來稿｜高校呼應《施政報告》：科技賦能，人文浸潤

來稿作者：温志倫



香港特別行政區最新發佈的《施政報告》勾勒出一幅富有遠見的教育發展藍圖，強調「創科發展」與「優質教育」。作為香港唯一專注於師資培訓的高等學府，香港教育大學的專業教師資格認證與教育局近期提出的「教師執業證書」制度一脈相承。教大的眼光卓越，能夠主動銜接《施政報告》內容，提供先進的硬體設備配置，以提升教學品質，源源不斷地為香港提供優秀的教育工作者人才。



硬核設備實力

引領教育革新

在智慧教育設施方面，教大近年投入使用的「未來教室」系統完美呼應了《施政報告》中「推動數碼轉型，發展智慧校園」的政策方向。教室為配合未來教學及資訊科技發展而設計，讓教大師生能夠親身體驗運用了最新科技的創新教學模式。教大設有人工智能及數碼能力教育中心，專業教學實驗室充分體現了「學科為本、應用為重」的設備配置理念。

科學教育系的STEM創客空間配備了3D印表機和機器人套件，直接支持施政報告強調的「推動創科教育」的重點方向；特殊教育系的輔助技術實驗室擁有先進的溝通輔具和感官訓練設備，呼應了「加強特殊教育支援」的政策要求；藝術系的數碼媒體工坊與音樂科技實驗室，則為推動藝術教育創新提供了堅實的硬件基礎。然而，高端設備如VR教學系統、眼動追蹤儀等多集中於特定實驗室，各學系使用存在空間與時間限制，跨學科教學與研究所需的資源整合與共享機制仍有優化空間。

切合全人教育

成就卓越師資

在文化教育空間方面，教大設有學校體驗基礎課程，旨在讓就讀教育專業的學生透過計劃中的影子學習及學校服務，了解更多學校運作、擴闊專業眼光，並培養教師身份認同及其正確價值觀。當中「教育創新領導計劃」提供學校發展與顧問服務，舉辦各項學校領導培訓課程，形成完整的教師專業發展生態系統。

此外，教大圖書館的多媒體學習區和學術交流沙龍，構成了施政報告所宣導的「跨學科學習環境」。校園內隨處可見的藝術展覽和環保設計，潛移默化地培養學生的審美素養和可持續發展意識，與「全人教育」理念不謀而合。但面對香港教育的轉型需求，仍有若干關鍵領域亟待加強：令虛擬教研室的建設促進大灣區教育協作；設立教育資料中心提升研究品質；籌建可持續發展教育實驗室以回應全球教育趨勢。

憑藉一流設施

踐行育人使命

香港教育大學憑藉其先進的軟硬件設施，有力支撐着「培養面向未來的教育家」這一核心使命，在實踐中樹立了立德樹人的典範，並持續強化師德師風建設。當智慧科技與傳統人文在教育空間中有機融合，當專業設備與教育理念形成良性互動，教大才能真正成為落實特區教育政策的戰略支點。

未來，教大應進一步以設備革新為抓手，在保持教育人文精神的同時擁抱技術創新，為香港培育兼具數位素養、專業能力與國家情懷的新時代教師，最終實現施政報告所描繪的優質教育願景。

作者温志倫是香港教育工作者聯會理事，香港政協青年聯會政策研究及培訓委員會副主任，香港未來教育協會學校聯絡部總監。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，並附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留文章最終編輯權。