異的政治鬥爭。民進黨當局負責人卓榮泰指控國民黨執掌的花蓮縣政府部署民眾撤離行動「有瑕疵」，稱當局「早有警示」，指責縣政府「怠慢失職」。花蓮縣政府則批評當局「甩鍋」與帶風向。花蓮縣政府在台糖光復糖廠設救災指揮所，台當局災害應變中心也在糖廠設救災協調所，兩者僅相距約300米。基層救災人員忍不住感歎：當局和縣政府何時能齊心救災？

更令人震驚的是，民進黨內部社交媒體群組在災後的對話截圖近日被曝光，民進黨籍民意代表王定宇在發言中建議黨政團隊通過第三方釋出「具殺傷力」的消息，以利「友軍」和民進黨籍民代、政務人員「接着反擊」。這種將災難視為政治鬥爭工具的行徑，令人髮指。

面對災難，地方和中央政府本應同心協力，成立聯合指揮中心，調動一切資源，全力投入救災。然而，在花蓮，我們看到的卻是地方與中央互相指責、推卸責任，將救災現場變成政治角力的舞台。這種政治淩駕專業的惡劣行徑，不僅延誤了救災進度，更讓災民感到心寒。

防災體系失能

沒有對比，就沒有傷害。回顧2008年汶川大地震後，中國大陸方面處理堰塞湖的案例，更能凸顯此次花蓮之殤的人禍因素。當時，汶川震後共發現104個堰塞湖，其中最危險的唐家山堰塞湖，庫容量高達3.2億立方米，是此次馬太鞍溪堰塞湖的三倍以上，危險程度有過之而無不及。然而，大陸方面的應對是：領導人多次親赴現場視察，搶險部隊、解放軍戰士日夜奮戰，與時間賽跑。最終，在153小時內，唐家山堰塞湖的險情被成功排除，未造成任何人員傷亡。其餘100多個堰塞湖，也在三個月內全部處理完畢。

時隔十幾年，一邊是體積更大、危險更高的堰塞湖在153小時內被成功處置，無人傷亡；另一邊是體積小三分之二的堰塞湖，在兩個月的「無作為」後潰壩，導致數十人死傷。兩相對比，答案不言自明。核心的差別就在於：是否真正把老百姓的命當命？在大陸，如此重大的安全隱患被拖延兩個月不處理，必然是嚴重的瀆職，相關官員難逃其責。而在台灣，政客們似乎早已習慣了在「天災」的擋箭牌下，安然度過每一次問責危機。

民間力量最美

與政治鬥爭形成鮮明對比的，是台灣民間自發的救援行動給災區民眾帶來的溫暖。開往花蓮的火車幾乎班班客滿，來自台灣各地的民眾自備鏟子等工具前往災區協助救災，被親切稱為「鏟子軍」。這些自發前來的志願者在災民家裡幫忙清理淤泥，照顧老弱災民，在30多攝氏度高溫下從早到晚揮汗工作，成為這次花蓮救災中「最美的風景」。這種民間力量的自發湧現，恰恰反襯出政治人物的冷漠與自私。

馬太鞍溪堰塞湖災難不僅是一次自然災害，更是台灣政治制度之殤的縮影。在這個政治鬥爭淩駕于民生安全之上的島嶼，災難管理體系的缺失已經到了不得不改的地步。當自然災害成為政治攻擊的工具，當救災現場變成政黨對峙的競技場，當防災責任被無限推諉，遭受損失的終究是普通民眾。這種制度性的失靈，比災難本身更令人憂心。

敲響台灣警鐘

馬太鞍溪堰塞湖潰壩事件像極了兩岸問題。明知道堰塞湖存在了兩個月，卻沒有任何作為，直到大壩崩潰。而兩岸問題就像一個「淤積七十年的馬太鞍溪堰塞湖」，明明岌岌可危，島內所有的政治力量還是視若無睹，自說自話，像鴕鳥一樣把頭埋在屁股裡，就覺得世界太平。

面對這場災難，我們深切哀悼逝者，祈願失聯者平安歸來，傷者早日康復。同時，也希望這場災難能成為台灣社會的一個警鐘，喚醒政治人物的責任感與使命感。要改變台灣的現狀，需要從政治文化的轉變開始。只有當政治人物不再將政治利益置於人民利益之上，只有當政府不再推卸責任、互相指責，只有當社會不再容忍無休止的政治鬥爭，台灣才能真正擺脫災難的陰影，走向更加美好的未來。

