來稿｜「生仔要考牌」的政策實驗——來自丹麥的實踐

每當在公眾場合，有一些兒童失控對旁人造成影響，又或是在網上看到一些因父母造成的倫常慘劇時，不少港人也會大呼「生仔要考牌」。這種反應似乎在境外並不常見，就算是美國人談到美國「黑人問題」時，雖然有一些說法會歸因於父母功能的「不正常」發揮，但引伸的政策建議多是要求合法墮胎或加強避孕。有意思的是，2025年暑假，丹麥格陵蘭裔一名18歲女子生育後，因「無牌生仔」而導致初生女兒被帶走，事件引起廣泛關注。可能是世上唯一實施「生仔要考牌」的丹麥，為何要制訂有關政策，以至該政策的執行現況如何，本文整合了有關的政策問題，為讀者揭秘。



家長能力評估非適用於所有父母

首先，所謂「生仔要考牌」，只是本地媒體的一廂情願的稱呼。事實上，這項「家長能力評估」（丹麥語：Forældrekompetenceundersøgelse；英文：Parenting Skills Assessment；有些中文報道稱為「育兒能力測試」，下稱「評估」）並非針對所有新生嬰兒父母的普遍評估，而是在丹麥政府保護兒童政策中，針對複雜且嚴重的個案而採用的專門心理評估工具。

丹麥《社會服務法》（丹麥語：Serviceloven；英文：Social Service Law）設有「兒童專業評估」（丹麥語：Børnefaglig undersøgelse；英文：Child Assessment）專章。該法第50條規定，如果認定兒童或青少年需要特殊支持，包括因身體或精神功能下降，市議會應調查該兒童或青少年的情況。此為「家長能力評估」的法律依據。

《社會服務法》另一章「強制離家安置」（丹麥語：Anbringelse uden for hjemmet uden samtykke；英文：Involuntary Out-of-Home Placement）則為「評估」的後續安排提供法律依據。當市議會基於對兒童福祉的嚴重擔憂，考慮採取「強制安置」（即「未經其父母同意」下，將其子女帶離原生家庭）時展開。當局將委托心理學家進行評估，並提供專業意見。

根據丹麥人權研究所（Danish Institute for Human Rights）於2022年發表的報告《在丹麥測試格陵蘭人的育兒技能》（Testning af forældrekompetencer hos grønlændere i Danmark），「評估」的具體方法主要為：（1）認知功能測試，評估父母的智力、功能水平、靈活性、注意力及其他執行功能；（2）人格功能測試，檢測父母的情感調節、防禦機制及同理心等；及（3）親子互動觀察：透過觀察來分析父母與孩子之間的互動模式，包括結構性、協調性與互惠性等。

「格陵蘭人」身份較易引起關注

丹麥人權研究所的報告亦指出，受托的心理學家在實際執行時，會運用多種標準化的心理測驗工具，包括韋氏成人智力量表（WAIS）、羅夏克墨跡測驗（Rorschach）、米隆臨床多軸量表（MCMI III）、讀心測驗（Reading the Mind in the Eyes, RME），及人格評估量表（PAI）等。臨床心理學家內勒曼（Isak C Nellemann）於2025年6月接受英國《衛報》訪問時稱，他曾接受丹麥政府委托進行評估，認為一般情況下單是「格陵蘭人」的身分便足以引起社工關注。此外，內勒曼稱他和他的同事也未能通過相關評估，例如當中可能問題包括「玻璃是由什麼製成的」以及「羅馬的大樓梯叫什麼名字」等。

更重要的是，丹麥社會科學研究中心（The Danish Center for Social Science Research）於2022年發表的報告《被安置在丹麥的格陵蘭背景兒童－來自丹麥各市》（Børn med grønlandsk baggrund, der er anbragt i Danmark – fra danskekommuner）發現，5.6%的格陵蘭兒童被送往寄養機構，而丹麥背景的兒童被送往寄養機構的比例僅為1%。

由於歷史上丹麥曾殖民統治格陵蘭，事件上升為「解殖正義」問題後，當局遂回應民意而廢除有關安排；曾因這項政策措施而被「強制離家安置」的兒童，也將被重新評估。可能係世上唯一實施「生仔要考牌」的丹麥功敗垂成，是「生仔要考牌」難以實施，還是個別案例的「不幸」？

一句「生仔要考牌」，對於形容家長「不擅教養」而言，雖然屬於發表自由之列，但從實踐層面，怎樣設計一個判定某人「足以為人父母，而且持續達標」的評估，卻似乎是「不可能任務」，而這個評估最終可能得出很多家長（甚至是包括批評者的家長）也不得標的結果。除了公共空間的非法行為之外，很多行為介乎於「沒有意見」、「面斥不雅」及「引來喝止」的程度，自己認為別人須要「考牌」才能參與的公共空間，別人會否也期望你都要「考牌」才可參與？大家也「初次為人」，為人父母也難有「前世經驗」，多點包容，包容不了大不離開現場吧。

