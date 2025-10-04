來稿｜放寬寵物入餐廳限制　寵物經濟迎來新機遇

來稿作者：于承忠博士、劉銳業博士



香港特區政府在2025年《施政報告》中宣布，將推出容許狗隻進入的食肆牌照制度，正式結束長達30年的寵物狗入餐廳禁令。這項政策轉變不僅回應了廣大寵物主人的訴求，更標誌着香港寵物經濟發展的重要里程碑。



寵物經濟的主要組成部份，包括：寵物食品（零食、點心、飼料）；寵物用品（智能科技產品、寵物服飾、寵物美容護理用品、寵物玩具）；寵物醫療（藥品、寵物保險、獸醫診療）；寵物服務（寵物生命紀念服務、訓練學校、攝影、寵物酒店、寵物美容）；周邊產業（寵物運輸、寵物線上節目、寵物主題公園）。根據政府統計處數據顯示，全港有超過24萬住戶飼養貓狗，佔總住戶的9.4%，反映出龐大的寵物消費市場潛力。消費升級與寵物人性化、情感需求驅動、科技發展與創新都是推動寵物經濟成長的主要因素。

現行《食物業規例》第10B條一直禁止將狗隻帶進任何食物業處所，包括餐廳的室內或露天座位區，違規者最高可被罰款港幣10,000元及監禁三個月。該法例當年制定的目的是防止食物污染及瘋狗症傳播，但隨着寵物疫苗普及和飼養文化進步，瘋狗症風險已大幅降低。過去不少餐廳為了迎合市場需求，冒險提供寵物友善服務，例如位於大埔的某咖啡店今年1月因容許狗隻進入餐廳而被食環署罰款，其後再犯更被勒令停業7天，反映出法例與市場需求之間的矛盾。

新政策的推出將為香港寵物經濟帶來全新發展機遇。獲批牌照的食肆將有明確標識，讓狗狗合法進入餐廳，這不僅為餐飲業者開拓新的客源，更可推動相關產業鏈的發展。餐廳可以設計專門的寵物用餐區域，提供寵物專用食品和服務，甚至發展寵物主題餐廳等創新概念。同時，寵物用品零售、寵物美容、寵物訓練等相關服務業也將受惠於這股寵物友善的社會風潮。

放眼國際，倫敦、紐約等國際都市早已允許寵物進入餐廳，形成成熟的寵物消費文化。香港作為國際都市，此次政策調整不僅跟上了全球趨勢，更有助提升城市的宜居度和包容性。對於寵物主人而言，能夠帶同愛犬外出用餐，特別是與家人長輩一同「飲茶」，將大大提升生活質素和社交體驗。特別是在社會各界探討如何刺激本地消費的當下，寵物經濟恰好為吸引港人在本地消費開闢了新的途徑。

然而，政策實施也面臨一些挑戰。部分餐廳業者擔心新牌照的申請條件可能涉及額外的裝修和投資成本，而標明准許寵物入內也可能流失部分不喜歡動物的客群。因此，政府在制定具體實施細則時，需要平衡各方利益，確保政策既能促進寵物經濟發展，又不會對餐飲業造成過度負擔。

展望未來，寵物入餐廳政策的落實將是香港邁向人寵共融城市的重要一步。隨着寵物經濟規模不斷擴大，相關產業的發展潛力巨大，從寵物食品、用品、醫療到娛樂服務，都有望迎來新的增長動力。政府亦可考慮進一步優化相關配套設施，如在公共空間增設寵物友善設施，完善寵物醫療服務網絡等，打造更全面的寵物友善環境，推動香港寵物經濟邁向新高度。

作者于承忠博士是香港理工大學專業及持續教育學院客席講師；作者劉銳業博士香港理工大學專業及持續教育學院學生事務總監及高級講師。



