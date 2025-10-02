來稿｜香港難成AI國際治理核心？制度、規範與政策落地的真實挑戰

來稿作者：中傲



《施政報告2025》明確提出「推動AI和數據科學產業發展」，為香港在新一輪國際競爭中開創歷史性機遇。香港在「一國兩制」框架下，兼具普通法與大陸法制度優勢，並已確立為「國際調解院」所在地。這為香港在全球人工智能（AI）治理與數據科學規範化方面提供獨一無二的制度條件與國際地位。AI發展既能推動經濟增長，也可能帶來倫理、法律及社會風險。如何在創新與規範之間取得平衡，是香港實現「推動AI和數據科學產業發展」的核心挑戰。國際調解院（香港）的角色，正好可為此提供一套制度性、法治化、可持續的解決方案。



全面滲透多元場域

必須超越產業考量

AI 已全面滲透至金融、醫療、教育、司法及公共管理等領域，影響人類互動方式與國際經濟秩序。這意味着香港的AI政策必須超越產業層面的考量，納入國際法律秩序與公共治理的框架。

若僅着眼於經濟利益而忽視制度保障，將削弱香港長期競爭力。 因此，建議特區政府將《施政報告2025》中有關AI的政策，與國際調解院（香港）的制度功能緊密結合，建立「科技發展—法律規範—社會監督」三位一體的政策架構。

制定最終控制權

確立三大發展邊界

AI的自主性正在逐步增強，甚至可能超越人類既定授權，導致責任真空與倫理風險。香港應制定制度化的「人類最終控制權」原則，並由國際調解院（香港）主導其國際適用。

具體而言，應在AI發展中確立三條邊界：第一，合法性邊界：確保所有AI應用符合憲法與基本法框架。第二，倫理性邊界，禁止損害人類尊嚴與社會公平的用途。第三，安全性邊界，杜絕危害國際安全、顛覆制度或構成技術濫用的行為。此舉將使香港在全球AI治理中建立制度領先優勢。

建立三線監管模式

建構跨境合作規範

參考歐盟《人工智慧法案》風險分級制度，香港可提出具有本地特色的「綠線、黃線、紅線」監管模式：綠線——低風險及鼓勵性應用，在監督下推動創新；黃線——涉及敏感領域，需經嚴格審查，並由國際調解院（香港）介入；紅線——涉及危害人權、國際安全或顛覆制度之用途，必須嚴格禁止並裁斷執行。這一模式若能以國際調解院（香港）為核心機制，將使香港成為全球 AI 風險治理的範本。

AI治理是全球性議題，單一法域難以獨立解決。若監管碎片化，將加劇數字霸權與規範衝突。香港憑藉普通法制度及國際化法治傳統，可藉國際調解院（香港）牽頭，建立具條約效力的AI規範。建議政府應考慮積極推動：與「一帶一路」沿線國家建立AI爭議解決合作機制；主辦年度盛事「香港國際AI治理論壇」，凝聚全球共識；發展跨境數據合作試點，推動安全數據流動與創新應用。

站在國際法治前沿

爭當國際治理權威

《施政報告2025》提出的AI政策，不應僅停留於科技層面，而應納入「制度規範」與「國際責任」的長遠戰略。香港可憑藉「國際調解院」的制度定位，成為AI爭議解決與治理的最高權威。

這將帶來三方面的政策延伸：第一，提升香港國際競爭力，由國際金融中心拓展至「國際AI 法治中心」；第二，彰顯中國國際擔當，以香港為平台，貢獻中國智慧於全球 AI 治理；第三，推動制度輸出，為其他國家提供參考，提升香港與中國的制度影響力。

AI 的制度化治理不僅是科技問題，更是國際法治新前沿。香港若能結合《施政報告2025》的政策方向，充分發揮「國際調解院」的制度功能，將有望成為全球 AI 治理的核心城市。這不僅是香港在數字時代的歷史性機遇，更是中國在國際社會展現制度自信與責任擔當的重要途徑。

作者筆名中傲，從事國際金融合規及策略政策研究。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



